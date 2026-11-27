Die Pernod Ricard Aktie zählt am Freitagmittag zu den CAC40 Verlierern: Das Papier des Spirituosenkonzerns gibt 1,78% auf 69,68 Euro nach, nach 70,94 Euro zum Schluss am Donnerstag.
Pernod Ricard Aktie: CAC40 Verlierer am Mittag - Rebound ins Stocken geraten
Die Pernod Ricard Aktie zählt am Mittag zu den CAC40 Verlierern. Nach der Erholung vom mehrjährigen Tief und dem Dividendenabschlag diese Woche drücken Gewinnmitnahmen auf den Kurs.
Pernod Ricard Aktie: Erholung trifft auf Gegenwind
Eine einzelne Unternehmensnachricht, die den Abschlag erklärt, gibt es heute nicht. Das Bild ergibt sich aus mehreren Faktoren, die zusammenkommen.
Gewinnmitnahmen nach starker Erholung
Ende Oktober war die Pernod Ricard Aktie unter die Marke von 60 Euro gerutscht, auf ein mehrjähriges Tief. Seither hat sie sich deutlich erholt, Mitte November lag das Plus binnen eines Monats zeitweise bei 16,5%.
Vorsichtiger Analystenton
JPMorgan hat die Aktie am Mittwoch unter negative Beobachtung gestellt. Das belastet die Stimmung gegenüber dem Titel.
Dividende im Fokus
Der Abschlag für die Restdividende von 2,35 Euro fiel am Mittwoch. Seit heute läuft bis zum 11. Dezember die Wahlfrist, die Dividende in neuen Aktien zu erhalten, der Ausgabepreis liegt bei 60,83 Euro.
Die Aktionäre können das Dividendenrecht also entweder in bar oder in Form neuer Aktien wahrnehmen; der Ausgabepreis liegt deutlich unter dem aktuellen Börsenkurs. Ausgezahlt wird die Restdividende am 18. Dezember. Zusammen mit dem im Juli gezahlten Abschlag ergeben sich 4,70 Euro je Aktie, rechnerisch rund 6,7% des aktuellen Kurses.
Spirituosenmarkt: Die Schwächen bleiben
Hinter der Kursschwäche steht ein anspruchsvolles Marktumfeld. Zuletzt meldete der Konzern für die USA einen Umsatzrückgang von 10%, belastet durch Lageranpassungen im Handel, und für China ein Minus von 25%. Auf Zwölfmonatssicht hat die Pernod Ricard Aktie rund 9,8% verloren. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 17,9 Milliarden Euro. Die nächsten Zahlen stehen mit den Halbjahresergebnissen am 18. Februar 2027 an.
CAC40 Verlierer am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Sanofi
|96,74
|-2,11%
|Pernod Ricard
|69,68
|-1,78%
|Danone
|68,46
|-1,10%
|Bureau Veritas
|31,87
|-0,90%
|Accor
|48,64
|-0,90%
Stand: Freitag, 27. November 2026, Mittag. Kurse in Euro.
Quelle: Euronext Paris
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