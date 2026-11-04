Der Analyst von RBC Capital, Rishi Jaluria, erhöht sein Kursziel für die Palantir-Aktie (ISIN: US69608A1088, WKN: A2QA4J, Ticker: PLTR) von 90 auf 130 USD und bestätigt sein Rating "underperform".
Palantir Aktie: Kürzere KI-Verträge und stagnierende RPO
RBC Capital erhöht Palantirs Kursziel auf 130 USD, bleibt angesichts verhaltener Vertragskennzahlen aber bei "Underperform".
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Das Unternehmen habe ein solides Ergebnis für das dritte Quartal vorgelegt und den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 96% gesteigert.
Palantir habe die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bei sämtlichen Kennzahlen angehoben. RBC Capital bleibe jedoch wachsam: Der gesamte verbleibende Vertragswert (Remaining Deal Value, RDV) sei gegenüber dem zweiten Quartal lediglich um 2% gestiegen. Die noch ausstehenden Leistungsverpflichtungen (Remaining Performance Obligations, RPO) seien gegenüber dem Vorquartal unverändert geblieben. Zudem habe das Management eingeräumt, dass die Vertragslaufzeiten im Bereich Sovereign AI kürzer als üblich seien.
Der Analyst von RBC Capital, Rishi Jaluria, belässt seine Einstufung für die Palantir-Aktie auf "underperform" und hebt das Kursziel von 90 auf 130 USD an. (Analyse vom 03.11.2026)
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