PDD-Aktie Nasdaq100 Verlierer der Woche: Margensorgen vor den Quartalszahlen – Temu-Mutter verliert fast 5 Prozent

Warum ist die PDD-Aktie ein Nasdaq100 Verlierer der Woche?

Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es nicht. Nach unserer Einschätzung halten sich Anleger vor den Quartalszahlen am 23. November zurück, weil die Marge zuletzt gesunken ist. Die Aktie verlor 4,89 Prozent.

Wann legt PDD Quartalszahlen vor?

Die Zahlen zum dritten Quartal werden am 23. November 2026 vor US-Börsenstart erwartet.

Zu PDD Holdings gehören welche Plattformen?

Vor allem der chinesische Marktplatz Pinduoduo und die internationale Plattform Temu.