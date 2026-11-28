Pfizer Aktie: Sechs Prozent Dividende, 22 Prozent Kursplus – aber 83 Cent von jedem verdienten Dollar gehen schon an die Aktionäre

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 19:20 3 Min.

Die Pfizer Aktie gehört 2026 zu den Gewinnern im Pharmasektor und zahlt eine der höchsten Dividenden. Wie sicher die Ausschüttung ist, entscheidet sich mit dem Ausblick auf 2027.

Bild: Pfizer Inc.

Für Anleger, die von Ausschüttungen leben, ist Pfizer eine der wichtigsten Aktien der Welt. Der Konzern zahlt 1,72 US-Dollar Dividende im Jahr. Die Pfizer Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 28,52 US-Dollar, ein Plus von 0,21 Prozent. Das ergibt eine Rendite von 6,03 Prozent. Seit Jahresbeginn hat der Kurs rund 22 Prozent zugelegt. Pfizer Inc. · ISIN: US7170811035 · WKN: 852009 · Handelssymbol: PFE · US-Handelssymbol: PFE Dividendenrendite bei 1,72 $ je Aktie 6,03 % Schlusskurs am 27. November, plus 0,21 Prozent 28,52 $ Anteil der Dividende am operativen Mittelzufluss nach neun Monaten rund 83 % Wochengewinn +4,09 % Quelle : NYSE-Kursdaten vom 27. November 2026 laut CNBC; Unternehmenszahlen laut 24/7 Wall St. Die Dividende Hoch, stabil – und eng kalkuliert In den ersten neun Monaten zahlte Pfizer 7,3 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre aus. Der operative Mittelzufluss lag im gleichen Zeitraum bei 8,8 Milliarden US-Dollar. Rund 83 Prozent des erwirtschafteten Geldes flossen also in die Dividende. Die Quartalsausschüttung liegt seit 2025 unverändert bei 0,43 US-Dollar. Viel Spielraum bleibt damit nicht. In der Finanzkrise 2009 hatte Pfizer die Quartalsdividende von 0,32 auf 0,16 US-Dollar halbiert. Daran erinnern sich langjährige Aktionäre, wenn die Ausschüttungsquote steigt. Die Zukunft Patente laufen aus, die Pipeline muss liefern In den kommenden Jahren verlieren mehrere umsatzstarke Medikamente ihren Patentschutz. Pfizer steuert mit Programmen gegen Fettleibigkeit, in der Krebsmedizin, bei Impfstoffen und in der Zelltherapie dagegen. In dieser Woche stützten neue Partnerschaften in der Zelltherapie und ein Verfahren zur Verabreichung von RNA-Wirkstoffen den Kurs. Am Montag hatte die Aktie noch bei 27,40 US-Dollar geschlossen. Bewertet wird Pfizer mit rund dem Neunfachen des erwarteten Gewinns. 28 Analysehäuser kommen im Schnitt auf „Buy“ und ein Kursziel von 30,22 US-Dollar, knapp sechs Prozent über dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Als Bewährungsprobe gelten der Mittelzufluss und die Prognose für 2027. Das 52-Wochen-Hoch vom 5. November lag bei 31,44 US-Dollar. Was für die Pfizer Aktie spricht Hohe Dividendenrendite, niedrige Bewertung, breite Pipeline, neue Partnerschaften und ein starker Jahresverlauf. Was dagegen spricht Auslaufende Patente, hohe Ausschüttungsquote, unsicherer Ausblick auf 2027 und offene Erfolge in der Pipeline. Häufige Fragen zur Pfizer Aktie Wo steht die Pfizer Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 28,52 US-Dollar (plus 0,21 Prozent). Wie hoch ist die Dividende?

1,72 US-Dollar im Jahr, gezahlt in vier Raten zu 0,43 US-Dollar; die Rendite liegt bei 6,03 Prozent. Ist die Dividende gedeckt?

Nach neun Monaten flossen rund 83 Prozent des operativen Mittelzuflusses in die Ausschüttung. Fazit: Rendite gegen Ungewissheit Die Pfizer Aktie bietet eine hohe Ausschüttung zu einer niedrigen Bewertung. Beides spiegelt die Sorge um die Zeit nach den Patentabläufen. Der Ausblick auf 2027 zeigt, wie viel Luft die Dividende wirklich hat.

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