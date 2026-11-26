Wer hat bei Pampa Energía gekauft?

Gründer Marcelo Mindlin sowie die Vizepräsidenten Gustavo Mariani und Damián Mindlin.

Wie viel hat Marcelo Mindlin gekauft?

117.952 ADS zu Kursen zwischen 60,80 und 62,40 Dollar, zusammen rund 7,3 Millionen Dollar.

Was ist ein ADS?

Ein American Depositary Share ist ein in den USA gehandeltes Zertifikat auf Aktien eines ausländischen Unternehmens.