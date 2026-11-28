Chinesische Technologiekonzerne investieren vor allem in ihrer Heimat. Was sie an US-Börsen halten, müssen sie der amerikanischen Börsenaufsicht melden, und diese Meldungen zeigen, welchen chinesischen Firmen sie über die Börse in New York verbunden sind. Zum 30. September waren das bei Netease und Alibaba zusammen Aktien für 1,1 Milliarden Dollar.
Was Chinas Tech-Konzerne an der Wall Street halten: Netease setzt auf PDD, Alibaba auf XPeng – und warum Tencent gar nicht meldet
Chinas große Internetkonzerne sind auch Aktionäre an US-Börsen. Netease hält Aktien der Temu-Mutter PDD für 746 Millionen Dollar, Alibaba Anteile am Elektroautobauer XPeng und an Weibo. Naspers, Großaktionär von Tencent, meldet nur Reste. Die China-Bezüge in den Unternehmensdepots mit ISIN und US-Handelssymbol und was XPeng-Chef He Xiaopeng sagt.
Die Positionen
Wer an wem beteiligt ist
PDD Holdings – ISIN US7223041028 · US-Handelssymbol PDD
Netease hält 9,57 Millionen Hinterlegungsscheine, 94 Prozent des Netease Depots. PDD betreibt Pinduoduo und Temu. Netease hat sich zu der Beteiligung nie öffentlich geäußert.
XPeng – ISIN US98422D1054 · US-Handelssymbol XPEV
Alibaba hält 30,1 Millionen Hinterlegungsscheine, 83 Prozent des Alibaba Depots. Zusätzlich ist Alibaba an XPengs Robotersparte beteiligt.
Weibo – ISIN US9485961018 · US-Handelssymbol WB
Alibaba hält 9 Millionen Hinterlegungsscheine im Wert von 58 Millionen Dollar.
Youdao – ISIN US98741T1043 · US-Handelssymbol DAO
Netease hält 2,9 Millionen Hinterlegungsscheine seiner eigenen Bildungstochter.
WeRide – US-Handelssymbol WRD
Auch westliche Konzerne setzen auf China: Uber hält 11,2 Millionen Hinterlegungsscheine des Robotaxi-Anbieters, im Uber Depot.
Ein Name fehlt: Tencent reicht keine 13F-Meldung ein. Auch sein Großaktionär Naspers hält die Tencent-Anteile über die Tochter Prosus in Hongkong. In den USA meldet Naspers nur noch zwei kleine Positionen.
Die Begründung
Vom Auto zum Roboter: He Xiaopeng im Wortlaut
Von den Chefs von Alibaba und Netease gibt es zu ihren US-Beteiligungen keine öffentlichen Aussagen. XPeng-Chef He Xiaopeng hat dagegen erklärt, was ihm Investoren wie Alibaba bringen. Im August beteiligten sich Alibaba und Tencent an seiner Robotersparte, die dabei mit über 6,3 Milliarden Dollar bewertet wurde.
Die starke Kapitalunterstützung führender strategischer Investoren liefert die Mittel, um das Wachstum unseres Robotergeschäfts zu beschleunigen.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
PDD Holdings (ADR): ISIN US7223041028, WKN A2JRK6, US-Handelssymbol PDD
XPeng (ADS): ISIN US98422D1054, WKN A2QBX7, US-Handelssymbol XPEV
Weibo (ADR): ISIN US9485961018, WKN A110V7, US-Handelssymbol WB
Youdao (ADR): ISIN US98741T1043, US-Handelssymbol DAO
WeRide (ADS): US-Handelssymbol WRD
Netease (ADR): ISIN US64110W1027, WKN 501822, US-Handelssymbol NTES
Alibaba (ADR): ISIN US01609W1027, WKN A117ME, US-Handelssymbol BABA
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