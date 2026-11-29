ParaZero begann mit Rettungsfallschirmen für Drohnen. Inzwischen verkauft das Unternehmen vor allem DefendAir, ein System, das Netze auf feindliche Drohnen abschießt. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 195 Prozent auf 1,06 Millionen Dollar, bei 4,34 Millionen Dollar Verlust. Im ganzen Jahr 2025 lag der Umsatz bei rund 1,05 Millionen Dollar.

Der jüngste Auftrag stammt von einem europäischen Rüstungskonzern, der DefendAir auf einem gepanzerten Fahrzeug erprobt hat. Wert und Stückzahl nannte ParaZero nicht. Die Integration soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Dazu kommen ein Auftrag von mehr als einer Million Dollar eines US-Kunden und die erste Bestellung einer US-Bundesbehörde im August. Neu ist zudem TillOnAIR, ein System mit wiederverwendbaren Abfangdrohnen.