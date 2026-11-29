Operativ lieferte PLS im Septemberquartal ein Lehrstück. Die Produktion stieg um 25 Prozent auf 267.600 Tonnen Spodumenkonzentrat, weil die Anlage Ngungaju wieder lief und die Hauptanlage Pilgan stark arbeitete. Die Stückkosten sanken um 12 Prozent auf 539 australische Dollar je Tonne. Der Umsatz erreichte 563 Millionen australische Dollar, die operative Cash-Marge 392 Millionen. In der Kasse lagen 2,217 Milliarden australische Dollar, netto nach Schulden 1,277 Milliarden.

Der Schönheitsfehler: Verkauft wurden mit 223.600 Tonnen 11 Prozent weniger als im Vorquartal – laut Unternehmen eine Frage der Verschiffungstermine. Und der erzielte Preis sank bereits um 14 Prozent auf 1.809 US-Dollar je Tonne.