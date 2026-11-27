Eine Senior-Preferred-Anleihe ist eine Bankanleihe, die im Insolvenzfall vor nachrangigen Anleihen bedient wird, aber nach Einlagen und gedeckten Anleihen wie Pfandbriefen. Ein Green Bond bindet den Erlös an grüne Projekte, bei einer Immobilienbank meist an energieeffiziente Gebäude. Eine Referenzemission (Benchmark) ist eine Anleihe mit einem Volumen, das für regelmäßigen Handel groß genug ist. Solche Anleihen richten sich üblicherweise an institutionelle Investoren und werden über Konsortialbanken platziert.

Warum eine Bank in Pfund emittiert, begründet der Bericht nicht. Typischerweise nutzen Banken zusätzliche Währungen, um ihren Investorenkreis zu erweitern; das ist eine allgemeine Einordnung der Redaktion und keine Aussage der pbb.