Pfizer: Umsatz im dritten Quartal mit 16,6 Mrd. USD fast stabil, Prognose angehoben

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 15:09 5 Min. Pfizer Inc.

Ohne Comirnaty und Paxlovid wuchs der Umsatz laut Pfizer operativ um 7 Prozent. Der Konzern hebt die Prognosen für Umsatz und bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 2026 an.

Umsatz gesamt, -0,4 % 16,6 Mrd. USD Nettoergebnis, den Stammaktionären von Pfizer zurechenbar, -8 % 3,24 Mrd. USD Bereinigtes Nettoergebnis (Adjusted Income), +1 % 4,99 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, den Stammaktionären zurechenbar, -9 % 0,56 USD Pfizer hat am 3. November 2026 die Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, das am 27. September 2026 endete. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,4 Prozent auf 16,6 Mrd. USD zurück, nach 16,7 Mrd. USD. Ohne die Beiträge von Comirnaty und Paxlovid wuchs der Umsatz nach Unternehmensangaben operativ um 7 Prozent. Das den Stammaktionären von Pfizer zurechenbare Nettoergebnis sank um 8 Prozent auf 3,24 Mrd. USD, nach 3,54 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Das den Stammaktionären zurechenbare verwässerte Ergebnis je Aktie fiel um 9 Prozent auf 0,56 USD, nach 0,62 USD. PFE PFE — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Steuern stieg um 2 Prozent auf 3,39 Mrd. USD, nach 3,33 Mrd. USD. Mehrere Sondereffekte wirkten auf die Ergebnisse. Die Aufwendungen für erworbene Forschung und Entwicklung sanken gegenüber dem Vorjahresquartal um 722 Mio. USD: Einer Belastung von 650 Mio. USD für Innovent Biologics im dritten Quartal 2026 stand im Vorjahresquartal eine Belastung von 1,35 Mrd. USD für 3SBio gegenüber. Die Innovent-Belastung wirkt laut Pfizer mit etwa 0,10 USD negativ und ist in der Prognose für das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie enthalten. Die Restrukturierungsaufwendungen für Kostensenkungsinitiativen betrugen 742 Mio. USD, nach 236 Mio. USD. Die Aufwendungen für bestimmte Rechtsangelegenheiten lagen bei 13 Mio. USD, nach 191 Mio. USD. Das Vorjahresquartal enthielt zudem eine Wertminderung von 260 Mio. USD auf immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit einer Phase-3-Studie zu Inclacumab. Die höhere effektive Steuerquote spiegelt nach Unternehmensangaben den Wegfall der Neubewertung bestimmter latenter Steuerverbindlichkeiten und von Vereinbarungen mit Steuerbehörden wider, teilweise ausgeglichen durch einen günstigeren regionalen Ergebnismix. Das bereinigte Nettoergebnis (Adjusted Income) stieg um 1 Prozent auf 4,99 Mrd. USD, nach 4,95 Mrd. USD. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 0,87 USD, nach 0,87 USD im Vorjahresquartal. Im Segment Global Biopharmaceuticals Business (Biopharma) lag der Umsatz bei 16,3 Mrd. USD, nach 16,3 Mrd. USD, was einem Rückgang um 0,2 Prozent entspricht. Innerhalb des Segments sank der Umsatz im Bereich Primary Care um 9 Prozent auf 6,97 Mrd. USD, nach 7,64 Mrd. USD. Oncology steigerte den Umsatz um 10 Prozent auf 4,33 Mrd. USD, nach 3,94 Mrd. USD. Specialty Care legte um 7 Prozent auf 3,35 Mrd. USD zu, nach 3,13 Mrd. USD, Hospital and Biosimilars um 2 Prozent auf 1,64 Mrd. USD, nach 1,60 Mrd. USD. Der Umsatz von Pfizer CentreOne ging um 13 Prozent auf 300 Mio. USD zurück, nach 344 Mio. USD. Den operativen Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal führt Pfizer auf geringere Umsätze mit COVID-19-Produkten, der Prevnar-Familie und weiteren Produkten zurück. Dies wurde nach Unternehmensangaben weitgehend durch höhere Umsätze unter anderem mit Eliquis, Padcev, der Vyndaqel-Familie, Nurtec und Lorbrena ausgeglichen. Der Paxlovid-Umsatz sank operativ um 771 Mio. USD beziehungsweise 63 Prozent, vor allem wegen weniger COVID-19-Infektionen. Der Eliquis-Umsatz stieg operativ um 513 Mio. USD beziehungsweise 25 Prozent, vor allem durch einen höheren Nettopreis in den USA sowie eine höhere weltweite Nachfrage. Die Umsatzkosten machten 24,3 Prozent des Umsatzes aus, nach 25,0 Prozent im Vorjahresquartal, ein Rückgang um 0,7 Prozentpunkte. Die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen stiegen um 18 Prozent auf 3,02 Mrd. USD, nach 2,55 Mrd. USD. Pfizer hebt die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 um 1,5 Mrd. USD in der Mitte an und erwartet nun 62,0 bis 64,0 Mrd. USD, zuvor 60,5 bis 62,5 Mrd. USD. Die Prognose für das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie 2026 wird angehoben und eingeengt auf 2,95 bis 3,05 USD, zuvor waren 2,80 bis 3,00 USD vorgesehen. Diese Spanne enthält die Belastung für Innovent Biologics. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 GJ 2026 Q3 GJ 2025 Veränderung Umsatz gesamt 16,6 Mrd. USD 16,7 Mrd. USD -0,4 % Nettoergebnis, den Stammaktionären von Pfizer zurechenbar 3,24 Mrd. USD 3,54 Mrd. USD -8 % Bereinigtes Nettoergebnis (Adjusted Income) 4,99 Mrd. USD 4,95 Mrd. USD +1 % Verwässertes Ergebnis je Aktie, den Stammaktionären zurechenbar 0,56 USD 0,62 USD -9 % Bereinigtes verwässertes Ergebnis je Aktie 0,87 USD 0,87 USD – Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen vor Steuern 3,39 Mrd. USD 3,33 Mrd. USD +2 % Umsatz Segment Global Biopharmaceuticals Business (Biopharma) 16,3 Mrd. USD 16,3 Mrd. USD -0,2 % Umsatz Primary Care (innerhalb Biopharma) 6,97 Mrd. USD 7,64 Mrd. USD -9 % Umsatz Oncology (innerhalb Biopharma) 4,33 Mrd. USD 3,94 Mrd. USD +10 % Umsatz Specialty Care (innerhalb Biopharma) 3,35 Mrd. USD 3,13 Mrd. USD +7 % Umsatz Hospital and Biosimilars (innerhalb Biopharma) 1,64 Mrd. USD 1,60 Mrd. USD +2 % Umsatz Pfizer CentreOne 300 Mio. USD 344 Mio. USD -13 % Umsatzkosten in Prozent des Umsatzes 24,3 % 25,0 % -0,7 Pp. Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 3,02 Mrd. USD 2,55 Mrd. USD +18 % Quelle : Pfizer Inc., Mitteilung vom 3. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Pfizer Inc. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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