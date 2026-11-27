Der Mechanismus, den der Brief beschreibt, ist eine Kettenreaktion. Es genüge, dass sich ein oder zwei der Kräfte umkehren, die die Rally tragen, um einen breiten Ausverkauf auszulösen. Zweifeln Anleger an den Erträgen neuer Rechenzentren, verlangen Kreditgeber höhere Zinsen. Den Bauherren fällt es dann schwerer, weiter zu investieren, und ihre Zulieferer wachsen langsamer, als Aktionäre es eingepreist haben.

Elliott zieht dafür einen drastischen Vergleich: Die Lage erinnere an die spekulativen Jahre vor der Großen Depression. Als Zutaten nennt das Haus hartnäckige Inflation, hohe Staatsdefizite und auf Kredit finanzierte Wetten auf KI-Infrastruktur.