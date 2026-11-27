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Pandora Aktie: Silberpreis fällt, Kursziel steigt – was hinter der Hochstufung auf "overweight" steckt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 11:42 2 Min.

JPMorgan hebt das Pandora-Kursziel auf 1.175 DKK an und sieht trotz des Kursanstiegs noch rund 23,6% Potenzial.

Bild: thuankieu le / Pexels

Die Pandora-Aktie (ISIN: DK0060252690, WKN: A1C6JV, Ticker: 3P7) notierte am 27. November 2026 um 10:04 Uhr MEZ in Kopenhagen bei 950,40 DKK, ein Plus von 15,00 DKK (+1,60%) gegenüber dem Vortagesschluss. Das bisherige Kursziel von JPMorgan habe die Aktie damit bereits um gut 60 Kronen übertroffen. Nun setze die Bank deutlich höher an: In ihrer Pandora-Aktienanalyse habe JPMorgan das Kursziel von DKK 890 auf DKK 1.175 angehoben und die Aktie von "neutral" auf "overweight" hochgestuft. Warum JPMorgan im Weihnachtsgeschäft mehr erwarte Die Marke Pandora gewinne nach Einschätzung von JPMorgan wieder an Zugkraft. Wie viel die Bank dem Schmuckhersteller zutraue, zeige ihre Prognose für das vierte Quartal: Auf vergleichbarer Basis rechne JPMorgan mit einem Umsatzplus von 4,5%. Die durchschnittliche Analystenschätzung liege bei 2,7%. Ausgerechnet im Weihnachtsgeschäft traue die Bank Pandora also 1,8 Prozentpunkte mehr Wachstum zu als der Markt. Hinzu komme der Silberpreis. Innerhalb von sechs Monaten sei er um mehr als 45% auf unter 40 US-Dollar je Feinunze gefallen. Für Pandora bedeute das mehr Spielraum bei der Entscheidung, welche Metalle der Konzern für seine Schmuckstücke einsetze. Hinter der Hochstufung stünden damit zwei konkrete Erwartungen: Die Kunden dürften wieder stärker zu Pandora greifen, während der Kostendruck beim Silber nachlasse. 224,60 Kronen bis zum neuen Kursziel Für die Luxusgüterbranche insgesamt bleibe JPMorgan vorsichtig. Nach zwei Jahren der Neuausrichtung dürfte der Markt 2027 erneut stagnieren. Die Kauflaune der Luxuskunden sei gemischt. Umso deutlicher falle das Urteil für den dänischen Schmuckhersteller aus: Mit dem Rating "overweight" und dem Kursziel DKK 1.175 sehe JPMorgan in der Pandora-Aktienanalyse vom Kursstand am Freitagvormittag aus noch 224,60 Kronen oder rund 23,6% Aufwärtspotenzial. Teile den Artikel mit jemandem, der bei Pandora sofort an ein Armband denkt – dieser kleine Anhänger fürs Börsenwissen kostet dich nur einen Klick. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 27. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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