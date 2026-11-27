Pfizers Aktiendepot schmilzt: von 437 auf 164 Millionen Dollar in einem Jahr – diese Biotech-Wetten hat der Pharmakonzern behalten

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:33 3 Min.

Pfizer hat in den vergangenen Jahren fast 80 Milliarden Dollar für Übernahmen ausgegeben. Das eigene Aktiendepot wirkt dagegen wie Kleingeld und ist binnen eines Jahres um mehr als 60 Prozent geschrumpft. Geblieben sind Minderheitsanteile an Krebs- und Zelltherapie-Spezialisten wie Allogene und Arvinas. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was Albert Bourla über seine Zukäufe sagt.

Pfizer ist einer der größten Käufer der Pharmabranche. Wer daraus auf ein mächtiges Aktiendepot schließt, liegt falsch. Der Konzern übernimmt Firmen lieber ganz. Was er der US-Börsenaufsicht als Aktienbestand meldet, sind Reste früherer Kooperationen: 17 Titel im Wert von 164 Millionen Dollar zum 30. September. Ein Jahr zuvor waren es noch 437 Millionen Dollar. Wert des gemeldeten Depots 164 Mio. $ Veränderung binnen eines Jahres −62 % Anteil von Allogene Therapeutics 22 % Ausgaben für Übernahmen laut Albert Bourla 80 Mrd. $ Quelle : Form 13F von Pfizer zum 30. September 2026, eingereicht am 12. November 2026, nach 13f.info und der Informationstabelle der Meldung; Telefonkonferenz zum dritten Quartal Der Chef Kaufen statt beteiligen: Albert Bourla im Wortlaut Über das Depot verlor Vorstandschef Albert Bourla in der Telefonkonferenz Anfang November kein Wort. Über seine Zukäufe sprach er ausführlich. Rund 80 Prozent der Summe seien in drei Übernahmen geflossen: den Krebsspezialisten Seagen, den Abnehmmittel-Entwickler Metsera und Biohaven. Man komme gut voran, den Wert jeder einzelnen zu heben. Nach einem weiteren Geschäft mit der chinesischen Innovent bleibt laut Finanzchefin Cécile Guegan ein Spielraum von rund 6 Milliarden Dollar. Das Depot Krebs, Zelltherapie, Fibrose: die größten Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Pfizer Depot auf AktienCheck. 01 Allogene Therapeutics – ISIN US0197701065 · US-Handelssymbol ALLO 36,4 Millionen Dollar, 22,1 Prozent. Allogene entwickelt Zelltherapien gegen Krebs aus Spenderzellen. Die Technik stammt aus Pfizers eigener Forschung, die der Konzern 2018 gegen Aktien einbrachte. 02 Arvinas – ISIN US04335A1051 · US-Handelssymbol ARVN 26,2 Millionen Dollar, 16,0 Prozent. Mit Arvinas hat Pfizer ein Brustkrebsmittel entwickelt, das krankmachende Eiweiße gezielt abbaut. 03 Celcuity – ISIN US15102K1007 · US-Handelssymbol CELC 23,5 Millionen Dollar, 14,3 Prozent. Celcuity arbeitet an einem Brustkrebswirkstoff, den es von Pfizer lizenziert hat. 04 Agomab Therapeutics – US-Handelssymbol AGMB 22,6 Millionen Dollar, 13,8 Prozent. Das belgische Unternehmen forscht an Mitteln gegen Fibrose. 05 Pyxis Oncology – US-Handelssymbol PYXS 20,1 Millionen Dollar in zwei Einträgen, 12,2 Prozent. Pyxis entwickelt Antikörper-Wirkstoff-Verbindungen gegen Tumoren. Diese fünf Namen stehen für knapp 80 Prozent des Depots. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr hat zwei Ursachen: Verkäufe und fallende Kurse kleiner Biotechwerte. Welchen Anteil sie jeweils haben, lässt sich aus den Meldungen allein nicht ablesen. Was Anleger beachten sollten Für die Pfizer-Aktie ist das Depot ohne Gewicht. Entscheidend sind Patentabläufe und die zugekauften Produkte

Die gehaltenen Biotechwerte sind klein, oft ohne zugelassenes Produkt und entsprechend riskant

Eine Pfizer-Beteiligung ist kein Qualitätssiegel. Mehrere frühere Positionen wurden mit Verlust aufgegeben

Die Meldung zeigt den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Pfizer: ISIN US7170811035, WKN 852009, Handelssymbol PFE, US-Handelssymbol PFE

Allogene Therapeutics: ISIN US0197701065, US-Handelssymbol ALLO

Arvinas: ISIN US04335A1051, US-Handelssymbol ARVN

Celcuity: ISIN US15102K1007, US-Handelssymbol CELC

Agomab Therapeutics: US-Handelssymbol AGMB

Pyxis Oncology: US-Handelssymbol PYXS Fazit: Wo Pfizer nicht ganz zugreift Pfizers Aktiendepot ist das Gegenteil seiner Übernahmestrategie: klein, verstreut und auf dem Rückzug. Interessant ist es trotzdem, weil es zeigt, bei welchen Partnern der Konzern einen Fuß in der Tür behält. Wer die großen Wetten von Pfizer sucht, findet sie in der Bilanz, nicht in dieser Meldung. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Pfizer auf AktienCheck.

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