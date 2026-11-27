Porsche AG Aktie: Über 46 Euro – der Sportwagenbauer ist zum zweiten Mal MDAX Gewinner, Autowerte bleiben gesucht

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Porsche AG Aktie steigt am Freitag um 2,46 Prozent auf 46,23 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Autowerte bleiben auch zum Wochenschluss gefragt. JPMorgan zählt den Stuttgarter Sportwagenbauer zu seinen Favoriten für 2027.

Bild: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Die Porsche AG Aktie setzt ihren Aufwärtstrend fort. Zum Handelsschluss notiert die Vorzugsaktie des Stuttgarter Sportwagenbauers bei 46,23 Euro, ein Plus von 1,11 Euro oder 2,46 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 45,12 Euro. Damit gehört Porsche AG den zweiten Tag in Folge zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Porsche AG Aktie am Abend 46,23 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,46 % 52-Wochen-Hoch vom 16.6.2026 50,66 EUR Kursziel von JPMorgan (Overweight) 50 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; finanzen.ch; JPMorgan; Deutsche Bank Der Auslöser Warum die Porsche AG Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Laut einem Marktbericht von wallstreet-online blieben Autowerte zum Wochenschluss gesucht. Porsche AG profitiert dabei weiter vom Branchenausblick von JPMorgan: Die US-Bank setzt für 2027 auf Lkw-Bauer, Luxusautos und Reifenhersteller und zählt Porsche AG zu ihren Favoriten, das Votum lautet „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Die Deutsche Bank nennt 55 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Seit dem 52-Wochen-Tief von 35,48 Euro hat die Aktie damit rund 30 Prozent zugelegt. Bis zum Jahreshoch vom Juni bei 50,66 Euro fehlen noch knapp 10 Prozent. Das Produkt Der elektrische Boxster rückt näher Auch die Modellpipeline liefert Gesprächsstoff. Der elektrische 718 soll im ersten Quartal 2027 Weltpremiere feiern und eine 800-Volt-Batterie erhalten. Was für die Porsche AG Aktie sprechen könnte JPMorgan-Favorit für 2027

Autowerte gesucht

Elektro-Boxster kommt 2027 Was Anleger bedenken sollten Schwache Nachfrage in China

Zölle im US-Geschäft

Kurs nähert sich Analystenzielen Einordnung der Redaktion: Die Porsche AG Aktie ist zum zweiten Mal in Folge MDAX Gewinner. Der Abstand zum JPMorgan-Ziel schrumpft, neue Impulse müssen aus dem Geschäft kommen. FAQ Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie Warum steigt die Porsche AG Aktie heute?

Autowerte bleiben gesucht, JPMorgan zählt Porsche AG zu seinen Favoriten für 2027. Wo liegt das Jahreshoch der Porsche AG Aktie?

Bei 50,66 Euro vom 16. Juni 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Porsche AG Aktie?

ISIN DE000PAG9113, WKN PAG911. Handelssymbol an deutschen Börsen: P911. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Porsche AG Aktie Die Porsche AG Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und schließt über 46 Euro. Autowerte und Analystenlob tragen den Sportwagenbauer.

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