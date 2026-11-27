Die Pfizer-Aktie (ISIN: US7170811035, FSE: PFE, NYSE: PFE) steht zwischen zwei Welten: Auf der einen Seite stehen ein angehobener Ausblick, frische Milliardenwetten auf Adipositas und Zelltherapien und eine Dividendenrendite von rund 6%. Auf der anderen Seite rückt die Patentklippe bei Eliquis, Ibrance und Xtandi näher. Diese Pfizer Aktienanalyse mit Pfizer Aktie Prognose zeigt, was den Kurs jetzt bewegt und worauf es bis 2028 ankommt.
Pfizer Aktie Prognose: Blackstone zahlt bis zu 1,5 Mrd. Dollar für die Monats-Abnehmspritze - Gelingt vor der Patentklippe der Adipositas-Sprung?
Die Pfizer-Aktie profitiert von angehobener Prognose, einer Blackstone-Finanzierung für Berobenatide und einem Milliarden-Deal mit Starna. Die Pfizer Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Zahlen und Chartbild, langfristig zwischen Patentklippe und Adipositas-Chance.
Steckbrief
- Unternehmen
- Pfizer Inc.
- Börse / Ticker
- NYSE, PFE
- ISIN / WKN
- US7170811035 / 852009
- Kerngeschäft
- Medikamente und Impfstoffe (Onkologie, Immunologie, Kardiologie, Infektionen)
- Kurs
- 28,46 $ (Schluss 25.11.2026)
- Marktkapitalisierung
- rund 144 Mrd. € (Datenanbieter, 24.11.2026)
- Nächste Termine
- Mitte Dezember 2026: erwarteter Ausblick 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs: NYSE-Schluss vom 25.11.2026, am 26.11. war die NYSE wegen Thanksgiving geschlossen
Für Anleger der Pfizer-Aktie war der November ein Wechselbad. Der Konzern hob Mitte des Monats den Ausblick an, holte einen Finanzinvestor an Bord und kaufte sich in eine neue Zelltherapie-Technologie ein. Trotzdem gab die Aktie in der Woche bis zum 20. November laut aktiencheck.de um gut 5% auf 27,40 Dollar nach. Wie passt das zusammen, und was bedeutet es für die Pfizer Aktie Prognose?
Die aktuellen News
Blackstone trägt das Studienrisiko
Am 11. November 2026 hat Pfizer eine strategische Co-Finanzierung mit Blackstone Life Sciences angekündigt. Die Fonds des Finanzinvestors übernehmen bis 2028 Entwicklungskosten von bis zu 1,5 Mrd. Dollar für Berobenatide. Der experimentelle GLP-1-Rezeptoragonist soll nur einmal im Monat gespritzt werden, während die Hits von Novo Nordisk und Eli Lilly überwiegend wöchentlich gegeben werden. Pfizer behält nach Unternehmensangaben die volle Kontrolle über das Programm. Blackstone erhält im Gegenzug Meilensteinzahlungen, die an die US-Zulassung der monatlichen Monotherapie und an bestimmte Umsatzziele geknüpft sind.
Geplant sind laut Berichten rund zehn Phase-3-Studien mit Berobenatide, eingebettet in mehr als 20 Adipositas-Studien im Jahr 2026, auch bei Folgeerkrankungen wie Kniearthrose und Schlafapnoe. Pfizer berichtet zudem von ermutigenden Daten bei Patienten, die von wöchentlichen auf monatliche Spritzen umgestellt wurden. Ob das in größeren Studien hält, ist offen.
Für die Pfizer-Aktie ist das ein doppeltes Signal. Der Konzern hat die erste Welle des Abnehm-Booms verpasst und zuvor mit eigenen Tabletten-Kandidaten Rückschläge erlebt. Mit der Übernahme von Metsera im November 2025 für rund 7 Mrd. Dollar Unternehmenswert zuzüglich Meilensteinzahlungen holte sich Pfizer neue Substanzen ins Haus, nachdem Novo Nordisk um den Zukauf mitgeboten hatte. Dass jetzt ein Finanzinvestor einen Teil der Studienkosten trägt, verteilt das Risiko und schont die Kasse in den teuersten Jahren.
Starna-Deal: Pfizer steigt bei In-vivo-CAR-T ein
Parallel baut Pfizer die Immunologie aus. Am 18. November 2026 sicherte sich der Konzern vom chinesischen Biotech Starna Therapeutics die Rechte außerhalb Großchinas an drei präklinischen In-vivo-CAR-T-Programmen gegen Autoimmunerkrankungen sowie Zugang zu Starnas RNA-basierter LNP-Technologie. Pfizer zahlt 330 Mio. Dollar im Voraus. Mit Meilensteinen von bis zu 2,3 Mrd. Dollar kann das Paket auf bis zu rund 2,6 Mrd. Dollar wachsen, dazu kommen Lizenzgebühren auf spätere Umsätze.
Bei In-vivo-CAR-T werden Immunzellen direkt im Körper umprogrammiert, statt sie aufwendig zu entnehmen, zu verändern und zurückzugeben. Die Programme liegen noch vor der klinischen Prüfung. Für die Pfizer-Aktie ist das ein langfristiger Baustein, kein kurzfristiger Gewinntreiber.
Onkologie: FDA stärkt Xtandi
Rückenwind kommt auch aus der Onkologie. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat im beschleunigten Priority-Review-Verfahren die Zulassung der Kombination Talzenna plus Xtandi auf eine frühere Behandlungsphase bei metastasiertem Prostatakrebs mit HRR-Genmutationen ausgeweitet, und zwar bei Männern, die noch keine Androgen-Pathway-Therapie hatten oder darauf noch ansprechen. Grundlage ist die Phase-3-Studie TALAPRO-3, in der die Kombination das Risiko für Fortschreiten oder Tod gegenüber Xtandi allein laut Berichten um 52% senkte. Das stützt ausgerechnet Xtandi, dessen US-Patent 2027 ausläuft.
Die Quartalszahlen
Stark bei neuen Produkten, flach im Gesamtumsatz
Pfizer hat am 3. November 2026 die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und die Jahresziele angehoben. Der Umsatz lag bei 16,6 Mrd. Dollar und damit operativ auf Vorjahresniveau. Ohne die Corona-Produkte Comirnaty und Paxlovid wuchs das Geschäft laut Unternehmen um 7%. Den Unterschied machen die Neuheiten: Die gestarteten und zugekauften Produkte steigerten ihren Umsatz von 2,9 auf 3,8 Mrd. Dollar, operativ ein Plus von 32%. Zugleich ernannte Pfizer Cecile Guegan zur neuen Finanzchefin.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz 3. Quartal
|16,6 Mrd. $
|Operativ rund auf Vorjahresniveau
|Bereinigtes EPS 3. Quartal
|0,87 $
|Ausgewiesenes EPS: 0,56 $
|Neue und zugekaufte Produkte
|3,8 Mrd. $
|Nach 2,9 Mrd. $ im Vorjahr, operativ +32%
|Umsatzprognose 2026
|62,0-64,0 Mrd. $
|Mittelpunkt um 1,5 Mrd. $ angehoben
|Bereinigtes EPS 2026e
|2,95-3,05 $
|Zuvor 2,80-3,00 $
Bereinigte Kennzahlen sind Pfizer-eigene Größen vor Sondereffekten.
Quelle: Pfizer, Mitteilung vom 3.11.2026
Auf Basis des Mittelpunkts der EPS-Prognose von 3,00 Dollar und des Schlusskurses von 28,46 Dollar ergibt sich ein bereinigtes KGV von rund 9,5 (Redaktionsrechnung). Auf Basis des ausgewiesenen Gewinns nennen Datenanbieter KGV-Werte von über 40. Die Pfizer-Aktie ist also vor allem auf bereinigter Basis günstig. Dazu kommt die Dividende: Pfizer zahlt 0,43 Dollar je Quartal, die nächste Auszahlung folgt am 7. Dezember 2026 (Stichtag war der 6. November). Daraus ergibt sich eine Rendite von rund 6%.
Die Analysten
Die Mehrheit wartet ab
Die Wall Street bleibt bei der Pfizer-Aktie vorsichtig. Nach einer Datensammlung vom 24. November 2026 raten 10 von 28 Analysten zum Kauf, 16 zum Halten und 2 zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei rund 28,43 Dollar und damit nahe am aktuellen Kurs. Nach den Quartalszahlen hoben mehrere Häuser ihre Ziele an. Die Einstufungen stammen von Dritten und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Institut
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Jefferies
|Buy
|36 $
|23.11.2026
|Guggenheim
|Buy
|33 $
|25.11.2026
|DZ Bank
|Halten (zuvor Kaufen)
|33 $
|06.11.2026
|JPMorgan
|Neutral
|30 $
|03.11.2026
|Citigroup
|Neutral
|30 $
|04.11.2026
|Goldman Sachs
|Neutral
|28 $
|04.11.2026
Einstufungen Dritter, unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
Quelle: dpa-AFX Analyser, finanzen.net, Goldesel, ad-hoc-news (Stand 26.11.2026)
Das Chartbild
Über der 50-Tage-Linie, aber unter dem Hoch
Charttechnisch hat sich die Pfizer-Aktie zuletzt gefangen. Laut boerse.de überwand sie am 24. November die 50-Tage-Linie bei 25,85 Euro nach oben und steht seit dem 6. August im langfristigen Aufwärtstrend. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie im Oktober bei 26,64 Euro. Nach dem Wochenverlust bis zum 20. November und der Erholung auf 28,46 Dollar am 25. November bleibt das Bild damit konstruktiv, aber nicht ausgereizt. Solange die Aktie über der 50-Tage-Linie bleibt, spricht das für Käufer. Ein Rückfall darunter würde den jüngsten Anstieg infrage stellen.
Das große Bild
Die Patentklippe und die Wette auf Neues
Mittel- bis langfristig entscheidet sich die Zukunft der Pfizer-Aktie an einer Frage: Wie schnell wachsen neue Medikamente nach, wenn alte Blockbuster auslaufen? Die US-Patente auf Eliquis, Ibrance und Xtandi laufen 2027 aus, ein generisches Eliquis wird in den USA für April 2028 erwartet. Zusammen steuerten die drei Mittel rund 23% zum Umsatz 2025 bei. Pfizer selbst hat die Belastung in der Vergangenheit auf mehr als 3 Mrd. Dollar Umsatzverlust 2027 und mehr als 6 Mrd. Dollar 2028 beziffert.
Dagegen setzt Pfizer drei Hebel: die gestarteten und zugekauften Produkte, die 2026 um 32% zulegten, rund 20 geplante zulassungsrelevante Studienstarts im laufenden Jahr und die Adipositas-Programme um Berobenatide. Dass die Kassen für die Adipositas-Studien jetzt teilweise von Blackstone gefüllt werden, hilft, die Dividende und die Entwicklung gleichzeitig zu stemmen.
Prognose
Pfizer Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine seriöse Punktprognose ist bei der Pfizer-Aktie nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Der Ausblick 2027 ist der Prüfstein
Analysten erwarten Mitte Dezember den Ausblick für 2027, der die Patentverluste erstmals beziffern dürfte. Zeigt er, dass die neuen Produkte die Lücke weitgehend schließen, könnte die Pfizer-Aktie die 28-Dollar-Zone behaupten. Fällt die Rechnung schwächer aus, droht ein Test der jüngsten Unterstützungen. Die Dividende am 7. Dezember stützt die Aktie zusätzlich.
Mittelfristig (2027 bis 2028): Die Patentklippe entscheidet
Mit Ibrance, Xtandi und Eliquis laufen die größten Umsatzträger aus. Gelingt es, mit Padcev, Tukysa und anderen neuen Produkten dagegenzuhalten, wird aus dem Abschlag auf den Gewinn ein Bewertungsspielraum. Gelingt es nicht, bleibt die Pfizer-Aktie ein Dividendenwert mit begrenzter Dynamik.
Langfristig (ab 2029): Adipositas und Zelltherapien als Wachstumsmotor
Hier zählt, ob Berobenatide die Phase-3-Studien besteht, die Zulassung erhält und sich gegen Novo Nordisk und Eli Lilly behauptet. Die Starna-Programme sind zusätzliche Optionen. Beides ist mit hohem Risiko verbunden, bei Erfolg aber der Schlüssel zu einer dauerhaft höheren Bewertung der Pfizer-Aktie.
Termine
Was Anleger der Pfizer-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Pfizer-Aktie
Wie lautet die Pfizer Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet der Ausblick 2027, mittelfristig die Patentklippe, langfristig der Erfolg der Adipositas- und Zelltherapie-Programme. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Was ist Berobenatide? Ein experimenteller GLP-1-Rezeptoragonist von Pfizer, der einmal im Monat gespritzt werden soll. Er befindet sich in der klinischen Entwicklung, bis 2028 trägt Blackstone bis zu 1,5 Mrd. Dollar der Kosten.
Zahlt die Pfizer-Aktie Dividende? Ja, 0,43 Dollar je Quartal. Die nächste Zahlung erfolgt am 7. Dezember 2026, die Rendite liegt bei rund 6%.
Was bedeutet der Starna-Deal für die Pfizer-Aktie? Pfizer zahlt 330 Mio. Dollar im Voraus für drei präklinische In-vivo-CAR-T-Programme. Der Deal erweitert die Pipeline langfristig, hat aber keinen kurzfristigen Effekt auf den Gewinn.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Die Zahlen zum vierten Quartal werden für Anfang Februar 2027 erwartet, ein bestätigter Termin liegt nicht vor.
Ist die Pfizer-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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