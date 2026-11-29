Ein Netz gegen die Drohne: Das ist die Idee von ParaZero. Das israelische Unternehmen hat am 2. November eine vierte Bestellung seines Abwehrsystems DefendAir von einem europäischen Rüstungskonzern gemeldet. Doch die ParaZero Aktie notiert unter einem Dollar, und am 9. November teilte die Firma mit, dass die Nasdaq ihr weitere 180 Tage Zeit gibt, den Mindestkurs wieder zu erreichen. Der Börsenwert liegt bei kaum mehr als 10 Millionen Dollar.
ParaZero Aktie: Vierter Auftrag für das Drohnen-Fangnetz – doch die Nasdaq verlangt mehr als einen Dollar
ParaZero fängt Drohnen mit Netzen ein, und Rüstungskonzerne bestellen nach. Doch die Firma hat kaum Umsatz, und die Nasdaq droht mit dem Rauswurf, wenn der Kurs nicht über einen Dollar steigt. Die Analyse der ParaZero Aktie.
Die Stammdaten für Anleger: Die ParaZero Aktie hat die ISIN IL0011857013 und die WKN A3ESFC. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet PRZO, das Handelssymbol in Frankfurt 2BX.
Das Geschäft
Vom Fallschirm zur Drohnenabwehr
ParaZero begann mit Rettungsfallschirmen für Drohnen. Inzwischen verkauft das Unternehmen vor allem DefendAir, ein System, das Netze auf feindliche Drohnen abschießt. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 195 Prozent auf 1,06 Millionen Dollar, bei 4,34 Millionen Dollar Verlust. Im ganzen Jahr 2025 lag der Umsatz bei rund 1,05 Millionen Dollar.
Der jüngste Auftrag stammt von einem europäischen Rüstungskonzern, der DefendAir auf einem gepanzerten Fahrzeug erprobt hat. Wert und Stückzahl nannte ParaZero nicht. Die Integration soll bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Dazu kommen ein Auftrag von mehr als einer Million Dollar eines US-Kunden und die erste Bestellung einer US-Bundesbehörde im August. Neu ist zudem TillOnAIR, ein System mit wiederverwendbaren Abfangdrohnen.
Das Risiko
Weniger als ein Dollar, mehr als eine Warnung
Die Nasdaq verlangt einen Mindestkurs von einem Dollar. ParaZero hat die erste Frist von 180 Tagen verstreichen lassen und erhielt am 5. November eine zweite. Der Kurs ändert sich dadurch nicht, aber die Zeit läuft. Dazu kommt: Eine Firma mit einem Halbjahresverlust von 4,3 Millionen Dollar braucht frisches Geld, und das verwässert Aktionäre.
Häufige Fragen zur ParaZero Aktie
Was macht ParaZero?
Das israelische Unternehmen baut Netz-Abfangsysteme gegen Drohnen und Sicherheitssysteme für Drohnen.
Droht ParaZero der Rauswurf von der Nasdaq?
Die Börse hat die Frist zur Einhaltung des Mindestkurses um 180 Tage verlängert. Auf den Handel hat das zunächst keine Wirkung.
Wo wird die ParaZero Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter PRZO, in Frankfurt unter 2BX.
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