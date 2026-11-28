Was Chinas Tech-Konzerne an der Wall Street halten: Netease setzt auf PDD, Alibaba auf XPeng – und warum Tencent gar nicht meldet

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:39 3 Min.

Chinas große Internetkonzerne sind auch Aktionäre an US-Börsen. Netease hält Aktien der Temu-Mutter PDD für 746 Millionen Dollar, Alibaba Anteile am Elektroautobauer XPeng und an Weibo. Naspers, Großaktionär von Tencent, meldet nur Reste. Die China-Bezüge in den Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol und was XPeng-Chef He Xiaopeng sagt.

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Chinesische Technologiekonzerne investieren vor allem in ihrer Heimat. Was sie an US-Börsen halten, müssen sie der amerikanischen Börsenaufsicht melden, und diese Meldungen zeigen, welchen chinesischen Firmen sie über die Börse in New York verbunden sind. Zum 30. September waren das bei Netease und Alibaba zusammen Aktien für 1,1 Milliarden Dollar. US-Depots von Netease und Alibaba zusammen 1,14 Mrd. $ PDD-Aktien im Depot von Netease 746 Mio. $ XPeng-Aktien im Depot von Alibaba 288 Mio. $ Depotwert von Alibaba gegenüber dem Vorjahr −61 % Quelle : Form 13F von Netease, Alibaba, Naspers und Uber zum 30. September 2026; eigene Rechnung Die Positionen Wer an wem beteiligt ist 01 PDD Holdings – ISIN US7223041028 · US-Handelssymbol PDD Netease hält 9,57 Millionen Hinterlegungsscheine, 94 Prozent des Netease Depots. PDD betreibt Pinduoduo und Temu. Netease hat sich zu der Beteiligung nie öffentlich geäußert. 02 XPeng – ISIN US98422D1054 · US-Handelssymbol XPEV Alibaba hält 30,1 Millionen Hinterlegungsscheine, 83 Prozent des Alibaba Depots. Zusätzlich ist Alibaba an XPengs Robotersparte beteiligt. 03 Weibo – ISIN US9485961018 · US-Handelssymbol WB Alibaba hält 9 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 58 Millionen Dollar. 04 Youdao – ISIN US98741T1043 · US-Handelssymbol DAO Netease hält 2,9 Millionen Hinterlegungsscheine seiner eigenen Bildungstochter. 05 WeRide – US-Handelssymbol WRD Auch westliche Konzerne setzen auf China: Uber hält 11,2 Millionen Hinterlegungsscheine des Robotaxi-Anbieters, im Uber Depot. Ein Name fehlt: Tencent reicht keine 13F-Meldung ein. Auch sein Großaktionär Naspers hält die Tencent-Anteile über die Tochter Prosus in Hongkong. In den USA meldet Naspers nur noch zwei kleine Positionen. Die Begründung Vom Auto zum Roboter: He Xiaopeng im Wortlaut Von den Chefs von Alibaba und Netease gibt es zu ihren US-Beteiligungen keine öffentlichen Aussagen. XPeng-Chef He Xiaopeng hat dagegen erklärt, was ihm Investoren wie Alibaba bringen. Im August beteiligten sich Alibaba und Tencent an seiner Robotersparte, die dabei mit über 6,3 Milliarden Dollar bewertet wurde. Was Anleger beachten sollten Für chinesische Aktien in New York gelten politische Risiken

Die gemeldeten Depots sind nur ein winziger Teil der Beteiligungen dieser Konzerne

Alibabas US-Depot ist binnen eines Jahres um 61 Prozent geschrumpft

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien PDD Holdings (ADR): ISIN US7223041028, WKN A2JRK6, US-Handelssymbol PDD

XPeng (ADS): ISIN US98422D1054, WKN A2QBX7, US-Handelssymbol XPEV

Weibo (ADR): ISIN US9485961018, WKN A110V7, US-Handelssymbol WB

Youdao (ADR): ISIN US98741T1043, US-Handelssymbol DAO

WeRide (ADS): US-Handelssymbol WRD

Netease (ADR): ISIN US64110W1027, WKN 501822, US-Handelssymbol NTES

Alibaba (ADR): ISIN US01609W1027, WKN A117ME, US-Handelssymbol BABA Fazit: Wenig gemeldet, viel verbunden Die US-Depots von Netease und Alibaba sind klein, aber sie verraten, wem die Konzerne vertrauen: dem Billighändler PDD und dem Elektroauto- und Roboterbauer XPeng. Der größte China-Investor von allen, Tencent, bleibt in dieser Statistik unsichtbar. Die Bestände zeigen künftig die Depots von Netease und Alibaba auf AktienCheck.

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