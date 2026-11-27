Die PDD Aktie (US-Handelssymbol: PDD) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Um 15:45 Uhr steht sie bei 89,235, die Kursliste nennt plus 2,08 Prozent. PDD betreibt die Plattformen Pinduoduo und Temu.
PDD Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Freitag – Temu-Mutter legt zu
Die PDD Aktie steht am Freitag im US-Handel bei 89,235 Dollar und zählt mit plus 2,08 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Gewinnern. Was über den Anstieg des Temu-Betreibers bekannt ist.
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Kursgrund
Warum die PDD Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Am Black Friday sind Onlinehandelswerte wie Shopify und MercadoLibre gefragt, die PDD Aktie gehört als Nasdaq100 Gewinner zu den Profiteuren der Shopping-Stimmung.
Häufige Fragen zur PDD Aktie
Warum ist die PDD Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der PDD Aktie?
Um 15:45 Uhr 89,235.
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