PNE Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Erholung vom Jahrestief trotz Schock bei Energiekontor

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:09 2 Min.

Die PNE Aktie steigt am Donnerstag um 3,32 Prozent auf 3,89 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Einen Tag nach dem Zwölfmonatstief dreht der Windparkentwickler ins Plus.

Bild: Anna Jiménez Calaf / Unsplash

Ein Tag mit zwei Gesichtern: Die PNE Aktie startete im Minus, drehte dann kräftig und schloss 3,32 Prozent höher bei 3,89 Euro (Xetra-Schluss, comdirect). Das reicht für Platz 22 der SDAX Gewinner. Am Nachmittag hatte der Windparkentwickler aus Cuxhaven zeitweise 5,8 Prozent im Plus bei 3,99 Euro gelegen. Schlusskurs der PNE Aktie auf Xetra 3,89 € Tagesgewinn, Platz 22 der SDAX Gewinner +3,32 % 52-Wochen-Tief vom 25. November 2026 3,70 € Prognose bereinigtes EBITDA 2026 65–80 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:36 Uhr; PNE AG, Neunmonatsbericht vom 12.11.2026; finanzen.ch Der Auslöser Warum steigt die PNE Aktie heute? Der Anstieg ist eine technische Gegenbewegung. Die PNE Aktie war am Mittwoch um 5,6 Prozent gefallen und hatte bei 3,70 Euro ein Zwölfmonatstief erreicht. Binnen sieben Tagen summierte sich das Minus auf zwölf Prozent. An einem Tag, an dem Anleger gezielt abgestrafte Titel kauften, war PNE ein naheliegender Kandidat. Dass der SDAX Gewinner sein Tageshoch nicht halten konnte, hat einen Grund in der eigenen Branche. Am Nachmittag wurde bekannt, dass die BaFin die Bilanzen des Wettbewerbers Energiekontor prüft, dessen Aktie daraufhin einbrach. PNE gab einen Teil der Gewinne ab, blieb aber klar im Plus. Der Hintergrund Das Schlussquartal muss liefern PNE entwickelt Wind- und Solarparks, verkauft sie oder betreibt sie selbst. Nach neun Monaten 2026 lag der Umsatz bei 150,7 Millionen Euro, das bereinigte EBITDA bei 45,4 Millionen Euro. Die im Oktober angepasste Jahresprognose von 65 bis 80 Millionen Euro hat der Vorstand im November bestätigt. Bis zur Untergrenze fehlen damit knapp 20 Millionen Euro, die im vierten Quartal aus Projektverkäufen kommen müssen. Zuletzt erhielt PNE Genehmigungen für drei deutsche Windprojekte mit zusammen 72 Megawatt. JPMorgan hat seinen Stimmrechtsanteil von 5,20 auf 2,08 Prozent reduziert. Was für die PNE Aktie spricht Kursdrehung einen Tag nach dem Zwölfmonatstief

Jahresprognose im November bestätigt

Neue Genehmigungen für 72 Megawatt Windkraft Was Anleger bedenken sollten Das Jahresziel hängt an Verkäufen im vierten Quartal

Die BaFin-Prüfung bei Energiekontor belastet die Stimmung für die Branche

Ein Großaktionär hat seinen Anteil deutlich reduziert Kurz erklärt Fragen und Antworten zur PNE Aktie Warum ist PNE heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich nach dem Zwölfmonatstief vom Mittwoch. Eine Unternehmensnachricht vom Tag gibt es nicht. Ist PNE von der BaFin-Prüfung betroffen?

Nein, die Prüfung betrifft Energiekontor. PNE gab nach der Nachricht lediglich einen Teil der Tagesgewinne ab. PNE Aktie: ISIN DE000A0JBPG2, WKN A0JBPG, Börsenkürzel PNE3. Fazit zur PNE Aktie Die PNE Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und löst sich vom Jahrestief. Mehr als eine Gegenbewegung ist das noch nicht. Den Beweis muss das vierte Quartal mit Projektverkäufen erbringen.

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