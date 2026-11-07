Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020, WKN: A1JA81, Ticker-Symbol: PLUN, NASDAQ-Symbol: PLUG) vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen zu? 7,00 oder 0,75 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Plug Power-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.

Plug Power Inc. wird am 09. November die Zahlen zum 3. Quartal 2026 präsentieren.

📈 Was die Meinungen der Aktienanalysten zur Plug Power-Aktie betrifft, kommt die höchste Kursprognose von H.C. Wainwright. Analyst Amit Dayal setzt das Kursziel auf 7 USD und stuft die Aktie mit "buy" ein. Dayal hat das Rating "buy" für Plug Power aufgrund einer Kombination von Faktoren vergeben, die mit dem Wachstumskurs und der strategischen Positionierung des Unternehmens auf dem aufstrebenden Markt für synthetische nachhaltige Flugkraftstoffe (e-SAF) zusammenhängen würden. Er betrachte die neue Vereinbarung über die Lieferung von Elektrolyseuren mit einer Leistung von 280 MW für das Projekt ENDOR von Arcadia eFuels sowie den Status als bevorzugter Lieferant für potenzielle Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 1 GW als eine bedeutende Bestätigung der großtechnischen Elektrolyseurtechnologie von Plug Power und des möglichen Markteintritts in ein Segment für nachhaltige Flugkraftstoffe, dessen Wachstum durch regulatorische Vorgaben angetrieben werden könnte.

Gleichzeitig spiegele Dayals Bewertung langfristige Finanzprognosen wider, denen zufolge der Nettoumsatz von Plug Power von 819 Mio. USD im Jahr 2026 auf nahezu 15 Mrd. USD bis 2036 steigen könnte. Dies entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 34% und werde durch eine Verbesserung der Bruttomargen unterstützt, die sich von negativen Werten auf mehr als 20% in den Jahren 2027 bis 2028 erhöhen dürften.

Auf Grundlage eines Discounted-Cashflow-Modells (DCF) mit einem Abzinsungssatz von 14%, der auf den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) von Plug Power basiere, halte Amit Dayal von H.C. Wainwright an seinem Kursziel von 7 USD fest. Gleichzeitig verweise der Analyst auf wesentliche Risiken wie die Umsetzung der Projekte, eine mögliche Verwässerung der bestehenden Aktienanteile, regulatorische Veränderungen, den Wettbewerb, die Marktakzeptanz sowie die allgemeine makroökonomische Unsicherheit.

📉 Das niedrigste Kursziel stammt hingegen von Citi. Analyst Vikram Bagri sieht den fairen Wert der Plug Power-Aktie bei lediglich 0,75 USD und stuft den Wasserstoffspezialisten mit "sell" ein. Ebenfalls pessimistisch zeigt sich BMO Capital: Analyst Ameet Thakkar setzt das Kursziel auf 1 USD und vergibt ebenfalls ein "sell"-Rating.

Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Plug Power-Aktie?

Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Plug Power-Aktie vor Bekanntgabe der Q3 2026 Zahlen auf einen Blick: