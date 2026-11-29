Panasonic ist für viele noch der Hersteller von Fernsehern und Rasierern. Das Geld wird inzwischen woanders verdient. Die Energiesparte, die Rundzellen für Tesla und andere Autobauer sowie Speichersysteme für Rechenzentren fertigt, steigerte den operativen Gewinn im Quartal von Juli bis September laut Reuters von 1,2 auf 55,6 Milliarden Yen. Der Konzern nennt höhere Verkäufe von Fahrzeugbatterien in Nordamerika und von Speichern für Rechenzentren als Gründe. Die Gewinnprognose der Sparte für das Geschäftsjahr bis März 2027 stieg um 16 Prozent auf 198 Milliarden Yen.

In den USA betreibt Panasonic neben dem Werk in Nevada seit Juli 2025 eine zweite große Zellfabrik in De Soto im Bundesstaat Kansas, die auf 32 Gigawattstunden Jahreskapazität ausgelegt ist. Das macht den Konzern zu einem der wenigen Hersteller mit großer Zellfertigung auf amerikanischem Boden.