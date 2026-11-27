Für Porsche war 2025 ein Jahr zum Vergessen. 2026 zeigt der Sportwagenbauer, dass der harte Umbau wirkt. Zwar sinkt der Umsatz, doch die Profitabilität steigt deutlich, und die Kasse ist gut gefüllt. Die Porsche AG Aktie hat sich vom Tief erholt – doch der Weg zurück zur alten Stärke ist noch weit.
Porsche AG Aktie: EBITDA-Marge springt auf 17,3 Prozent – gelingt dem Sportwagenbauer die Wende?
Weniger Umsatz, aber deutlich mehr Marge, 8,2 Milliarden Euro Netto-Liquidität und bestätigte Ziele. Doch der Umbau kostet weiter. Die Porsche AG Aktie zwischen Sparkurs und Neustart.
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Vz.) · ISIN: DE000PAG9113 · WKN: PAG911 · Handelssymbol: P911 · US-Handelssymbol: DRPRY
Die Zahlen
Weniger Umsatz, mehr Ertrag
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Porsche einen Umsatz von 25,28 Milliarden Euro nach 26,86 Milliarden Euro im Vorjahr. Das operative Ergebnis erreichte 1,74 Milliarden Euro bei einer Umsatzrendite von 6,9 Prozent. Die EBITDA-Marge im Automobilgeschäft stieg auf 17,3 Prozent nach 11,9 Prozent. Ein Grund: Die Aufwendungen für die strategische Neuausrichtung lagen mit rund 500 Millionen Euro weit unter den 2,7 Milliarden Euro des Vorjahreszeitraums. Die Netto-Liquidität im Automobilgeschäft wuchs um 884 Millionen auf 8,23 Milliarden Euro.
Porsche verkauft weniger, verdient aber pro Auto mehr. Für die Porsche AG Aktie ist das der erste Beweis, dass der Umbau trägt.
Der Ausblick
Ziele bestätigt, Umbau geht weiter
Porsche bestätigte die Prognose für 2026: eine EBITDA-Marge im Automobilgeschäft von 15 bis 17 Prozent, eine Netto-Cashflow-Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent und einen Anteil vollelektrischer Fahrzeuge von 24 bis 26 Prozent. Für die strategische Rückbesinnung auf Verbrennerantriebe verbuchte der Konzern im dritten Quartal weitere rund 300 Millionen Euro. Am Stellenabbau hält das Management fest. Auf der Auto Zürich präsentierte Porsche zudem den vollelektrischen Cayenne.
Die DZ Bank hob ihren fairen Wert von 36 auf 40 Euro an, beließ die Einstufung aber bei „Verkaufen“. Bernstein Research nahm die Bewertung mit „Market-Perform“ und einem Kursziel von 44 Euro wieder auf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Porsche AG Aktie
Wie hoch war die Marge nach neun Monaten?
Die EBITDA-Marge im Automobilgeschäft lag bei 17,3 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Eine EBITDA-Marge im Automobilgeschäft von 15 bis 17 Prozent und eine Netto-Cashflow-Marge von 5,5 bis 7,5 Prozent.
Wann legt Porsche die Jahreszahlen vor?
Die Finanzergebnisse für 2026 sind für den 25. März 2027 angekündigt.
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