Während die Wall Street ihre beste Woche seit August feierte, ging es für die PDD-Aktie abwärts. Die Muttergesellschaft der Online-Marktplätze Temu und Pinduoduo ist einer der Nasdaq100 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 4,89 Prozent notierte die Aktie zum Wochenschluss bei rund 79 Dollar – bei einem Nasdaq 100, der um 3,53 Prozent zulegte. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach unserer Einschätzung meiden Anleger die Aktie vor den Quartalszahlen am 23. November. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter der Zurückhaltung steckt.
PDD-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Margensorgen vor den Quartalszahlen – Temu-Mutter verliert fast 5 Prozent
Die PDD-Aktie gehört zu den Nasdaq100 Verlierern der Woche: Die Muttergesellschaft von Temu und Pinduoduo verlor 4,89 Prozent – ohne eigene Unternehmensnachricht und während der Nasdaq 100 um 3,53 Prozent stieg. Anleger halten sich vor den Quartalszahlen am 23. November zurück, die Sorge gilt der schrumpfenden Marge. Die Wochenanalyse zu PDD Holdings mit Bewertung, Risiken und Terminen.
Wochenanalyse
Wachstum ohne Gewinnplus: die Margenfrage
PDD wächst weiter, verdient aber an jedem zusätzlichen Umsatz-Yuan weniger. Genau diese Entwicklung macht Anleger vor den nächsten Zahlen nervös.
Die operative Marge von PDD sank 2025 von 27,5 auf 21,6 Prozent, obwohl der Umsatz um 9,7 Prozent auf 431,8 Milliarden Yuan stieg. Das operative Ergebnis fiel um 14 Prozent. Im ersten Halbjahr 2026 stabilisierte sich die Marge zwar bei 21,7 Prozent, doch der Nettogewinn sank wegen sonstiger Verluste um 13 Prozent. Für das dritte Quartal erwarten Analysten einen Umsatz von rund 116 Milliarden Yuan, ein Plus von etwa 7 Prozent – nach vier Quartalen in Folge, in denen PDD die Umsatzerwartungen verfehlte. Der Konsens für den Gewinn je Aktie liegt bei 2,36 Dollar.
Investitionen in Händler belasten
PDD will in drei Jahren 100 Milliarden Yuan in die Unterstützung seiner Händler stecken. Das stärkt das Ökosystem, drückt aber auf die Marge.
Gegenwind für Temu
Seit dem 1. Juli gelten in der EU Zölle auf Kleinsendungen. In den USA hat Texas eine Klage gegen Temu beigelegt, sechs weitere Bundesstaaten klagen noch.
Zurückhaltung vor den Zahlen
Nach vier Umsatzverfehlungen in Folge wollen viele Anleger erst den nächsten Bericht abwarten.
Rotation an der Nasdaq
In dieser Woche floss Geld in KI-Chipwerte – China-Konsumwerte wie PDD gehörten nicht zu den Profiteuren.
Einordnung
Billig bewertet – aber aus gutem Grund?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 7 auf Basis der erwarteten Gewinne liegt die PDD-Aktie knapp über ihrem Fünfjahrestief von 6,6. Seit Ende September 2025 haben Analysten ihre Gewinnschätzungen für 2026 bis 2028 um etwa ein Fünftel gesenkt. Die niedrige Bewertung spiegelt also bereits erhebliche Skepsis wider. Für den Wochenverlierer entscheidet sich am 23. November, ob die Margen ihren Tiefpunkt hinter sich haben oder weiter unter Druck stehen.
Häufige Fragen zur PDD-Aktie
Warum ist die PDD-Aktie ein Nasdaq100 Verlierer der Woche?
Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach unserer Einschätzung halten sich Anleger vor den Quartalszahlen am 23. November zurück, weil die Marge zuletzt gesunken ist. Die Aktie verlor 4,89 Prozent.
Wann legt PDD Quartalszahlen vor?
Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 23. November 2026 vor US-Börsenstart erwartet.
Zu PDD Holdings gehören welche Plattformen?
Vor allem der chinesische Marktplatz Pinduoduo und die internationale Plattform Temu.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.