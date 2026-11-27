Partners Group Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Erholung im Finanzsektor

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 12:18 3 Min.

Die Partners Group Aktie steigt am Mittag um 1,63% auf 649,00 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Warum Anleger bei dem Privatmarktspezialisten zugreifen.

Bild: companieslogo.com

Die Partners Group Aktie gehört am Freitagmittag zu den SMI Gewinnern: Der Privatmarktspezialist aus Baar legt 1,63% auf 649,00 Franken zu. Die Partners Group Aktie profitiert von der Erholung der Finanzwerte, bleibt über das Jahr gesehen aber klar im Minus. Kurs der Partners Group Aktie am Mittag 649,00 CHF Tagesgewinn der Partners Group Aktie als SMI Gewinner +1,63% Dividende je Aktie für 2025 - rund 7,1% bezogen auf den Mittagskurs 46 CHF Quelle : Kurs am Mittag des 27.11.2026; Dividende laut boerse-express.com Warum die Partners Group Aktie am Mittag steigt Eine eigene Unternehmensnachricht wird für den Freitag nicht genannt. Am Vormittag zählt die Partners Group Aktie mit einem Plus von 1,4% zu den Gewinnern in der Finanzbranche, ebenso wie UBS (+1,7%) und Julius Bär (+2,1%). Der SMI liegt gegen 10:50 Uhr mit 0,21% im Plus bei 14.849 Punkten. Schon am Donnerstag hatte der Titel im Zuge der US-Erholung 1,7% zugelegt, am Montag war es in Euro gerechnet ein Plus von 2,37% gewesen. Ein zusätzliches Argument liefert Morningstar: Der Datenanbieter hat Partners Group im November in die Auswahl der European Dividend Leaders aufgenommen. Laut Morningstar liegt die Dividendenrendite über 7%, und die Aktie notiert 29% unter dem geschätzten fairen Wert. Hintergrund: Ein schwieriges Jahr für Private Markets Die Bilanz der Partners Group Aktie bleibt trotz der Erholung belastet. Das 52-Wochen-Hoch lag laut boerse.de bei 1.178,50 Euro und wurde am 16. Januar 2026 erreicht; bei 684,60 Euro am 24. November lag der Titel damit rund 42% darunter. Hintergrund sind Sorgen um Rücknahmen und Liquidität in Private-Markets-Fonds. Bei den Evergreen-Fonds zeigt sich das Spannungsfeld: Ein US-Fonds akzeptierte Rücknahmen über 728,4 Mio. US-Dollar, die Rücknahmeanträge beliefen sich auf 2,2 Mrd. US-Dollar. Die Aufteilung des Global Value SICAV hängt von der Zustimmung der Anleger ab. Operativ meldet Partners Group dennoch Transaktionen, etwa die vereinbarte Mehrheitsbeteiligung an Rawlings Sporting Goods im November; wie bei anderen Übernahmen müssen vor dem Abschluss noch Bedingungen erfüllt werden. Partners Group Aktie: Kennzahlen im Überblick Kennzahl Wert Kurs am Mittag (27.11.) 649,00 CHF Dividende je Aktie (2025) 46,00 CHF Dividendenrendite (Mittagskurs) rund 7,1% 52-Wochen-Hoch (16.01.2026, Euro) 1.178,50 EUR Dividende für 2025; Rendite bezogen auf den Mittagskurs von 649,00 Franken. Quelle : boerse-express.com, boerse.de, eigene Berechnung Gegenargument: Liquiditätsfragen bleiben offen Rücknahmeanträge in Evergreen-Fonds übersteigen die akzeptierten Rücknahmen deutlich.

Die Aktie notiert weit unter dem Januarhoch; die Erholung der vergangenen Tage ändert den Jahrestrend nicht.

Eine hohe Dividendenrendite ist auch Folge des gefallenen Kurses; das Gewinnwachstum bleibt schwach. Fazit zur Partners Group Aktie als SMI Gewinner Fazit Die Partners Group Aktie ist am Mittag SMI Gewinner, weil Finanzwerte gemeinsam anziehen und der Titel mit einer Dividendenrendite von über 7% in den Fokus rückt. Entscheidend bleibt, ob sich die Rücknahmen in den Fonds beruhigen und die Transaktionstätigkeit anzieht.

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