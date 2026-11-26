Die PDD Aktie (ISIN: US7223041028, FSE: 9PDA, NASDAQ: PDD) steckt in einem Widerspruch: Der Temu-Mutterkonzern erwirtschaftet eine Nettomarge von rund 27% und wird an der Börse mit einem einstelligen Gewinnmultiplikator gehandelt, doch der Umsatz tritt auf der Stelle und in Europa wächst der regulatorische Druck. Am Donnerstag kam die nächste Nachricht dazu: Temu hat der EU-Kommission und dem Netzwerk der Verbraucherschutzbehörden (CPC) zugesagt, seine Geschäftspraktiken in der gesamten EU und im EWR umzustellen. Diese PDD Aktie Prognose ordnet ein, was das für Gewinn, Wachstum und Bewertung bedeutet: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach den Fundamentaldaten und dem großen Bild.