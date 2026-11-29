Mehr Lithium hat Pilgangoora noch nie geliefert. Und selten wurde das an der Börse so wenig belohnt. Die PLS Group Aktie – bis November 2025 als Pilbara Minerals bekannt – schloss am Freitag in Sydney bei 2,64 australischen Dollar. In einer wilden Woche ging es erst 4,6 Prozent nach oben, dann am Mittwoch um 5,9 Prozent nach unten, zum Wochenschluss wieder leicht aufwärts. Dahinter steht eine einfache Rechnung: Die PLS Group Aktie läuft seit Jahren fast im Gleichschritt mit dem chinesischen Lithiumpreis – und der fällt.
PLS Group Aktie (Pilbara Minerals): Rekordförderung und 2,2 Milliarden in der Kasse – doch der Spodumenpreis bricht weg
Australiens größter unabhängiger Lithiumproduzent fördert so viel wie nie und sitzt auf 2,2 Milliarden australischen Dollar. Trotzdem hat die PLS Group Aktie, früher Pilbara Minerals, allein am Mittwoch fast 6 Prozent verloren. Der Grund: Der Preis für Spodumen ist binnen einer Woche um mehr als 10 Prozent gefallen. Die große Analyse: wie viel Puffer PLS hat, was der Milliardenausbau bedeutet und worauf Anleger jetzt achten sollten.
Die Zahlen
Ein Quartal, das eigentlich alles richtig macht
Operativ lieferte PLS im Septemberquartal ein Lehrstück. Die Produktion stieg um 25 Prozent auf 267.600 Tonnen Spodumenkonzentrat, weil die Anlage Ngungaju wieder lief und die Hauptanlage Pilgan stark arbeitete. Die Stückkosten sanken um 12 Prozent auf 539 australische Dollar je Tonne. Der Umsatz erreichte 563 Millionen australische Dollar, die operative Cash-Marge 392 Millionen. In der Kasse lagen 2,217 Milliarden australische Dollar, netto nach Schulden 1,277 Milliarden.
Der Schönheitsfehler: Verkauft wurden mit 223.600 Tonnen 11 Prozent weniger als im Vorquartal – laut Unternehmen eine Frage der Verschiffungstermine. Und der erzielte Preis sank bereits um 14 Prozent auf 1.809 US-Dollar je Tonne.
Der Preis
Von 1.809 Dollar Richtung 1.000 Dollar
Seitdem hat sich die Lage verschärft. Der Index des Preisdienstes SMM für australisches Spodumen fiel in der vergangenen Woche um 10,5 Prozent auf 1.060 US-Dollar je Tonne. Lithiumcarbonat kostete in China am Freitag 84.350 Yuan je Tonne und damit erstmals weniger, als die Herstellung aus zugekauftem Spodumen kostet. Die Verarbeiter drängen deshalb auf noch niedrigere Erzpreise.
Für PLS bedeutet das: Der Preis des Septemberquartals ist Geschichte. Die gute Nachricht steht in der Kostenzeile. Mit Stückkosten von 539 australischen Dollar – umgerechnet weit unter 500 US-Dollar – verdient Pilgangoora auch bei 1.000 Dollar je Tonne noch Geld. Das unterscheidet die PLS Group Aktie von den Papieren teurerer Produzenten.
Die Wette
1,9 Milliarden für den Ausbau – mitten im Abschwung
Bemerkenswert ist, was PLS mit seinem Geld vorhat. Ende Oktober gab der Vorstand grünes Licht für das Ausbauprojekt P2000. Für rund 1,9 Milliarden australische Dollar soll die Kapazität auf mehr als 2 Millionen Tonnen pro Jahr steigen, die erste Produktion ist für das Septemberquartal 2029 vorgesehen. Den zusätzlichen Kapitalwert beziffert das Unternehmen auf 2,7 Milliarden australische Dollar. Zur Finanzierung platzierte PLS nach Quartalsende eine Anleihe über 700 Millionen US-Dollar. Ein 20-jähriger Stromliefervertrag soll die Kosten zusätzlich senken.
Die Logik: Wer im Abschwung baut, hat die Kapazität, wenn der nächste Aufschwung kommt. Das Risiko: Australische Minen fahren schon jetzt hoch – und genau dieses zusätzliche Angebot drückt den Preis.
PLS gehört zu den Minen, die als letzte das Licht ausmachen. Genau deshalb wird weitergebaut.
Die Szenarien
Drei Wege für die PLS Group Aktie
Die Konkurrenz gibt nach
Teurere Minen in Australien und Afrika drosseln die Förderung. Der Spodumenpreis stabilisiert sich, PLS gewinnt Marktanteile.
Der Preis fällt weiter
Der Broker Jarden hat seine Spodumen-Preisprognosen für die vier Quartale bis September 2027 um 31 bis 36 Prozent gesenkt. Die Margen würden dann deutlich schrumpfen.
Die Nachfrage dreht
Füllen chinesische Verarbeiter ihre Lager für das erste Quartal 2027 auf, könnte der Preis rasch anziehen – und mit ihm die Aktie.
Häufige Fragen zur PLS Group Aktie
Ist die PLS Group Aktie dasselbe wie Pilbara Minerals?
Ja. Pilbara Minerals hat sich im November 2025 in PLS Group umbenannt. ISIN und WKN sind unverändert.
Wie viel hat PLS im letzten Quartal produziert?
267.600 Tonnen Spodumenkonzentrat im Septemberquartal 2026 – ein Rekord und 25 Prozent mehr als im Vorquartal.
Wie hoch sind die Kosten von PLS?
Die Stückkosten lagen im Septemberquartal bei 539 australischen Dollar je Tonne.
Was ist das Projekt P2000?
Ein Ausbau der Mine Pilgangoora auf mehr als 2 Millionen Tonnen pro Jahr für rund 1,9 Milliarden australische Dollar, mit erster Produktion im Septemberquartal 2029.
Stammdaten der PLS Group Aktie
- Unternehmen
- PLS Group Limited (vormals Pilbara Minerals)
- ISIN
- AU000000PLS0
- WKN
- A0YGCV
- Handelssymbol
- PLS (Sydney), PLR (Frankfurt)
- US-Handelssymbol
- PILBF (außerbörslich)
- Schlusskurs
- 2,64 australische Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Sydney vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktie: Liontown (ISIN AU000000LTR4, WKN A0LFDX, Handelssymbol LTR in Sydney und LIS in Frankfurt, US-Handelssymbol LINRF).
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