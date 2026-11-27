Hinter der Kursschwäche steht ein anspruchsvolles Marktumfeld. Zuletzt meldete der Konzern für die USA einen Umsatzrückgang von 10%, belastet durch Lageranpassungen im Handel, und für China ein Minus von 25%. Auf Zwölfmonatssicht hat die Pernod Ricard Aktie rund 9,8% verloren. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 17,9 Milliarden Euro. Die nächsten Zahlen stehen mit den Halbjahresergebnissen am 18. Februar 2027 an.