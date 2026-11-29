Am 10. November legte PMET Resources, bis 2025 unter dem Namen Patriot Battery Metals bekannt, eine überarbeitete Machbarkeitsstudie für sein Lithiumprojekt in Québec vor. Ergebnis: ein Kapitalwert nach Steuern von rund 5,1 Milliarden kanadischen Dollar und eine Rendite von gut 40 Prozent. Am Tag davor hatte die PMET Resources Aktie in Toronto bei 3,36 Dollar geschlossen. Am 25. November waren es 2,42 Dollar – 28 Prozent weniger und nur noch knapp über dem 52-Wochen-Tief von 2,25 Dollar. Das Hoch der vergangenen zwölf Monate liegt bei 7,81 Dollar. Bei rund 186 Millionen Aktien ergibt das einen Börsenwert von etwa 450 Millionen Dollar. Weniger als ein Zehntel dessen, was die Studie ausweist.
PMET Resources Aktie: Projekt 5,1 Milliarden wert, Börse zahlt 450 Millionen – wer hat recht?
Die neue Machbarkeitsstudie beziffert den Wert des Lithiumprojekts Shaakichiuwaanaan auf 5,1 Milliarden kanadische Dollar, Volkswagen ist Aktionär und Abnehmer. Trotzdem ist die PMET Resources Aktie seit der Studie um 28 Prozent gefallen. Die große Analyse einer extremen Bewertungslücke.
Die Studie
Mehr Wert dank Tantal und Untertagebau
Shaakichiuwaanaan liegt in der Region Eeyou Istchee James Bay im Norden Québecs und gehört PMET zu 100 Prozent. Die neue Studie für die Lagerstätte CV5 sieht eine erste Ausbaustufe mit einer Verarbeitung von 2,2 Millionen Tonnen Erz pro Jahr vor, später sollen es 5,1 Millionen Tonnen sein. In der Endstufe peilt PMET rund 800.000 Tonnen Spodumenkonzentrat jährlich an, über etwa 20 Jahre. Die Betriebskosten gibt die Studie mit 433 US-Dollar je Tonne an.
Neu ist vor allem das Tantal. Das Metall, das in Elektronik und Luftfahrt gebraucht wird, fällt als Nebenprodukt an und trägt den größeren Teil zur Wertsteigerung gegenüber der Studie von 2025 bei. PMET rechnet mit rund 635.000 Pfund Tantaloxid pro Jahr und kalkuliert dabei mit 120 US-Dollar je Pfund. Die Investitionen für die erste Stufe beziffert die Studie auf 1,39 Milliarden kanadische Dollar, nach erwarteten Gutschriften und Steuervorteilen auf 1,08 Milliarden.
Der Haken
Alles hängt an einer Preisannahme
Der Kapitalwert von 5,1 Milliarden Dollar gilt für einen langfristigen Spodumenpreis von 1.788 US-Dollar je Tonne. PMET liefert die Empfindlichkeit gleich mit: Bei rund 1.400 US-Dollar, das Unternehmen spricht von einem Wert nahe dem Analystenkonsens, sinkt der Kapitalwert auf etwa 3,3 Milliarden Dollar. Jede Veränderung um 100 US-Dollar verschiebt ihn um rund 465 Millionen Dollar.
Der Markt ist derzeit weit von beiden Annahmen entfernt. Der Preisindex von Shanghai Metals Market für australisches Spodumen lag am 27. November bei 1.060 US-Dollar. Setzt man diesen Wert grob in PMETs eigene Faustformel ein, bleibt ein Kapitalwert in der Größenordnung von 1,7 Milliarden kanadischen Dollar. Das ist eine Überschlagsrechnung der Redaktion; Qualitäten, Lieferorte und Zeiträume sind nicht deckungsgleich, und ein Spotpreis ist kein Langfristpreis. Sie zeigt aber, warum die Börse der Studie nicht folgt: Sie rechnet mit dem Preis von heute.
Die Finanzierung
Volkswagen ist an Bord, die Milliarde noch nicht
Zweiter Grund für den Abschlag: Die Mine muss erst gebaut werden. Ende Juni hatte PMET 176 Millionen kanadische Dollar in der Kasse. Die erste Ausbaustufe kostet ein Mehrfaches davon und rund das Dreifache des aktuellen Börsenwerts. Wie viel davon über Schulden, Partner oder neue Aktien finanziert wird, ist offen – und damit auch, wie viel vom Projektwert am Ende bei den heutigen Aktionären ankommt.
Die Ausgangslage ist dabei besser als bei vielen Entwicklern. Volkswagen hält 9,9 Prozent der Anteile, die Batterietochter PowerCo hat sich über ein verbindliches Eckpunktepapier 100.000 Tonnen Konzentrat pro Jahr über zehn Jahre gesichert. Der US-Konzern Albemarle ist mit 4,9 Prozent beteiligt. Eine französische Großbank hat eine unverbindliche Absichtserklärung als federführende Arrangeurin der Projektfinanzierung abgegeben, die staatlichen Förderbanken Export Development Canada und KfW IPEX-Bank haben Unterstützungsschreiben geschickt. Die endgültige Investitionsentscheidung plant PMET für Ende 2027, die Inbetriebnahme der Anlage ab Ende 2029.
Dazu kommt ein Wechsel an der Spitze. Vorstandschef Ken Brinsden, ein in der Lithiumbranche bekannter Manager, soll 2027 an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln, sobald ein Nachfolger gefunden ist. Die internationale Suche läuft.
Die Studie rechnet mit dem Lithiumpreis von übermorgen, die Börse mit dem von heute. Dazwischen liegen 4,6 Milliarden Dollar.
Die Szenarien
Drei Wege für die PMET Resources Aktie
Der Preis nähert sich der Studie
Steigt Spodumen wieder in Richtung der unterstellten Preise, schließt sich die Lücke von oben. Mit Volkswagen als Abnehmer und Banken in Wartestellung wäre die Finanzierung dann deutlich einfacher.
Finanzierung im Tief
Muss PMET bei niedrigen Lithiumpreisen und niedrigem Kurs Geld einsammeln, wird es teuer für die Altaktionäre. Das Projekt käme voran, der Anteil je Aktie würde kleiner.
Der Zeitplan streckt sich
Bleibt der Markt schwach, könnte die Investitionsentscheidung später fallen als Ende 2027. Die Lagerstätte läuft nicht weg, die Geduld der Anleger ist die knappere Ressource.
Häufige Fragen zur PMET Resources Aktie
Ist PMET Resources dasselbe wie Patriot Battery Metals?
Ja. Das Unternehmen hat sich im September 2025 von Patriot Battery Metals in PMET Resources umbenannt.
Warum fällt die PMET Resources Aktie trotz der starken Studie?
Die Studie unterstellt einen Spodumenpreis von 1.788 US-Dollar je Tonne. Die Spotpreise liegen deutlich darunter, und die Finanzierung der Mine ist noch nicht gesichert.
Welche Rolle spielt Volkswagen?
Volkswagen hält 9,9 Prozent an PMET. Die Batterietochter PowerCo soll über zehn Jahre jährlich 100.000 Tonnen Spodumenkonzentrat abnehmen.
Wann soll die Mine in Betrieb gehen?
PMET plant die Investitionsentscheidung für Ende 2027 und die Inbetriebnahme der Anlage ab Ende 2029.
Stammdaten der PMET Resources Aktie
- Unternehmen
- PMET Resources Inc.
- ISIN
- CA73015G1046
- WKN
- A41JA8
- Handelssymbol
- PMET (Toronto), PMT (Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- R9G0
- US-Handelssymbol
- PMETF
- Schlusskurs
- 2,42 CAD
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Toronto vom 25. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: Volkswagen Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039, WKN 766403, Handelssymbol VOW3, US-Handelssymbol VWAPY) und Albemarle (ISIN US0126531013, WKN 890167, Handelssymbol ALB in New York, AMC in Frankfurt, US-Handelssymbol ALB).
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