Paul Singer Depot: Der gefürchtetste Aktivist der Wall Street hält Milliarden in Nasdaq-Verkaufsoptionen – und kauft ein Kreuzfahrtschiff nach dem anderen

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:00 3 Min.

Wenn Paul Singer bei einem Unternehmen einsteigt, zittern die Vorstände. Die neue Pflichtmeldung seines Hedgefonds Elliott zeigt ein Depot voller Öl, Gold und Sanierungsfälle. Drittgrößter Posten sind Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100. Bei Norwegian Cruise Line hat Singer um drei Millionen Aktien aufgestockt, bei Hewlett Packard Enterprise Kasse gemacht.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Paul Singer hat Argentinien vor Gericht in die Knie gezwungen und Konzernchefs aus dem Amt gedrängt. Sein Hedgefonds Elliott verwaltet fast 130 Milliarden Dollar und gilt als der hartnäckigste aktivistische Investor der Welt. Das gemeldete US-Depot ist mit 39 Positionen überschaubar und sieht ganz anders aus als die Depots der Tech-Investoren. An der Spitze steht die Phillips 66 Aktie mit 17 Prozent, gefolgt von einem Goldunternehmen. Und an dritter Stelle steht eine Absicherung gegen fallende Technologiekurse. Depotanteil von Phillips 66 17,2 % Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 14,1 % zugekaufte Aktien Norwegian Cruise Line +3 Mio. Positionen im Depot 39 Quelle : Elliott Investment Management, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Absicherung Singer traut der Tech-Rally nicht Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 machen 14 Prozent des gemeldeten Werts aus. Aufgebaut hat Elliott diesen Posten vor allem im zweiten Quartal, als die Zahl der Optionen um 770 Prozent stieg. Dazu kommen kleinere Verkaufsoptionen auf Fonds für Software-, Konsum- und Medizintechnikaktien. Solche Optionen gewinnen an Wert, wenn die Kurse fallen. Gemeldet wird allerdings der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere und nicht der Einsatz. Ohne Optionen ist das Depot 16,1 Milliarden Dollar schwer, mit ihnen 28,6 Milliarden. Der tatsächlich riskierte Betrag ist deutlich kleiner. Die Aktien Öl, Gold und Sanierungsfälle Die großen Aktienpositionen sind typische Elliott-Fälle: Unternehmen, bei denen der Fonds Veränderungen durchsetzen will. Beim Raffineriekonzern Phillips 66 drängt Singer seit Langem auf einen Umbau. Dahinter folgen der Goldfinanzierer Triple Flag mit 14 Prozent und der kanadische Ölkonzern Suncor mit 7 Prozent. Aufgestockt hat Elliott im dritten Quartal die Norwegian Cruise Line Aktie, um drei Millionen auf 17,7 Millionen Stück. Bei der Reederei fordert der Fonds seit Februar einen Wechsel in Verwaltungsrat und Management. Gewinne mitgenommen hat Singer bei der Hewlett Packard Enterprise Aktie, die um 16 Prozent auf 27 Millionen Stück reduziert wurde. Der Chipsoftware-Anbieter Synopsys flog ganz aus dem Depot. Was die Meldung zeigt Schwerpunkt auf Öl, Gold und Umbaufällen

Große Absicherung gegen fallende Tech-Kurse

Norwegian Cruise Line um ein Fünftel aufgestockt

Hewlett Packard Enterprise reduziert, Synopsys verkauft Was Anleger bedenken sollten Optionswerte sind Nominalwerte, kein Einsatz

Elliott hält viele Anleihen und Auslandswerte, die fehlen

Aktivistische Kampagnen können scheitern

Stand vom 30. September Einordnung der Redaktion: Singer warnt seit Jahren vor überhitzten Märkten. Seine Meldung zeigt, dass er danach handelt: kaum Technologie auf der Kaufseite, dafür eine Absicherung, die im November beim Ausverkauf der KI-Aktien an Wert gewonnen haben dürfte, sofern sie noch bestand. Die Aktienseite folgt einer anderen Logik. Elliott kauft keine Aktien, weil sie günstig sind, sondern weil der Fonds glaubt, den Wert selbst heben zu können. Für Anleger heißt das: Die Phillips 66 Aktie und die Norwegian Cruise Line Aktie sind im Depot von Elliott keine stillen Beteiligungen, sondern Baustellen. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Paul Singer Was sind die größten Positionen von Elliott?

Phillips 66 mit 17,2 Prozent, Triple Flag Precious Metals mit 14,3 Prozent, Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100 mit 14,1 Prozent, Suncor Energy und Hewlett Packard Enterprise. Was hat Elliott im dritten Quartal 2026 gekauft?

Vor allem Norwegian Cruise Line: Die Position stieg um drei Millionen auf 17,7 Millionen Aktien. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Phillips 66 Aktie: ISIN US7185461040, WKN A1JWQU, Handelssymbol R66 (Deutschland), US-Handelssymbol PSX (NYSE).

Norwegian Cruise Line Aktie: ISIN BMG667211046, WKN A1KBL8, Handelssymbol 1NC (Deutschland), US-Handelssymbol NCLH (NYSE).

Hewlett Packard Enterprise Aktie: ISIN US42824C1099, WKN A140KD, Handelssymbol 2HP (Deutschland), US-Handelssymbol HPE (NYSE).

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