In Buenos Aires kauft die Chefetage. Marcos Marcelo Mindlin, Gründer und Verwaltungsratschef von Pampa Energía, hat vom 18. bis 20. November 117.952 American Depositary Shares (ADS) für rund 7,3 Millionen Dollar erworben. Zeitgleich meldeten die Vizepräsidenten Gustavo Mariani und Damián Mindlin Käufe von jeweils rund 2 Millionen Dollar. Drei Insider, rund 11 Millionen Dollar: Für die Pampa Energía Aktie ist das ein deutlicher Cluster-Kauf.
Pampa Energía Aktie: Gründer Mindlin kauft für 7,3 Millionen Dollar nach – die Familie greift gemeinsam zu
Beim argentinischen Energiekonzern Pampa Energía kaufen gleich drei Insider: Gründer Marcelo Mindlin erwarb laut SEC-Meldung 117.952 ADS für rund 7,3 Millionen Dollar, dazu kommen Käufe zweier Vizepräsidenten. Zusammen sind es rund 11 Millionen Dollar. Was der Cluster-Kauf für die Pampa Energía Aktie bedeutet.
PAMPAM
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|PAM
|—
|—
|—
Steckbrief
- Unternehmen
- Pampa Energía S.A.
- Sitz
- Buenos Aires, Argentinien
- ISIN (ADR)
- US6976602077
- Handelssymbol
- 9PAA
- US-Handelssymbol
- PAM (NYSE)
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Pampa-Energía-ADR trägt die ISIN US6976602077. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol 9PAA gehandelt, in den USA unter PAM an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Drei Tage, drei Käufe: Mindlins Paket im Detail
Mindlin kaufte am 18. November 37.605 ADS zu 62,11 Dollar, am 19. November 60.000 ADS zu 62,40 Dollar und am 20. November 20.347 ADS zu 60,80 Dollar. Danach hält er direkt 7.381.303 ADS. Alle drei Positionen tragen den Code P für Käufe am offenen Markt. Ein vorab festgelegter Handelsplan ist nicht angegeben.
Ebenfalls am 18. November kauften die Vizepräsidenten Gustavo Mariani rund 32.700 und Damián Mindlin rund 32.500 Papiere für jeweils etwa 2 Millionen Dollar.
Das Muster
Seit dem Sommer: Mindlin kauft immer wieder
Mindlin ist ein beständiger Käufer. Im Juni, August und September meldete er mehrfach Zukäufe, im Oktober folgte ein großes Paket von 435.000 ADS zu durchschnittlich 80,78 Dollar für rund 35 Millionen Dollar. Die jüngsten Käufe liegen damit rund 23 Prozent unter dem Oktober-Preis. Allerdings verkaufte Mindlin in den zwölf Monaten bis Oktober auch Papiere für rund 38 Millionen Dollar, er handelt also aktiv in beide Richtungen.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Pampa Energía
Wer hat bei Pampa Energía gekauft?
Gründer Marcelo Mindlin sowie die Vizepräsidenten Gustavo Mariani und Damián Mindlin.
Wie viel hat Marcelo Mindlin gekauft?
117.952 ADS zu Kursen zwischen 60,80 und 62,40 Dollar, zusammen rund 7,3 Millionen Dollar.
Was ist ein ADS?
Ein American Depositary Share ist ein in den USA gehandeltes Zertifikat auf Aktien eines ausländischen Unternehmens.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.