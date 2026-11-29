Palladyne entwickelt Software, mit der mehrere Drohnen zusammenarbeiten, genannt SwarmOS. Sie lief nach Unternehmensangaben mit Andurils Plattform Lattice bei einer Übung der US-Armee, wo die Armee sie auf allen neun geprüften Kriterien am besten bewertete. Dazu kommen Flugcomputer der Reihe BRAIN: Im dritten Quartal wurden so viele ausgeliefert wie nie zuvor, erstmals auch die kostengünstigere Version FC-1.

Der Haken: Laut Quartalsbericht erzielt Palladyne bislang keinen Umsatz mit Softwareprodukten. Der Umsatz stammt aus Komponenten und Entwicklungsaufträgen.