Palantir-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Plus von 20 Prozent – warum die KI-Software-Aktie in der Rekordwoche glänzt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:47 2 Min.

Die Palantir-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 19,99 Prozent gehört der Datenanalyse-Konzern zu den stärksten Werten der besten Börsenwoche seit April 2025. Die Analyse zeigt Gründe, Zahlen und Risiken.

Die Palantir-Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Handelssymbol: PLTR) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 19,99 Prozent. Am Freitag legte sie um 5,24 Prozent zu, nachdem laut Berichten ein Vertrag mit Polen unterzeichnet wurde. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Palantir-Wochenplus +19,99 % Palantir am Freitag +5,24 % Palantir auf Monatssicht -13,36 % Palantir auf Jahressicht +3,86 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026; aistockwire Die Gründe für den Kursgewinn KI-Rebound und Regierungsauftrag Palantir verdient an Regierungsaufträgen und an der KI-Welle – beides spielte in dieser Woche zusammen. Der Wochenanstieg fällt in die Erholung nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefposten bei Nvidia am Montag, die den S&P 500 an einem Tag um 4,73 Prozent steigen ließ. Am Freitag kam ein Palantir-spezifischer Impuls hinzu: Laut einem Bericht von Bloomberg, den aistockwire zitiert, unterzeichnete Polen einen Vertrag mit dem Konzern. Auf Monatssicht liegt die Aktie trotz des Sprungs noch 13,36 Prozent im Minus. 01 KI-Erholung Nach der Verkaufswelle kehren Anleger in KI-Werte zurück. 02 Regierungsauftrag Ein Bericht nennt einen Vertrag mit Polen. 03 Aufholbewegung Die Monatsbilanz bleibt negativ. Einordnung Wachstumswert mit hoher Erwartung Palantir bleibt hoch bewertet. Aufträge wie der aus Polen stützen die Story, ersetzen aber keine Quartalszahlen. Was für die Palantir-Aktie spricht Regierungsgeschäft: Langfristige Verträge mit Behörden.

KI-Software: Hohe Nachfrage nach Analyseplattformen. Was die Palantir-Aktie belasten kann Hohe Bewertung: Rücksetzer können kräftig ausfallen.

KI-Stimmung: Neue Zweifel würden die Aktie treffen. Steckbrief der Palantir-Aktie Unternehmen: Palantir Technologies Inc.

ISIN: US69608A1088 · WKN: A2QA4J

Handelssymbol: PLTR (Nasdaq)

Branche: Software, Datenanalyse Häufige Fragen zur Palantir-Aktie Warum ist die Palantir-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 19,99 Prozent im Zuge der KI-Erholung und eines gemeldeten Auftrags aus Polen. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, Handelssymbol PLTR. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Palantir Die Palantir-Aktie profitiert vom KI-Rebound und einem gemeldeten Regierungsauftrag. Die Vertragsdetails sind noch zu bestätigen.

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