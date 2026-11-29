Eine Drohne, die ein anderes Fluggerät abfangen soll, muss es erst sehen. Genau das liefert Ouster: digitale Lidar-Sensoren, die ihre Umgebung als dreidimensionale Punktwolke erfassen. Am 3. November meldete das Unternehmen aus San Francisco das 15. Quartal in Folge mit steigendem Produktumsatz. Die Ouster Aktie bewegte sich rund um die Zahlen zwischen etwa 29 und 34 Dollar, bei einer 52-Wochen-Spanne von 16,40 bis 63,79 Dollar.
Ouster Aktie: Das Auge der Drohnen – 15. Wachstumsquartal in Folge, und ein deutscher Abfangdrohnen-Bauer als Kunde
Ouster liefert Lidar-Sensoren, die Roboter und Drohnen sehen lassen. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 50 Prozent. Ein Hersteller aus Niedersachsen setzt die Sensoren in Abfangdrohnen ein. Die Ouster Aktie gehört dennoch zu den volatilsten Werten der Branche.
Die Stammdaten für Anleger: Die Ouster Aktie hat die ISIN US68989M2026 und die WKN A3ECDT. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet OUST, das Handelssymbol in Frankfurt 3Z7.
Die Zahlen
Mehr Umsatz, kleinerer Verlust
Der Umsatz stieg auf 59,3 Millionen Dollar, der Produktumsatz auf 56,0 Millionen. Dazu kamen 3,3 Millionen Dollar Patentlizenzen. Der Nettoverlust sank auf 14,2 Millionen Dollar. Allerdings ging der Lidar-Anteil an den ausgelieferten Sensoren zurück, weil die neue Sensor-Generation Rev8 erst hochläuft: von hunderten Stück im dritten Quartal auf tausende im vierten und zehntausende bis Ende 2027. Nach dem zweiten Quartal hatte Ouster außerdem Aktien für rund 191 Millionen Dollar verkauft und sieht sich damit ohne weiteren Kapitalbedarf bis zur Gewinnschwelle.
Die Drohnen
Vom Sensor zur Abfangdrohne
Im Drohnenbereich zählen mehrere Partner. Die deutsche ARGUS Interception aus Rotenburg (Wümme) will ihre Abfangdrohne A1-Falke, die Netze auf feindliche Drohnen abfeuert, mit Ouster-Lidar ausstatten. Der Hersteller Seneca bindet Rev8 in Löschdrohnen ein, GeoQ nutzt die Sensoren in Drohnen zur Vermessung von Leitungen und Anlagen.
Das Drohnengeschäft ist für Ouster aber ein Randbereich. Der Umsatz stammt überwiegend aus Robotik, Industrie, Automobil und intelligenter Infrastruktur.
Häufige Fragen zur Ouster Aktie
Ist Ouster ein Drohnenhersteller?
Nein. Ouster baut Lidar-Sensoren, die unter anderem in Drohnen, Robotern und Fahrzeugen eingesetzt werden.
Ist Ouster profitabel?
Noch nicht. Im dritten Quartal 2026 lag der Nettoverlust bei 14,2 Millionen Dollar.
Wo wird die Ouster Aktie gehandelt?
An der Nasdaq unter OUST, in Frankfurt unter 3Z7.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.