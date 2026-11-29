Das Kernprodukt heißt ANAFI UKR, eine Mikrodrohne für die Aufklärung im Nahbereich. Sie soll auch dann fliegen, wenn Funk und Satellitennavigation gestört werden. Parrot nennt Bestellungen und Lieferungen an Streitkräfte und Behörden in Schweden, Dänemark, Frankreich, Kanada und den USA. Im Mai wurde die Drohne zudem für ein großes europäisches Programm ausgewählt, bei dem sie in gepanzerte Fahrzeuge eingebaut wird.

Am 16. November meldete Parrot, im vierten Quartal Drohnen für mehr als 10 Millionen Euro an europäische Streitkräfte zu liefern. Die Aufträge stammen aus mehreren Beschaffungsprogrammen mit Laufzeiten von einem bis drei Jahren, zum Teil über die NATO-Beschaffungsagentur NSPA.