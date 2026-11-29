Die Schlagzeilen über Drohnen-Aktien handeln 2026 von Abstürzen. Eine Geschichte passt nicht ins Bild. Der französische Hersteller Parrot, früher für Spielzeugdrohnen bekannt, hat in neun Monaten mehr umgesetzt als im gesamten Vorjahr. Die Parrot Aktie notierte Ende Oktober in Paris bei rund 8 Euro, zuletzt wurde sie außerbörslich um 9 Euro gehandelt. Getragen wird das Geschäft von einem Produkt, das nur 1 Kilogramm wiegt.
Parrot Aktie: Europas Drohnenbauer steuert erstmals auf 100 Millionen Euro Umsatz zu – die leise Gegengeschichte zum US-Absturz
Während amerikanische Drohnen-Aktien abstürzen, wächst der französische Hersteller Parrot mit Militärdrohnen um 60 Prozent und schreibt wieder schwarze Zahlen. Die Parrot Aktie ist hierzulande kaum bekannt. Die große Analyse: was die Mikrodrohne ANAFI UKR antreibt, welche Armeen bestellen und wo die Grenzen liegen.
Die Stammdaten für Anleger: Die Parrot Aktie hat die ISIN FR0004038263 und die WKN A0J3D7. An der Heimatbörse Euronext Paris lautet das Handelssymbol PARRO, an deutschen Börsen P2W.
Der Wandel
Von der Spielzeugdrohne zum Armeeausrüster
Parrot hat das Geschäft mit Verbrauchern aufgegeben und baut heute Drohnen für Soldaten und Sicherheitsbehörden.
Das Kernprodukt heißt ANAFI UKR, eine Mikrodrohne für die Aufklärung im Nahbereich. Sie soll auch dann fliegen, wenn Funk und Satellitennavigation gestört werden. Parrot nennt Bestellungen und Lieferungen an Streitkräfte und Behörden in Schweden, Dänemark, Frankreich, Kanada und den USA. Im Mai wurde die Drohne zudem für ein großes europäisches Programm ausgewählt, bei dem sie in gepanzerte Fahrzeuge eingebaut wird.
Am 16. November meldete Parrot, im vierten Quartal Drohnen für mehr als 10 Millionen Euro an europäische Streitkräfte zu liefern. Die Aufträge stammen aus mehreren Beschaffungsprogrammen mit Laufzeiten von einem bis drei Jahren, zum Teil über die NATO-Beschaffungsagentur NSPA.
Die Zahlen
Wachstum mit schwarzer Null
Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 40 Prozent auf 23,7 Millionen Euro. Die Drohnensparte legte um 68 Prozent auf 16,6 Millionen Euro zu. Nach neun Monaten stehen 81,0 Millionen Euro in den Büchern, mehr als die 79,8 Millionen Euro des gesamten Jahres 2025.
Parrot: Konzernumsatz
Mio. Euro
- Ziel des Unternehmens
Der Wert für 2026 ist das Ziel des Unternehmens, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Parrot, Geschäftsbericht 2025 und Mitteilung vom 28. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Umsatz
|Gesamtjahr 2025
|79,8
|Neun Monate 2026
|81,0
|Gesamtjahr 2026
|rund 110
Wichtiger als das Wachstum ist die Ertragslage. Im ersten Halbjahr erzielte Parrot einen Nettogewinn von 2,1 Millionen Euro. Die Drohnensparte soll 2026 erstmals über das ganze Jahr operativ ohne Verlust auskommen. Die zweite Sparte, die Vermessungssoftware PIX4D, stagniert bei rund 7 Millionen Euro Umsatz je Quartal und stellt gerade auf Abonnements um.
Häufige Fragen zur Parrot Aktie
Was stellt Parrot her?
Mikrodrohnen für Militär und Sicherheitsbehörden, vor allem das Modell ANAFI UKR, sowie Vermessungssoftware unter der Marke PIX4D.
Wann legt Parrot die Jahreszahlen vor?
Am 26. März 2027 nach Börsenschluss.
Wie lauten ISIN und WKN der Parrot Aktie?
ISIN FR0004038263, WKN A0J3D7, Handelssymbol PARRO in Paris und P2W in Deutschland.
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