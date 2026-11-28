Plus 175 Prozent in drei Monaten: Das sind die größten Gewinner in den Aktiendepots der Weltkonzerne – von Moderna bis Nasdaq

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:39 2 Min.

Merck hat mit seinen Moderna-Aktien im dritten Quartal fast das Dreifache verdient, GE Aerospace liegt mit Flugzeugbauer BETA im Plus, und die Wallenbergs haben mit Nasdaq 770 Millionen Dollar an Wert gewonnen. Die fünf größten Gewinner in den Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol, was dahintersteckt und warum die Gewinne nicht sicher sind.

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Wenn Konzerne Aktien anderer Firmen halten, geht es meist um Strategie, nicht um Rendite. Manchmal kommt beides zusammen. Wir haben die Pflichtmeldungen von 20 großen Unternehmen zum 30. September ausgewertet und die Positionen gesucht, die im dritten Quartal am stärksten an Wert gewonnen haben, ohne dass die Konzerne nachgekauft haben. Moderna im Depot von Merck +175 % BETA Technologies im Depot von GE Aerospace +31,9 % Similarweb im Depot von Naspers +26,6 % Wertzuwachs der Nasdaq-Aktien von Investor AB +771 Mio. $ Quelle : Form 13F der genannten Unternehmen zum 30. September 2026, Veränderung zum 30. Juni bei gleicher Stückzahl, nach Equibles und Frenzycap Der Spitzenreiter Ein Krebsimpfstoff treibt die Moderna-Aktie Merck hält 2,3 Millionen Moderna-Aktien. Ihr Wert stieg im Quartal von rund 160 auf 444 Millionen Dollar. Auslöser ist Intismeran, ein individueller Impfstoff gegen Hautkrebs, den beide Firmen gemeinsam entwickeln und der in einer großen Studie das Risiko eines Rückfalls oder des Todes um 42 Prozent senkte. Die Rangliste Die fünf größten Gewinner im Überblick 01 Moderna – ISIN US60770K1079 · US-Handelssymbol MRNA Plus 175 Prozent im Merck Depot. Wert jetzt 444 Millionen Dollar, mehr als die Hälfte des gesamten Merck-Depots. 02 BETA Technologies – US-Handelssymbol BETA Plus 31,9 Prozent im GE Aerospace Depot. Wert jetzt 449 Millionen Dollar, rund 150 Millionen über dem Einsatz von GE. 03 Similarweb – US-Handelssymbol SMWB Plus 26,6 Prozent im Naspers Depot. Der Anbieter von Webanalysen ist inzwischen die größte US-Position von Naspers. 04 Parabilis Medicines – US-Handelssymbol PBLS Plus 18,0 Prozent im Regeneron Depot. Regeneron ist erst im Mai eingestiegen. 05 Nasdaq – ISIN US6311031081 · US-Handelssymbol NDAQ Plus 16,7 Prozent im Investor AB Depot. In Dollar ist das der größte Zuwachs: rund 771 Millionen. Was Anleger beachten sollten Die Gewinne beziehen sich auf den 30. September. Moderna fiel nach den vorab bekannt gewordenen Studiendaten an einem Tag um mehr als 17 Prozent

Hohe Quartalsgewinne kleiner Werte gehen oft mit hoher Schwankung einher

Eine Konzernbeteiligung ist kein Gütesiegel Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Moderna: ISIN US60770K1079, WKN A2N9D9, Handelssymbol 0QF, US-Handelssymbol MRNA

BETA Technologies: US-Handelssymbol BETA

Similarweb: US-Handelssymbol SMWB

Parabilis Medicines: US-Handelssymbol PBLS

Nasdaq: ISIN US6311031081, WKN 813516, Handelssymbol NCQ, US-Handelssymbol NDAQ Fazit: Strategie, die sich auszahlt Die Gewinner haben eines gemeinsam: Die Konzerne sind dort beteiligt, wo sie selbst mitarbeiten, an einem Impfstoff, einem Antrieb oder einer Börse. Das schützt nicht vor Rückschlägen, erklärt aber, warum sie nicht verkaufen. Die Gegenseite zeigt unser Artikel zu den größten Verlierern in den Unternehmensdepots.

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