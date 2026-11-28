Porsche AG Aktie: JPMorgan macht den Sportwagenbauer zum Favoriten für 2027 – bei einer Marge von nur 6,9 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:14 3 Min.

Die Porsche AG Aktie gewinnt in einer Woche 6,3 Prozent und schließt über 46 Euro. Eine US-Bank setzt auf die Erholung. Die Rendite ist weit von alten Zielen entfernt.

Bild: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Früher verdiente Porsche an jedem Euro Umsatz fast 20 Cent. Heute sind es knapp sieben. Trotzdem – oder gerade deshalb – setzen die ersten Analysten auf eine Wende. Die Porsche AG Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 46,23 Euro, ein Plus von 2,46 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 6,30 Prozent. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG · ISIN: DE000PAG9113 · WKN: PAG911 · Handelssymbol: P911 · US-Handelssymbol: DRPRY Wochengewinn (43,49 € auf 46,23 €) +6,30 % Xetra-Schluss am 27. November, plus 2,46 Prozent 46,23 € operative Umsatzrendite nach neun Monaten 6,9 % Umsatz nach neun Monaten 25,28 Mrd. € Quelle : Xetra-Schlusskurse vom 20. und 27. November 2026; Porsche AG, Neunmonatsbericht 2026 Die Analysten Eine Wette auf das nächste Jahr Die US-Bank JPMorgan nahm die Porsche AG am 25. November 2026 in ihren Branchenausblick für 2027 auf, zählt den Sportwagenbauer zu den Favoriten und bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Ein deutsches Institut nennt 55 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Hinzu kam Rückenwind aus der Branche: Autowerte waren die ganze Woche gesucht. Die Porsche AG Aktie stieg an vier von fünf Handelstagen, von 43,17 Euro am Dienstag auf über 46 Euro am Freitag. Die Zahlen Die Marke glänzt, die Marge nicht In den ersten neun Monaten erzielte Porsche einen Umsatz von 25,28 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,74 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite von 6,9 Prozent liegt weit unter dem, was der Konzern einst als Anspruch formulierte. Die Gründe: ein schwaches China-Geschäft, US-Zölle, die Kosten des Strategieschwenks bei der Elektromobilität und der Umbau der Batterieaktivitäten. Unter dem Titel „Sportwagenschmiede '35“ will das Management Marke, Produkte und Wettbewerbsfähigkeit stärken. Für die Aktie zählt, ob die Rendite 2027 wieder zweistellig wird. Vom Jahreshoch war sie Ende Oktober rund 15 Prozent entfernt. Was für die Porsche AG Aktie spricht Starke Marke, positive Analystenstimmen für 2027, Erholung der Autowerte und ein laufendes Programm zur Renditesteigerung. Was dagegen spricht Niedrige Marge, schwaches China-Geschäft, Zölle, hohe Umbaukosten und die Unsicherheit über die Elektrostrategie. Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie Wo steht die Porsche AG Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 46,23 Euro (plus 2,46 Prozent). Was sagt JPMorgan?

Die Bank bestätigte am 25. November „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Wie hoch ist die Marge?

Nach neun Monaten lag die operative Umsatzrendite bei 6,9 Prozent. Fazit: Vorschuss auf die Wende Die Porsche AG Aktie steigt, bevor die Zahlen es rechtfertigen. Das ist an der Börse üblich, macht den Kurs aber anfällig. Die Jahreszahlen und der Ausblick auf 2027 müssen zeigen, dass die Rendite wieder steigt.

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