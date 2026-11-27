Geplant sind laut Berichten rund zehn Phase-3-Studien mit Berobenatide, eingebettet in mehr als 20 Adipositas-Studien im Jahr 2026, auch bei Folgeerkrankungen wie Kniearthrose und Schlafapnoe. Pfizer berichtet zudem von ermutigenden Daten bei Patienten, die von wöchentlichen auf monatliche Spritzen umgestellt wurden. Ob das in größeren Studien hält, ist offen.

Für die Pfizer-Aktie ist das ein doppeltes Signal. Der Konzern hat die erste Welle des Abnehm-Booms verpasst und zuvor mit eigenen Tabletten-Kandidaten Rückschläge erlebt. Mit der Übernahme von Metsera im November 2025 für rund 7 Mrd. Dollar Unternehmenswert zuzüglich Meilensteinzahlungen holte sich Pfizer neue Substanzen ins Haus, nachdem Novo Nordisk um den Zukauf mitgeboten hatte. Dass jetzt ein Finanzinvestor einen Teil der Studienkosten trägt, verteilt das Risiko und schont die Kasse in den teuersten Jahren.