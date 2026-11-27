Paul Singer hat ein neues Wort für das, was auf die Angst folgt, etwas zu verpassen. Sein Hedgefonds Elliott Investment Management nennt es „FOGO“. Geschrieben wurde die Warnung im Oktober, als die Kurse noch nahe ihrer Rekorde standen. Seitdem hat der Nasdaq 100 zeitweise 20 Prozent verloren, und Elliotts Depot sieht aus, als hätte Singer genau darauf gewartet.
Paul Singer warnt vor „FOGO“: Erst die Gier, dann die Angst vor der Auslöschung
Der gefürchtetste Aktivist der Wall Street zieht Parallelen zu den Jahren vor der Großen Depression. Paul Singers Hedgefonds Elliott sichert sich mit Milliarden gegen fallende Tech-Kurse ab und setzt auf Öl, Gold und Sanierungsfälle.
Die Warnung
Von FOMO zu FOGO: Was Singer befürchtet
FOMO, die Angst, eine Rally zu verpassen, hat die Kurse nach Elliotts Lesart getrieben. Kippt die Stimmung, folge darauf etwas weit Unangenehmeres.
FOGO: die Angst, ausgelöscht zu werden.
Der Mechanismus, den der Brief beschreibt, ist eine Kettenreaktion. Es genüge, dass sich ein oder zwei der Kräfte umkehren, die die Rally tragen, um einen breiten Ausverkauf auszulösen. Zweifeln Anleger an den Erträgen neuer Rechenzentren, verlangen Kreditgeber höhere Zinsen. Den Bauherren fällt es dann schwerer, weiter zu investieren, und ihre Zulieferer wachsen langsamer, als Aktionäre es eingepreist haben.
Elliott zieht dafür einen drastischen Vergleich: Die Lage erinnere an die spekulativen Jahre vor der Großen Depression. Als Zutaten nennt das Haus hartnäckige Inflation, hohe Staatsdefizite und auf Kredit finanzierte Wetten auf KI-Infrastruktur.
Der Preis der Vorsicht
Elf Punkte hinter dem Markt
Singers Skepsis hat ihn bislang Rendite gekostet. Elliott blieb im dritten Quartal ohne Zuwachs und lag nach neun Monaten bei weniger als zwei Prozent, während der S&P 500 bis Ende September knapp 13 Prozent gewann. Der Rückstand betrug damit rund elf Prozentpunkte. Das Haus setzt nach eigenen Angaben auf Absicherungen und will Liquidität vorhalten, um zuzugreifen, wenn die Kurse weit genug gefallen sind.
Das Depot
Öl, Gold, Sanierungsfälle und eine riesige Absicherung
Die Pflichtmeldung für das dritte Quartal passt zum Brief. Elliott hält 39 Positionen, darunter kaum einen der großen KI-Gewinner. Die größten gemeldeten Posten:
Phillips 66 (ISIN US7185461040, US-Handelssymbol PSX): 17,2 Prozent
Triple Flag Precious Metals (ISIN CA89679M1041, US-Handelssymbol TFPM): 14,3 Prozent
Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100: 14,1 Prozent
Suncor Energy (ISIN CA8672241079, US-Handelssymbol SU): 7,0 Prozent
Hewlett Packard Enterprise (ISIN US42824C1099, US-Handelssymbol HPE): 6,0 Prozent
Southwest Airlines (ISIN US8447411088, US-Handelssymbol LUV): 3,5 Prozent
Pinterest (ISIN US72352L1061, US-Handelssymbol PINS): 1,8 Prozent
Uniti Group (US-Handelssymbol UNIT): 1,7 Prozent
Etsy (ISIN US29786A1060, US-Handelssymbol ETSY): 1,2 Prozent
Norwegian Cruise Line (ISIN BMG667211046, US-Handelssymbol NCLH): 0,9 Prozent
PepsiCo (ISIN US7134481081, US-Handelssymbol PEP): 0,6 Prozent
Warum Phillips 66
Elliott ist hier als Aktivist engagiert und drängt den Raffineriekonzern seit Langem zum Umbau, unter anderem zur Abtrennung des Pipelinegeschäfts.
Warum Norwegian Cruise Line
Seit Februar fordert Elliott Veränderungen in Verwaltungsrat und Management. Im dritten Quartal kamen drei Millionen Aktien hinzu, der Bestand liegt bei 17,7 Millionen.
Warum weniger HPE
Beim Technologiekonzern hat Elliott rund 5,3 Millionen Aktien verkauft und hält noch 27 Millionen.
Warum die Puts
Die Verkaufsoptionen sind die Absicherung gegen genau das Szenario, das der Brief beschreibt: einen Rückschlag bei Technologiewerten.
Neu im Depot ist lediglich eine Kleinstposition in Penske Automotive (ISIN US70959W1036, US-Handelssymbol PAG). Zu Triple Flag und Suncor hat sich Elliott nicht öffentlich erklärt; beide passen aber ins Bild eines Portfolios, das auf Sachwerte statt auf Wachstumsfantasie setzt. Die vollständige Aufstellung steht im Depot-Artikel zu Paul Singer, weitere Starinvestoren in der Übersicht der Investoren-Depots.
Stammdaten
Die genannten Aktien im Überblick
Phillips 66: ISIN US7185461040, WKN A1JWQU, Handelssymbol R66, US-Handelssymbol PSX
Triple Flag Precious Metals: ISIN CA89679M1041, US-Handelssymbol TFPM
Suncor Energy: ISIN CA8672241079, WKN A0NJU2, Handelssymbol SM3, US-Handelssymbol SU
Hewlett Packard Enterprise: ISIN US42824C1099, WKN A140KD, Handelssymbol 2HP, US-Handelssymbol HPE
Southwest Airlines: ISIN US8447411088, WKN 862837, Handelssymbol SWN, US-Handelssymbol LUV
Pinterest: ISIN US72352L1061, WKN A2PGMG, US-Handelssymbol PINS
Uniti Group: US-Handelssymbol UNIT
Etsy: ISIN US29786A1060, WKN A14P98, US-Handelssymbol ETSY
Norwegian Cruise Line: ISIN BMG667211046, WKN A1KBL8, Handelssymbol 1NC, US-Handelssymbol NCLH
PepsiCo: ISIN US7134481081, WKN 851995, Handelssymbol PEP, US-Handelssymbol PEP
Penske Automotive: ISIN US70959W1036, US-Handelssymbol PAG
FAQ
Häufige Fragen zu Paul Singer
Wer ist Paul Singer?
Paul Singer ist Gründer von Elliott Investment Management, einem der größten aktivistischen Hedgefonds der Welt mit Sitz in Florida.
Was bedeutet FOGO?
Die Abkürzung steht für „fear of getting obliterated“, also die Angst, ausgelöscht zu werden. Elliott beschreibt damit den Moment, in dem Gier an der Börse in Panik umschlägt.
Welche Aktien hält Paul Singer?
Größte gemeldete Positionen sind Phillips 66, Triple Flag Precious Metals, Suncor Energy und Hewlett Packard Enterprise, dazu Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100.
Hat Singer mit seinen Warnungen recht behalten?
Der Kursrückgang im November passt zu seinem Szenario. Über die ersten neun Monate hat seine Vorsicht aber deutlich Rendite gekostet.
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