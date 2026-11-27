Die pbb Anleihe in britischen Pfund liegt vorerst auf Eis. Wie Börse Express am 26. November 2026 unter Berufung auf GlobalCapital berichtet, hat die Deutsche Pfandbriefbank die geplante Referenzemission, eine grüne Senior-Preferred-Anleihe mit drei Jahren Laufzeit, am Vortag wegen der Marktbedingungen verschoben. Einen neuen Termin nennt der Bericht nicht, ebenso wenig Volumen, Kupon oder ISIN der Anleihe. Die Bank selbst wird in dem Bericht nicht zitiert. Die pbb Aktie (ISIN DE0008019001) stand laut Börse Express am Donnerstag um 08:40 Uhr bei 2,588 Euro, plus 4,1 Prozent.
pbb Anleihe: Grüne Pfund-Anleihe mit drei Jahren Laufzeit verschoben – was verrät die Pause über den Markt für Bankanleihen?
Die Deutsche Pfandbriefbank hat eine geplante grüne Senior-Preferred-Anleihe in britischen Pfund mit drei Jahren Laufzeit laut GlobalCapital wegen der Marktbedingungen verschoben. Volumen und Kupon der pbb Anleihe sind nicht bekannt.
Die Einordnung
Was ist eine grüne Senior-Preferred-Anleihe in Pfund?
Eine Senior-Preferred-Anleihe ist eine Bankanleihe, die im Insolvenzfall vor nachrangigen Anleihen bedient wird, aber nach Einlagen und gedeckten Anleihen wie Pfandbriefen. Ein Green Bond bindet den Erlös an grüne Projekte, bei einer Immobilienbank meist an energieeffiziente Gebäude. Eine Referenzemission (Benchmark) ist eine Anleihe mit einem Volumen, das für regelmäßigen Handel groß genug ist. Solche Anleihen richten sich üblicherweise an institutionelle Investoren und werden über Konsortialbanken platziert.
Warum eine Bank in Pfund emittiert, begründet der Bericht nicht. Typischerweise nutzen Banken zusätzliche Währungen, um ihren Investorenkreis zu erweitern; das ist eine allgemeine Einordnung der Redaktion und keine Aussage der pbb.
Das Umfeld
Warum verschieben Emittenten Anleihen?
Als Grund nennt GlobalCapital laut Börse Express die Marktbedingungen. Das Umfeld am Pfund-Markt ist angespannt: Die Rendite der zehnjährigen britischen Gilt lag am 27. November bei 5,18 Prozent und damit 73 Basispunkte über dem Vorjahr (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Der Leitzins der Bank of England liegt laut dieser Quelle bei 4,00 Prozent, und Ratsmitglied Megan Greene warnte vor schneller steigenden Zinsen, falls der Nahost-Konflikt länger dauert. Ob diese Faktoren konkret zur Verschiebung beitrugen, geht aus dem Bericht nicht hervor.
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|Deutsche Pfandbriefbank AG
|Art
|Grüne Senior-Preferred-Anleihe (Referenzemission)
|Währung
|Britisches Pfund
|Geplante Laufzeit
|3 Jahre
|Status
|Verschoben wegen der Marktbedingungen, kein neuer Termin
|Volumen, Kupon, ISIN
|nicht genannt
Volumen, Kupon, ISIN und Rating der Anleihe nennt der Bericht nicht.
Quelle: Börse Express (26.11.2026, nach GlobalCapital)
Die Bank
Wie steht die pbb im Neugeschäft?
Börse Express nennt weitere Meldungen: Am 24. November arrangierte die pbb als alleinige Kreditgeberin eine Finanzierung über 76 Millionen Euro für sechs Logistikimmobilien in Italien, die PATRIZIA hält und verwaltet, und am 19. November wurde die Finanzierung eines Logistikobjekts in Raunheim verlängert und restrukturiert. Als Immobilienfinanzierer ist die pbb auf Refinanzierung am Kapitalmarkt angewiesen; Verzögerungen bei einzelnen Emissionen sind für sich genommen noch kein Hinweis auf Probleme.
Nach der Anleihenübersicht von finanzen.net laufen pbb-Anleihen mit Laufzeiten von 2026 bis 2051 und Kupons bis 8,474 Prozent. Die Kurse sind dort ohne Datum angegeben, deshalb nennt der Artikel keine Einzelkurse.
Häufige Fragen
FAQ zur pbb Anleihe
Was ist mit der Pfund-Anleihe der pbb passiert? Die geplante grüne Senior-Preferred-Anleihe mit drei Jahren Laufzeit wurde laut GlobalCapital (über Börse Express, 26. November 2026) verschoben.
Wie hoch ist der Kupon der pbb Anleihe? Der Kupon ist nicht bekannt, da die Emission nicht abgeschlossen wurde.
Können Privatanleger die Anleihe zeichnen? Der Bericht macht dazu keine Angaben; Referenzemissionen richten sich üblicherweise an institutionelle Investoren. Maßgeblich ist ein gebilligter Wertpapierprospekt.
Was bedeutet Senior Preferred? Eine bevorrechtigte, nicht nachrangige Bankanleihe, die im Insolvenzfall vor nachrangigen Anleihen bedient wird.
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