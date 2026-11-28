Wenn ein Staat an der NATO-Ostflanke seine Armee digitalisiert, klingelt in Denver die Kasse. Polens Verteidigungsministerium hat einen Vertrag über KI-Software im Volumen von 300 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Die Palantir Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 172,17 US-Dollar, ein Plus von 5,24 Prozent und der vierte Tagesgewinn in Folge.
Palantir Aktie: 300 Millionen Dollar aus Warschau, plus 20 Prozent in einer Woche – doch eine Zahl im Bericht macht nervös
Polen kauft KI-Software für sein Militär, die Palantir Aktie springt den vierten Tag in Folge. Der Umsatz hat sich fast verdoppelt. Warum das Papier trotzdem einen Monat lang gefallen ist.
Palantir Technologies Inc. · ISIN: US69608A1088 · WKN: A2QA4J · Handelssymbol: PTX · US-Handelssymbol: PLTR
Der Auftrag
Ein Jahr verhandelt, jetzt unterschrieben
Nach Medienberichten war der Vertrag mehr als ein Jahr in Arbeit. Er zeigt, wohin die Reise für Palantir in Europa geht: Regierungen, die ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, kaufen neben Panzern auch Software, die Daten aus Aufklärung, Logistik und Gefechtsfeld zusammenführt. Das Rüstungs- und Behördengeschäft liefert dem Unternehmen eine stabile Basis, während das Geschäft mit Unternehmen stärker schwankt.
Die Erholung kommt nach einem harten Monat. Auf Sicht von vier Wochen liegt die Aktie noch gut zwölf Prozent im Minus, seit Jahresbeginn rund acht Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 212,94 US-Dollar trennen sie knapp 20 Prozent.
Palantir wächst so schnell wie nie – und fiel trotzdem. Das passiert, wenn eine Aktie nicht an den Zahlen von heute gemessen wird, sondern an denen von 2030.
Das Paradox
Rekordwachstum, und der Kurs fällt
Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 96 Prozent, das schnellste Wachstum seit dem Börsengang. Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf ein Plus von 91 Prozent angehoben. Dennoch verkauften Anleger. Der Grund steckt in einer Kennzahl, die weniger Beachtung findet: Das Wachstum der Auftragseingänge im Geschäft mit Unternehmenskunden verlangsamte sich laut einer Analyse auf elf Prozent, nach 153 Prozent zuvor.
Bei einer Bewertung mit dem rund 65-Fachen des erwarteten Gewinns reicht eine solche Zahl, um Zweifel zu säen. Auffällig ist das Verhalten prominenter Investoren: Mitgründer Peter Thiel kaufte Berichten zufolge zuletzt Aktien, während eine bekannte US-Fondsgesellschaft am Dienstag 44.682 Stück im Wert von rund 7,2 Millionen US-Dollar verkaufte.
Häufige Fragen zur Palantir Aktie
Wo steht die Palantir Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 172,17 US-Dollar (plus 5,24 Prozent).
Warum ist die Aktie gestiegen?
Auslöser war ein KI-Vertrag über 300 Millionen US-Dollar mit dem polnischen Verteidigungsministerium.
Wie hoch ist die Aktie bewertet?
Mit rund dem 65-Fachen des erwarteten Gewinns.
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