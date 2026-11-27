Warum ist die Pan American Silver Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 2,60 Prozent auf 48,23 kanadische Dollar, weil Silber und Gold kräftig zulegten.

Wie viel Silber fördert Pan American Silver 2026?

Der Konzern erwartet eine Menge am unteren Ende von 25 bis 27 Millionen Unzen.