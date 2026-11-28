Die Palantir-Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Handelssymbol: PLTR) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 19,99 Prozent. Am Freitag legte sie um 5,24 Prozent zu, nachdem laut Berichten ein Vertrag mit Polen unterzeichnet wurde. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent.
Palantir-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Plus von 20 Prozent – warum die KI-Software-Aktie in der Rekordwoche glänzt
Die Palantir-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 19,99 Prozent gehört der Datenanalyse-Konzern zu den stärksten Werten der besten Börsenwoche seit April 2025. Die Analyse zeigt Gründe, Zahlen und Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
KI-Rebound und Regierungsauftrag
Palantir verdient an Regierungsaufträgen und an der KI-Welle – beides spielte in dieser Woche zusammen.
Der Wochenanstieg fällt in die Erholung nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten bei Nvidia am Montag, die den S&P 500 an einem Tag um 4,73 Prozent steigen ließ. Am Freitag kam ein Palantir-spezifischer Impuls hinzu: Laut einem Bericht von Bloomberg, den aistockwire zitiert, unterzeichnete Polen einen Vertrag mit dem Konzern. Auf Monatssicht liegt die Aktie trotz des Sprungs noch 13,36 Prozent im Minus.
KI-Erholung
Nach der Verkaufswelle kehren Anleger in KI-Werte zurück.
Regierungsauftrag
Ein Bericht nennt einen Vertrag mit Polen.
Aufholbewegung
Die Monatsbilanz bleibt negativ.
Einordnung
Wachstumswert mit hoher Erwartung
Palantir bleibt hoch bewertet. Aufträge wie der aus Polen stützen die Story, ersetzen aber keine Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur Palantir-Aktie
Warum ist die Palantir-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 19,99 Prozent im Zuge der KI-Erholung und eines gemeldeten Auftrags aus Polen.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, Handelssymbol PLTR.
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