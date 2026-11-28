Palantir Aktie: 300 Millionen Dollar aus Warschau, plus 20 Prozent in einer Woche – doch eine Zahl im Bericht macht nervös

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:04 3 Min.

Polen kauft KI-Software für sein Militär, die Palantir Aktie springt den vierten Tag in Folge. Der Umsatz hat sich fast verdoppelt. Warum das Papier trotzdem einen Monat lang gefallen ist.

Wenn ein Staat an der NATO-Ostflanke seine Armee digitalisiert, klingelt in Denver die Kasse. Polens Verteidigungsministerium hat einen Vertrag über KI-Software im Volumen von 300 Millionen US-Dollar unterzeichnet. Die Palantir Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 172,17 US-Dollar, ein Plus von 5,24 Prozent und der vierte Tagesgewinn in Folge. Palantir Technologies Inc. · ISIN: US69608A1088 · WKN: A2QA4J · Handelssymbol: PTX · US-Handelssymbol: PLTR KI-Rüstungsvertrag mit dem polnischen Verteidigungsministerium 300 Mio. $ Schlusskurs am 27. November, plus 5,24 Prozent 172,17 $ Umsatzwachstum im jüngsten Quartal +96 % Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne rund 65 Quelle : Nasdaq-Schlusskurs vom 27. November 2026; Unternehmens- und Medienangaben Der Auftrag Ein Jahr verhandelt, jetzt unterschrieben Nach Medienberichten war der Vertrag mehr als ein Jahr in Arbeit. Er zeigt, wohin die Reise für Palantir in Europa geht: Regierungen, die ihre Verteidigungsausgaben erhöhen, kaufen neben Panzern auch Software, die Daten aus Aufklärung, Logistik und Gefechtsfeld zusammenführt. Das Rüstungs- und Behördengeschäft liefert dem Unternehmen eine stabile Basis, während das Geschäft mit Unternehmen stärker schwankt. Die Erholung kommt nach einem harten Monat. Auf Sicht von vier Wochen liegt die Aktie noch gut zwölf Prozent im Minus, seit Jahresbeginn rund acht Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 212,94 US-Dollar trennen sie knapp 20 Prozent. Das Paradox Rekordwachstum, und der Kurs fällt Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz um 96 Prozent, das schnellste Wachstum seit dem Börsengang. Die Prognose für das Gesamtjahr 2026 wurde auf ein Plus von 91 Prozent angehoben. Dennoch verkauften Anleger. Der Grund steckt in einer Kennzahl, die weniger Beachtung findet: Das Wachstum der Auftragseingänge im Geschäft mit Unternehmenskunden verlangsamte sich laut einer Analyse auf elf Prozent, nach 153 Prozent zuvor. Bei einer Bewertung mit dem rund 65-Fachen des erwarteten Gewinns reicht eine solche Zahl, um Zweifel zu säen. Auffällig ist das Verhalten prominenter Investoren: Mitgründer Peter Thiel kaufte Berichten zufolge zuletzt Aktien, während eine bekannte US-Fondsgesellschaft am Dienstag 44.682 Stück im Wert von rund 7,2 Millionen US-Dollar verkaufte. Was für die Palantir Aktie spricht Fast verdoppelter Umsatz, angehobene Prognose, neue Staatsaufträge in Europa und eine Bruttomarge von rund 85 Prozent. Was dagegen spricht Sehr hohe Bewertung, schwächeres Auftragswachstum bei Unternehmenskunden, hohe aktienbasierte Vergütung und starke Kursschwankungen. Häufige Fragen zur Palantir Aktie Wo steht die Palantir Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 172,17 US-Dollar (plus 5,24 Prozent). Warum ist die Aktie gestiegen?

Auslöser war ein KI-Vertrag über 300 Millionen US-Dollar mit dem polnischen Verteidigungsministerium. Wie hoch ist die Aktie bewertet?

Mit rund dem 65-Fachen des erwarteten Gewinns. Fazit: Wachstum ist nicht das Problem Die Palantir Aktie hat mit dem Polen-Auftrag neuen Schwung bekommen. Das Geschäft liefert, die Bewertung verzeiht nichts. Die nächsten Auftragszahlen im Unternehmensgeschäft entscheiden, ob die Erholung trägt.

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