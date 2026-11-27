Wie hoch war die Marge nach neun Monaten?

Die EBITDA-Marge im Automobilgeschäft lag bei 17,3 Prozent.

Welche Prognose gilt für 2026?

Eine EBITDA-Marge im Automobilgeschäft von 15 bis 17 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent.

Wann legt Porsche die Jahreszahlen vor?

Die Finanzergebnisse für 2026 sind für den 25. März 2027 angekündigt.