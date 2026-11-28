Zuerst der Schreck, dann die Kehrtwende. Die Palo Alto Networks Aktie eröffnete am Freitag, 27. November 2026, deutlich schwächer bei 343,44 US-Dollar, fiel bis auf 338,57 US-Dollar – und schloss bei 366,76 US-Dollar, ein Plus von 2,98 Prozent. Dazwischen lag die Frage, wie ernst eine Klage zu nehmen ist, die am Mittwochabend bekannt wurde.
Palo Alto Networks Aktie: Ex-Manager klagt und spricht von Bilanzbetrug – das Unternehmen bestreitet, der Kurs dreht ins Plus
Ein früherer Vertriebsmanager wirft Palo Alto Networks vor, Umsätze zu früh verbucht zu haben. Die Palo Alto Networks Aktie fällt zunächst und schließt dann fast drei Prozent höher.
Palo Alto Networks, Inc. · ISIN: US6974351057 · WKN: A1JZ0Q · Handelssymbol: 5AP · US-Handelssymbol: PANW
Die Klage
Was behauptet wird
Ein früherer regionaler Vizepräsident des Unternehmens hat nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg Klage eingereicht. Er gibt an, entlassen worden zu sein, weil er sich gegen aus seiner Sicht unzulässige Bilanzierungspraktiken gewehrt habe. Im Kern geht es um den Vorwurf, Umsätze seien zu früh verbucht worden. Palo Alto Networks weist die Vorwürfe zurück.
Nachbörslich verlor die Aktie am Mittwoch zeitweise rund fünf Prozent. Dass sie am Freitag ins Plus drehte, zeigt, wie der Markt die Sache vorläufig einordnet: als Behauptung eines Einzelnen in einem arbeitsrechtlichen Streit, nicht als belegten Befund. Geklärt ist damit nichts – das Verfahren steht am Anfang.
Bei Softwarefirmen ist der Zeitpunkt der Umsatzbuchung die heikelste Zahl der Bilanz. Ein Vorwurf dazu wiegt schwer, auch wenn er unbewiesen ist. Der Markt hat sich fürs Erste entschieden, dem Unternehmen zu glauben.
Die Einordnung
Starke Zahlen, neue Fragen
Die Klage kommt kurz nach einem starken Quartalsbericht vom 18. November, auf den die Aktie mit einem Kurssprung reagiert hatte. Das Unternehmen profitiert davon, dass künstliche Intelligenz die Angriffsfläche von Firmen vergrößert und die Budgets für Sicherheit steigen. Anleger schauen nun genauer auf Kennzahlen zur Umsatzqualität, auf die Kosten jüngster Übernahmen und auf den Ausblick.
Die Analysten hatten ihre Ziele nach den Zahlen angehoben. BMO Capital nennt seit dem 20. November 2026 ein Kursziel von 425 US-Dollar bei „Outperform“, Bernstein seit dem 19. November 368 US-Dollar bei „Market Perform“, die Schweizer UBS 400 US-Dollar bei „Neutral“. Im Schnitt liegen die Ziele bei rund 406 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Palo Alto Networks Aktie
Wo steht die Palo Alto Networks Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 366,76 US-Dollar (plus 2,98 Prozent).
Worum geht es in der Klage?
Ein früherer Manager behauptet, Umsätze seien zu früh verbucht worden; das Unternehmen bestreitet das.
Sind die Vorwürfe bewiesen?
Nein. Es handelt sich um Behauptungen in einer Klageschrift; ein Gericht hat darüber nicht entschieden.
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