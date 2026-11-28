Ein früherer regionaler Vizepräsident des Unternehmens hat nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg Klage eingereicht. Er gibt an, entlassen worden zu sein, weil er sich gegen aus seiner Sicht unzulässige Bilanzierungspraktiken gewehrt habe. Im Kern geht es um den Vorwurf, Umsätze seien zu früh verbucht worden. Palo Alto Networks weist die Vorwürfe zurück.