Shaakichiuwaanaan liegt in der Region Eeyou Istchee James Bay im Norden Québecs und gehört PMET zu 100 Prozent. Die neue Studie für die Lagerstätte CV5 sieht eine erste Ausbaustufe mit einer Verarbeitung von 2,2 Millionen Tonnen Erz pro Jahr vor, später sollen es 5,1 Millionen Tonnen sein. In der Endstufe peilt PMET rund 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat jährlich an, über etwa 20 Jahre. Die Betriebskosten gibt die Studie mit 433 US-Dollar je Tonne an.

Neu ist vor allem das Tantal. Das Metall, das in Elektronik und Luftfahrt gebraucht wird, fällt als Nebenprodukt an und trägt den größeren Teil zur Wertsteigerung gegenüber der Studie von 2025 bei. PMET rechnet mit rund 635.000 Pfund Tantaloxid pro Jahr und kalkuliert dabei mit 120 US-Dollar je Pfund. Die Investitionen für die erste Stufe beziffert die Studie auf 1,39 Milliarden kanadische Dollar, nach erwarteten Gutschriften und Steuervorteilen auf 1,08 Milliarden.