Einer der größten Silberproduzenten der Welt profitiert von der Wende am Metallmarkt: Die Pan American Silver Aktie (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Handelssymbol Toronto: PAAS, US-Handelssymbol: PAAS, Frankfurt: PA2) gewann kurz nach Handelsbeginn in Toronto 2,60 Prozent auf 48,23 kanadische Dollar. Pan American Silver gehört damit zu den S&P/TSX Gewinnern des Morgens.
Pan American Silver Aktie: S&P/TSX Gewinner mit 377 Millionen Cashflow – Silber und Gold ziehen gemeinsam an
Die Pan American Silver Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,60 Prozent auf 48,23 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Silber verteuert sich im frühen Handel um rund 6 Prozent, Gold um gut 2 Prozent. Der Konzern fördert beides in großem Stil und hat zuletzt 300 Millionen Dollar an seine Aktionäre zurückgegeben.
Die Gründe für den Kursgewinn
Zwei Metalle drehen – Pan American hat beide im Portfolio
Silber sprang am Freitag im frühen Handel um rund 6 Prozent, Gold legte gut 2 Prozent zu. Die Pan American Silver Aktie trägt Silber im Namen, verdient aber ebenso stark mit Gold: Im dritten Quartal förderte der Konzern 6,07 Millionen Unzen Silber und 167.900 Unzen Gold. Steigen beide Preise zugleich, wirkt das doppelt.
Silber plus 6 Prozent
Nach dem Rutsch im November folgt die kräftigste Erholung seit Wochen.
Gold plus 2 Prozent
Auch das zweite Standbein gewinnt.
Hohe Ausschüttungen
Über Dividenden und Aktienrückkäufe flossen im dritten Quartal 300 Millionen Dollar an die Aktionäre.
Hintergrund
Preise top, Minen mit Schwächen
Das dritte Quartal zeigte beide Seiten. Der Umsatz stieg um 18 Prozent auf rund 1,0 Milliarde Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 0,69 Dollar. Die Mine Juanicipio in Mexiko, die erstmals ein volles Quartal beitrug, hob die Silberproduktion. Im Goldgeschäft lief es schlechter. Pan American senkte die Goldprognose für 2026 zum zweiten Mal in Folge, nun auf 660.000 bis 680.000 Unzen, und hob die Kostenschätzung an. In der brasilianischen Mine Jacobina reagiert der Konzern auf Erschütterungen im Gestein und auf Auflagen der Bergbaubehörde. Auch die Silberproduktion dürfte am unteren Ende der Spanne von 25 bis 27 Millionen Unzen landen.
Häufige Fragen zur Pan American Silver Aktie
Warum ist die Pan American Silver Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,60 Prozent auf 48,23 kanadische Dollar, weil Silber und Gold kräftig zulegten.
Wie viel Silber fördert Pan American Silver 2026?
Der Konzern erwartet eine Menge am unteren Ende von 25 bis 27 Millionen Unzen.
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