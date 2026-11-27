Gold klettert am Freitag wieder über 3.600 US-Dollar je Unze und nähert sich der Marke von 3.700 US-Dollar, ein Plus von rund 3%. Noch in dieser Woche hatte ein überraschend hoher US-Inflationswert das Edelmetall auf ein 15-Monats-Tief gedrückt. Seit dem Hoch im Januar von rund 5.500 US-Dollar hat Gold damit rund 37% verloren - der heutige Anstieg holt nur einen kleinen Teil davon zurück.

Am Markt werden mehrere Gründe für die Gegenbewegung genannt: Käufer kehren nach dem Ausverkauf zurück, die Sorgen um KI-Aktien haben sich nach Stützungsmaßnahmen in Südkorea und China gelegt, und der dünne Handel rund um Thanksgiving verstärkt die Ausschläge. Der gesamte Sektor zieht mit: Europas Bergbauwerte legen rund 3,5% zu, im FTSE 100 führt der Silber- und Goldproduzent Fresnillo mit fast 6% Plus.