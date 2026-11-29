Im Drohnenbereich zählen mehrere Partner. Die deutsche ARGUS Interception aus Rotenburg (Wümme) will ihre Abfangdrohne A1-Falke, die Netze auf feindliche Drohnen abfeuert, mit Ouster-Lidar ausstatten. Der Hersteller Seneca bindet Rev8 in Löschdrohnen ein, GeoQ nutzt die Sensoren in Drohnen zur Vermessung von Leitungen und Anlagen.

Das Drohnengeschäft ist für Ouster aber ein Randbereich. Der Umsatz stammt überwiegend aus Robotik, Industrie, Automobil und intelligenter Infrastruktur.