Die Pernod-Ricard-Aktie war am Freitag der schwächste Wert im CAC 40. Zum Handelsschluss um 17:35 Uhr stand der Spirituosenkonzern an der Euronext Paris 1,69 Prozent tiefer bei 69,74 Euro, ein Minus von 1,20 Euro gegenüber dem Vortagesschluss von 70,94 Euro. Damit ist Pernod Ricard der Verlierer des Tages im Index, der 0,58 Prozent höher bei 8.156,09 Punkten schloss.
Pernod-Ricard-Aktie als CAC40 Verlierer: Spirituosenkonzern bildet das Schlusslicht
Die Pernod-Ricard-Aktie schließt am Freitag 1,69 % tiefer bei 69,74 Euro und ist schwächster CAC40 Verlierer. Im Fokus stehen die mögliche Börsenreife der Indien-Tochter und schwache Umsätze.
CAC40 Verlierer
Warum die Pernod-Ricard-Aktie heute fällt
Als Gründe nennt Idéal Investisseur in seinem Schlussbericht eine mögliche Börseneinführung der indischen Tochter, die der Verwaltungsrat im Januar 2027 prüfen könnte, sowie rückläufige Umsätze in den USA und China. Die Aktie hatte zuvor schon unter der Sorge vor höheren Zöllen auf Whisky in Indien gelitten: Anfang November meldeten Medien, dass die indischen Zollbehörden Container mit Scotch von Pernod Ricard und Diageo festhalten und einen Zoll von 150 Prozent verlangen.
Hintergrund
Ein Wert nahe dem Mehrjahrestief
Die Pernod-Ricard-Aktie verlor binnen eines Jahres rund 12 Prozent. Der Cognac-Export fiel 2025 laut Branchenverband in Frankreich um 23,8 Prozent, im ersten Geschäftsquartal sanken die Umsätze in China um 25 Prozent. Im August lag die Aktie zeitweise nahe ihrem 15-Jahres-Tief unter 60 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Pernod Ricard SA
- ISIN
- FR0000120693
- WKN
- 852166
- Handelssymbol
- RI (Euronext Paris)
- US-Symbol
- PDRDY (OTC)
- Kurs
- 69,74 €
Stand: 27.11.2026, Kurs: comdirect, 17:35 Uhr, Euronext Paris
FAQ
Häufige Fragen zur Pernod-Ricard-Aktie
Warum ist die Pernod-Ricard-Aktie CAC40 Verlierer? Genannt werden eine mögliche Börseneinführung der Indien-Tochter und rückläufige Umsätze in den USA und China. Die Aktie fiel um 1,69 Prozent auf 69,74 Euro.
Was ist mit Indien? Mögliche Prüfung eines Börsengangs der Tochter im Januar 2027 und Streit um Zölle auf Whisky.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.