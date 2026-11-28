Früher verdiente Porsche an jedem Euro Umsatz fast 20 Cent. Heute sind es knapp sieben. Trotzdem – oder gerade deshalb – setzen die ersten Analysten auf eine Wende. Die Porsche AG Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 46,23 Euro, ein Plus von 2,46 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Gewinn von 6,30 Prozent.
Porsche AG Aktie: JPMorgan macht den Sportwagenbauer zum Favoriten für 2027 – bei einer Marge von nur 6,9 Prozent
Die Porsche AG Aktie gewinnt in einer Woche 6,3 Prozent und schließt über 46 Euro. Eine US-Bank setzt auf die Erholung. Die Rendite ist weit von alten Zielen entfernt.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG · ISIN: DE000PAG9113 · WKN: PAG911 · Handelssymbol: P911 · US-Handelssymbol: DRPRY
Die Analysten
Eine Wette auf das nächste Jahr
Die US-Bank JPMorgan nahm die Porsche AG am 25. November 2026 in ihren Branchenausblick für 2027 auf, zählt den Sportwagenbauer zu den Favoriten und bestätigte „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro. Ein deutsches Institut nennt 55 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Hinzu kam Rückenwind aus der Branche: Autowerte waren die ganze Woche gesucht. Die Porsche AG Aktie stieg an vier von fünf Handelstagen, von 43,17 Euro am Dienstag auf über 46 Euro am Freitag.
Bei Porsche kaufen Anleger derzeit keine Zahlen, sondern eine Erwartung: dass eine Marke mit dieser Preissetzungsmacht nicht dauerhaft wie ein Massenhersteller verdient.
Die Zahlen
Die Marke glänzt, die Marge nicht
In den ersten neun Monaten erzielte Porsche einen Umsatz von 25,28 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,74 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite von 6,9 Prozent liegt weit unter dem, was der Konzern einst als Anspruch formulierte. Die Gründe: ein schwaches China-Geschäft, US-Zölle, die Kosten des Strategieschwenks bei der Elektromobilität und der Umbau der Batterieaktivitäten.
Unter dem Titel „Sportwagenschmiede '35“ will das Management Marke, Produkte und Wettbewerbsfähigkeit stärken. Für die Aktie zählt, ob die Rendite 2027 wieder zweistellig wird. Vom Jahreshoch war sie Ende Oktober rund 15 Prozent entfernt.
Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie
Wo steht die Porsche AG Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 46,23 Euro (plus 2,46 Prozent).
Was sagt JPMorgan?
Die Bank bestätigte am 25. November „Overweight“ mit einem Kursziel von 50 Euro.
Wie hoch ist die Marge?
Nach neun Monaten lag die operative Umsatzrendite bei 6,9 Prozent.
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