Pfizer ist einer der größten Käufer der Pharmabranche. Wer daraus auf ein mächtiges Aktiendepot schließt, liegt falsch. Der Konzern übernimmt Firmen lieber ganz. Was er der US-Börsenaufsicht als Aktienbestand meldet, sind Reste früherer Kooperationen: 17 Titel im Wert von 164 Millionen Dollar zum 30. September. Ein Jahr zuvor waren es noch 437 Millionen Dollar.
Pfizers Aktiendepot schmilzt: von 437 auf 164 Millionen Dollar in einem Jahr – diese Biotech-Wetten hat der Pharmakonzern behalten
Pfizer hat in den vergangenen Jahren fast 80 Milliarden Dollar für Übernahmen ausgegeben. Das eigene Aktiendepot wirkt dagegen wie Kleingeld und ist binnen eines Jahres um mehr als 60 Prozent geschrumpft. Geblieben sind Minderheitsanteile an Krebs- und Zelltherapie-Spezialisten wie Allogene und Arvinas. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was Albert Bourla über seine Zukäufe sagt.
Der Chef
Kaufen statt beteiligen: Albert Bourla im Wortlaut
Über das Depot verlor Vorstandschef Albert Bourla in der Telefonkonferenz Anfang November kein Wort. Über seine Zukäufe sprach er ausführlich. Rund 80 Prozent der Summe seien in drei Übernahmen geflossen: den Krebsspezialisten Seagen, den Abnehmmittel-Entwickler Metsera und Biohaven. Man komme gut voran, den Wert jeder einzelnen zu heben. Nach einem weiteren Geschäft mit der chinesischen Innovent bleibt laut Finanzchefin Cécile Guegan ein Spielraum von rund 6 Milliarden Dollar.
Wir haben fast 80 Milliarden Dollar in Transaktionen investiert, die uns mit Schlüsselprodukten ausgestattet haben.
Das Depot
Krebs, Zelltherapie, Fibrose: die größten Positionen
Allogene Therapeutics – ISIN US0197701065 · US-Handelssymbol ALLO
36,4 Millionen Dollar, 22,1 Prozent. Allogene entwickelt Zelltherapien gegen Krebs aus Spenderzellen. Die Technik stammt aus Pfizers eigener Forschung, die der Konzern 2018 gegen Aktien einbrachte.
Arvinas – ISIN US04335A1051 · US-Handelssymbol ARVN
26,2 Millionen Dollar, 16,0 Prozent. Mit Arvinas hat Pfizer ein Brustkrebsmittel entwickelt, das krankmachende Eiweiße gezielt abbaut.
Celcuity – ISIN US15102K1007 · US-Handelssymbol CELC
23,5 Millionen Dollar, 14,3 Prozent. Celcuity arbeitet an einem Brustkrebswirkstoff, den es von Pfizer lizenziert hat.
Agomab Therapeutics – US-Handelssymbol AGMB
22,6 Millionen Dollar, 13,8 Prozent. Das belgische Unternehmen forscht an Mitteln gegen Fibrose.
Pyxis Oncology – US-Handelssymbol PYXS
20,1 Millionen Dollar in zwei Einträgen, 12,2 Prozent. Pyxis entwickelt Antikörper-Wirkstoff-Verbindungen gegen Tumoren.
Diese fünf Namen stehen für knapp 80 Prozent des Depots. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr hat zwei Ursachen: Verkäufe und fallende Kurse kleiner Biotechwerte. Welchen Anteil sie jeweils haben, lässt sich aus den Meldungen allein nicht ablesen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Pfizer: ISIN US7170811035, WKN 852009, Handelssymbol PFE, US-Handelssymbol PFE
Allogene Therapeutics: ISIN US0197701065, US-Handelssymbol ALLO
Arvinas: ISIN US04335A1051, US-Handelssymbol ARVN
Celcuity: ISIN US15102K1007, US-Handelssymbol CELC
Agomab Therapeutics: US-Handelssymbol AGMB
Pyxis Oncology: US-Handelssymbol PYXS
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