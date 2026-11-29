Aus 0,9 Millionen Dollar Umsatz wurden 8,6 Millionen. Palladyne AI aus Salt Lake City hat im dritten Quartal fast das Zehnfache umgesetzt wie vor einem Jahr. Die Palladyne AI Aktie reagierte trotzdem kaum und notierte nach den Zahlen vom 10. November bei etwa 3 Dollar. Der Grund steht im Kleingedruckten: Der Auftragsbestand schrumpfte.
Palladyne AI Aktie: Umsatz plus 895 Prozent – und trotzdem schrumpft der Auftragsbestand um 24 Prozent
Palladyne AI liefert Schwarmsoftware für Drohnen, im Quartal stieg der Umsatz auf 8,6 Millionen Dollar. Doch neue Aufträge kamen kaum nach, und die Firma verbrennt Geld. Die Analyse der Palladyne AI Aktie.
Die Stammdaten für Anleger: Die Palladyne AI Aktie hat die ISIN US80359A2050 und die WKN A3EN3X. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet PDYN.
Die Zahlen
Wachstum auf Pump
Der Umsatz stieg im Vergleich zum zweiten Quartal um 48 Prozent. Der Quartalsverlust nach GAAP betrug 12,0 Millionen Dollar oder 0,25 Dollar je Aktie, der Analystenkonsens lag bei einem Verlust von 0,21 Dollar. In neun Monaten verbrannte das Unternehmen 28,2 Millionen Dollar aus dem laufenden Geschäft und holte 29,0 Millionen durch neue Aktien herein. Die Prognose für den Jahresumsatz liegt bei 25 bis 27 Millionen Dollar; daraus ergibt sich für das vierte Quartal nach eigener Rechnung etwa 7 bis 9 Millionen, also weniger als im dritten.
Das Produkt
Schwarmsoftware und Flugcomputer
Palladyne entwickelt Software, mit der mehrere Drohnen zusammenarbeiten, genannt SwarmOS. Sie lief nach Unternehmensangaben mit Andurils Plattform Lattice bei einer Übung der US-Armee, wo die Armee sie auf allen neun geprüften Kriterien am besten bewertete. Dazu kommen Flugcomputer der Reihe BRAIN: Im dritten Quartal wurden so viele ausgeliefert wie nie zuvor, erstmals auch die kostengünstigere Version FC-1.
Der Haken: Laut Quartalsbericht erzielt Palladyne bislang keinen Umsatz mit Softwareprodukten. Der Umsatz stammt aus Komponenten und Entwicklungsaufträgen.
Häufige Fragen zur Palladyne AI Aktie
Was macht Palladyne AI?
Das US-Unternehmen entwickelt KI-Software für Drohnen und Roboter und verkauft Flugcomputer.
Wie hoch ist die Umsatzprognose?
25 bis 27 Millionen Dollar für 2026, am unteren Ende angehoben.
Wo wird die Palladyne AI Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter PDYN.
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