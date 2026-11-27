Partners Group Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Ausbruch über das Wochenhoch

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Partners Group Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,57 Prozent auf 648,60 Franken und zählt zu den stärksten SMI-Gewinnern. Der Privatmarkt-Spezialist überwindet damit das bisherige Hoch dieser Woche.

Die Partners Group Aktie zählt am Freitagmorgen zu den größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.14 Uhr notiert das Papier des Privatmarkt-Spezialisten aus Baar 1,57 Prozent höher bei 648,60 Franken. Das ist ein Plus von genau 10 Franken je Aktie. Am Donnerstag hatte der Titel 1,69 Prozent gewonnen. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Partners Group Aktie weiter steigt Zwei Abstufungen in einer Woche, und die Aktie steht trotzdem höher. Das sagt etwas über die Stimmung. Einen unternehmensspezifischen Grund nennen die Agenturen am Freitag nicht. Das Umfeld hilft: Die Börsen in Asien beenden die Woche fester, die US-Futures deuten auf einen klar höheren Start an der Wall Street. Finanzwerte sind gefragt, auch UBS legt deutlich zu. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. Partners Group Aktie am Freitagmorgen +1,57 % Kurs der Partners Group Aktie um 09.14 Uhr 648,60 CHF bisheriges Wochenhoch vom Dienstag 640,40 CHF Kaufkurs eines Insiders am 17. November 649,67 CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.14 Uhr), FuW Partners Group Aktie: Auf dem Niveau des Insiderkaufs Mit 648,60 Franken überwindet die Partners Group Aktie das Tageshoch vom Dienstag bei 640,40 Franken, die bisherige Obergrenze dieser Woche. Seit dem Schlusskurs vom Mittwoch hat sie 3,3 Prozent gewonnen. Bemerkenswert ist eine Parallele: Am 17. November kaufte ein Mitglied der Geschäftsleitung laut der Meldung an die Börse 760 Aktien zu durchschnittlich 649,67 Franken. Die Aktie notiert nun wieder auf diesem Niveau. Was die Partners Group Aktie bremsen kann Analystenskepsis: Zwei Banken haben ihre Einschätzung in dieser Woche zurückgenommen und auf einen trüben Ausblick bei den Gebühren verwiesen.

Fondsumbau: Ein großer Fonds wird zum 30. November in eine neue Struktur überführt, die Rücknahmen sind zeitweise begrenzt.

Jahresbilanz: Der Titel bleibt der schwächste SMI-Wert des Jahres. Ausblick: Wie geht es mit der Partners Group Aktie weiter? Für den SMI-Gewinner zählt nun der Wochenschluss. Hält sich die Partners Group Aktie über 640 Franken, wäre das Wochenhoch auch auf Schlusskursbasis überwunden. Stammdaten der Partners Group Aktie Partners Group Holding AG: ISIN CH0024608827, WKN A0JJY6, Handelssymbol PGHN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol PGPHF (OTC)

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