Wenn Konzerne Aktien anderer Firmen halten, geht es meist um Strategie, nicht um Rendite. Manchmal kommt beides zusammen. Wir haben die Pflichtmeldungen von 20 großen Unternehmen zum 30. September ausgewertet und die Positionen gesucht, die im dritten Quartal am stärksten an Wert gewonnen haben, ohne dass die Konzerne nachgekauft haben.
Plus 175 Prozent in drei Monaten: Das sind die größten Gewinner in den Aktiendepots der Weltkonzerne – von Moderna bis Nasdaq
Merck hat mit seinen Moderna-Aktien im dritten Quartal fast das Dreifache verdient, GE Aerospace liegt mit Flugzeugbauer BETA im Plus, und die Wallenbergs haben mit Nasdaq 770 Millionen Dollar an Wert gewonnen. Die fünf größten Gewinner in den Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol, was dahintersteckt und warum die Gewinne nicht sicher sind.
Der Spitzenreiter
Ein Krebsimpfstoff treibt die Moderna-Aktie
Merck hält 2,3 Millionen Moderna-Aktien. Ihr Wert stieg im Quartal von rund 160 auf 444 Millionen Dollar. Auslöser ist Intismeran, ein individueller Impfstoff gegen Hautkrebs, den beide Firmen gemeinsam entwickeln und der in einer großen Studie das Risiko eines Rückfalls oder des Todes um 42 Prozent senkte.
Wir sehen Kosten nicht als Grenze für den Zugang.
Die Rangliste
Die fünf größten Gewinner im Überblick
Moderna – ISIN US60770K1079 · US-Handelssymbol MRNA
Plus 175 Prozent im Merck Depot. Wert jetzt 444 Millionen Dollar, mehr als die Hälfte des gesamten Merck-Depots.
BETA Technologies – US-Handelssymbol BETA
Plus 31,9 Prozent im GE Aerospace Depot. Wert jetzt 449 Millionen Dollar, rund 150 Millionen über dem Einsatz von GE.
Similarweb – US-Handelssymbol SMWB
Plus 26,6 Prozent im Naspers Depot. Der Anbieter von Webanalysen ist inzwischen die größte US-Position von Naspers.
Parabilis Medicines – US-Handelssymbol PBLS
Plus 18,0 Prozent im Regeneron Depot. Regeneron ist erst im Mai eingestiegen.
Nasdaq – ISIN US6311031081 · US-Handelssymbol NDAQ
Plus 16,7 Prozent im Investor AB Depot. In Dollar ist das der größte Zuwachs: rund 771 Millionen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Moderna: ISIN US60770K1079, WKN A2N9D9, Handelssymbol 0QF, US-Handelssymbol MRNA
BETA Technologies: US-Handelssymbol BETA
Similarweb: US-Handelssymbol SMWB
Parabilis Medicines: US-Handelssymbol PBLS
Nasdaq: ISIN US6311031081, WKN 813516, Handelssymbol NCQ, US-Handelssymbol NDAQ
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