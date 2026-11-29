Am 30. Oktober hob Panasonic die Jahresprognose kräftig an. Vier Wochen später ist die Panasonic Aktie rund ein Viertel billiger. In Tokio schloss sie am Freitag bei 2.895,50 Yen, ein Tagesplus von 4,6 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 4.982 Yen, der Abstand beträgt 42 Prozent. In Deutschland kostete das Papier am Donnerstag bei Lang & Schwarz 16,02 Euro, Ende Oktober waren es noch 21,63 Euro. Selten passen Nachrichtenlage und Kursverlauf so schlecht zusammen.
Panasonic Aktie: Batteriegewinn vervielfacht, Prognose erhöht – und der Kurs liegt 42 Prozent unter dem Hoch
Die Panasonic Aktie hat im November einen der härtesten Monate seit Jahren erlebt und am Freitag 4,6 Prozent aufgeholt. Dabei läuft das Geschäft so gut wie selten: Die Energiesparte mit Batterien für Tesla und Speichern für Rechenzentren verdiente im Quartal 55,6 Milliarden Yen nach 1,2 Milliarden im Vorjahr. Die große Analyse eines Konzerns, der sich zum Zulieferer der KI-Infrastruktur umbaut.
Die Batteriesparte
Tesla-Zellen und Speicher für Rechenzentren
Panasonic ist für viele noch der Hersteller von Fernsehern und Rasierern. Das Geld wird inzwischen woanders verdient. Die Energiesparte, die Rundzellen für Tesla und andere Autobauer sowie Speichersysteme für Rechenzentren fertigt, steigerte den operativen Gewinn im Quartal von Juli bis September laut Reuters von 1,2 auf 55,6 Milliarden Yen. Der Konzern nennt höhere Verkäufe von Fahrzeugbatterien in Nordamerika und von Speichern für Rechenzentren als Gründe. Die Gewinnprognose der Sparte für das Geschäftsjahr bis März 2027 stieg um 16 Prozent auf 198 Milliarden Yen.
In den USA betreibt Panasonic neben dem Werk in Nevada seit Juli 2025 eine zweite große Zellfabrik in De Soto im Bundesstaat Kansas, die auf 32 Gigawattstunden Jahreskapazität ausgelegt ist. Das macht den Konzern zu einem der wenigen Hersteller mit großer Zellfertigung auf amerikanischem Boden.
Der Konzern
Rekordquartal und ein Ziel zwei Jahre früher
Auch konzernweit fielen die Zahlen stark aus. Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal um 8 Prozent auf 2.073,6 Milliarden Yen. Der bereinigte operative Gewinn erreichte mit 213,2 Milliarden Yen einen Rekord für ein zweites Quartal, der Nettogewinn verdoppelte sich auf 141,8 Milliarden Yen. Für das Gesamtjahr erwartet Panasonic nun 8,4 Billionen Yen Umsatz, 710 Milliarden Yen operativen Gewinn und 540 Milliarden Yen Nettogewinn.
Im Zentrum steht die Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Die damit verbundenen Umsätze sollen von 552 Milliarden Yen im vergangenen Geschäftsjahr auf 910 Milliarden im laufenden und 1,6 Billionen Yen im Geschäftsjahr 2028/29 steigen, davon eine Billion aus der Energiesparte. Das Ziel von mehr als 750 Milliarden Yen bereinigtem operativem Gewinn will der Konzern zwei Jahre früher erreichen als geplant.
Der Kurs
Warum die Aktie trotzdem fiel
Der Kursrückgang hat wenig mit Panasonic und viel mit dem Markt zu tun. Am 6. November brach der Nikkei 225 an einem einzigen Tag um 6,6 Prozent ein, die Panasonic Aktie verlor fast 10 Prozent. Am 20. November folgte ein weiterer Rückgang um knapp 11 Prozent auf 2.687 Yen. Titel, die als Gewinner des KI-Booms galten, wurden im November weltweit besonders stark verkauft – und Panasonic hatte sich binnen eines Jahres mehr als verdoppelt.
Aus den neuen Zielen lässt sich eine einfache Rechnung ableiten: Panasonic stellt für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie von 231,26 Yen in Aussicht. Beim Schlusskurs vom Freitag entspricht das einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 12,5, die geplante Dividende einer Rendite von 2,4 Prozent. Das ist eine Rechnung der Redaktion auf Basis der Unternehmensprognose, keine Bewertungsaussage. Zu den Risiken zählen die Abhängigkeit von wenigen Großkunden im Batteriegeschäft, die US-Förderpolitik und der Yen.
Häufige Fragen zur Panasonic Aktie
Warum ist die Panasonic Aktie im November gefallen?
Der japanische Aktienmarkt geriet stark unter Druck, der Nikkei verlor am 6. November 6,6 Prozent an einem Tag. Aktien mit Bezug zu künstlicher Intelligenz wurden besonders stark verkauft.
Was hat Panasonic mit Batterien zu tun?
Die Energiesparte fertigt Rundzellen für Elektroautos, unter anderem für Tesla, und Speichersysteme für Rechenzentren. Sie war zuletzt einer der wichtigsten Gewinntreiber.
Wie hoch ist die Dividende?
Panasonic plant für das laufende Geschäftsjahr 70 Yen je Aktie, 30 Yen mehr als im Vorjahr.
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