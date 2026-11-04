Palantir Aktie: Kürzere KI-Verträge und stagnierende RPO

Palantir habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bei sämtlichen Kennzahlen angehoben. RBC Capital bleibe jedoch wachsam: Der gesamte verbleibende Vertragswert (Remaining Deal Value, RDV) sei gegenüber dem zweiten Quartal lediglich um 2% gestiegen. Die noch ausstehenden Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations, RPO) seien gegenüber dem Vorquartal unverändert geblieben. Zudem habe das Management eingeräumt, dass die Vertragslaufzeiten im Bereich Sovereign AI kürzer als üblich seien.