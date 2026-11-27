Die Pan-African-Resources-Aktie (ISIN: GB0004300496, WKN: 913531, Symbol London: PAF, Symbol Deutschland: RTZ) setzt ihre Erholung fort und zählt am Freitagmittag erneut zu den FTSE 350 Gewinnern: Der südafrikanische Goldproduzent gewinnt 5,99% auf 104,4 Pence und springt damit wieder über die Marke von 100 Pence. Bereits am Donnerstag hatte die Pan-African-Resources-Aktie rund 4,5% zugelegt.
Pan-African-Resources-Aktie FTSE 350 Gewinner: Gold-Comeback treibt Rekordproduzenten erneut um 6% - zurück über 100 Pence
Die Pan-African-Resources-Aktie steigt am Freitagmittag um 5,99% auf 104,4 Pence und gehört zum zweiten Tag in Folge zu den FTSE 350 Gewinnern. Der Goldpreis springt um rund 3% Richtung 3.700 US-Dollar - und der südafrikanische Produzent ist voll ungesichert.
Kursanalyse
Gold dreht nach oben - Pan African hebelt mit
Eine Unternehmensmeldung gibt es am Freitag nicht. Der Kurssprung folgt fast eins zu eins der Bewegung des Goldpreises - und genau das macht die Aktie für viele Anleger interessant.
Gold klettert am Freitag wieder über 3.600 US-Dollar je Unze und nähert sich der Marke von 3.700 US-Dollar, ein Plus von rund 3%. Noch in dieser Woche hatte ein überraschend hoher US-Inflationswert das Edelmetall auf ein 15-Monats-Tief gedrückt. Seit dem Hoch im Januar von rund 5.500 US-Dollar hat Gold damit rund 37% verloren - der heutige Anstieg holt nur einen kleinen Teil davon zurück.
Am Markt werden mehrere Gründe für die Gegenbewegung genannt: Käufer kehren nach dem Ausverkauf zurück, die Sorgen um KI-Aktien haben sich nach Stützungsmaßnahmen in Südkorea und China gelegt, und der dünne Handel rund um Thanksgiving verstärkt die Ausschläge. Der gesamte Sektor zieht mit: Europas Bergbauwerte legen rund 3,5% zu, im FTSE 100 führt der Silber- und Goldproduzent Fresnillo mit fast 6% Plus.
Hebel
Ungesichert: jeder Dollar zählt
Pan African verkauft seine gesamte Produktion zum Marktpreis und hat sich nicht gegen fallende Preise abgesichert. Das war ein Grund für den kräftigen Absturz der Aktie im Herbst - und ist jetzt der Hebel für die Erholung. Jeder Dollar, um den Gold steigt, fließt nahezu direkt in die Marge.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Goldproduktion
|272.310 oz
|+39%
|Durchschnittlich erzielter Goldpreis
|4.235 USD/oz
|+55%
|Gesamtkosten je Unze
|1.867 USD
|-
|Umsatz
|rund 1,1 Mrd. USD
|mehr als verdoppelt
Quelle: Pan African Resources, Jahresbericht 2026
Selbst beim aktuellen, deutlich niedrigeren Goldpreis von rund 3.650 US-Dollar bleibt rechnerisch eine Marge von etwa 1.780 US-Dollar je Unze. Für das laufende Geschäftsjahr 2027 peilt das Management eine Produktion von 280.000 bis 302.000 Unzen an, bis zu 11% mehr als im Rekordjahr.
Breite Aufstellung
Untertageminen in Evander und Barberton, Anlagen zur Wiederaufbereitung von Rückständen in Südafrika und ein Standbein in Australien.
Wachstum geplant
Die Prognose für 2027 liegt bei bis zu 302.000 Unzen und damit über dem Rekordjahr.
Dividende im Blick
Die Schlussdividende für das Rekordjahr wird Anfang Dezember ex Dividende gehandelt.
Einordnung
Rund 45% unter dem Rekordhoch
Ihr Allzeithoch markierte die Pan-African-Resources-Aktie am 2. März 2026 bei 190,40 Pence, als der Goldpreis auf Rekordniveau lag. Mit dem Einbruch beim Edelmetall hat sich auch der Kurs fast halbiert. Selbst nach zwei starken Tagen notiert der FTSE 350 Gewinner rund 45% unter dem Hoch.
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