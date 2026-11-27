Warum ist die Pernod-Ricard-Aktie CAC40 Verlierer? Genannt werden eine mögliche Börseneinführung der Indien-Tochter und rückläufige Umsätze in den USA und China. Die Aktie fiel um 1,69 Prozent auf 69,74 Euro.

Was ist mit Indien? Mögliche Prüfung eines Börsengangs der Tochter im Januar 2027 und Streit um Zölle auf Whisky.