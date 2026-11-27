Die Ottobock Aktie ist am Freitagmittag der größte TecDAX Verlierer. Der Kurs des Prothesenherstellers aus Duderstadt fällt um 2,24% auf 39,20 Euro, obwohl der TecDAX am Vormittag im Plus notierte und Technologiewerte gefragt waren.
Ottobock Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - 40 Euro wieder weg
Die Ottobock Aktie ist am Freitagmittag größter TecDAX Verlierer. Nach der Erholung vom Allzeittief scheitert der Kurs erneut an der 40-Euro-Marke. Was hinter dem Minus steckt und was Analysten und Insider sagen.
Am Donnerstag hatte die Ottobock Aktie mit 40,10 Euro erstmals seit dem Allzeittief wieder über der Marke von 40 Euro geschlossen. Diesen Zugewinn gibt sie nun wieder ab. Die Erholung vom Rekordtief bei 37,95 Euro (20. November) stockt damit an der ersten größeren Hürde.
Warum fällt die Ottobock Aktie heute?
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es heute nicht. Der Abschlag fügt sich in ein Marktbild, in dem Anleger am Freitag Technologiewerte kaufen: Der Stoxx Europe 600 Technology legte am Vormittag um rund 2,5% zu, defensive Gesundheitswerte sind weniger gefragt. Dazu kommen Gewinnmitnahmen kurzfristig orientierter Anleger an der Marke von 40 Euro. Seit dem Allzeittief hatte sich die Ottobock Aktie bis Donnerstag um gut 5% erholt. Zum Handelsstart lag das Minus noch bei 0,75% auf 39,80 Euro, bis zum Mittag hat es sich verdreifacht.
Quartalszahlen, Kursziele, Allzeittief: Wie es zum Kursverfall kam
Der Druck auf die Ottobock Aktie ist nicht neu. Am 12. November legte der Konzern Zahlen zum dritten Quartal vor: Der Umsatz im Kerngeschäft stieg um 9,0% auf 433,4 Mio. Euro, organisch um 6,4%, die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 27,7%. Die Jahresprognose bestätigte Ottobock mit 6-8% organischem Wachstum und einer Marge von mehr als 27%. Trotzdem brach die Aktie an diesem Tag zeitweise um rund 10% ein. Als Bremse nannte das Unternehmen ein anspruchsvolleres Erstattungsumfeld, laut dpa-AFX verzögern komplexere Kostenerstattungsverfahren in Westeuropa die Umsatzrealisierung. Für das vierte Quartal erwartet das Management ein moderateres saisonales Wachstum.
Am 17. November senkten gleich zwei Häuser ihre Kursziele. Deutsche Bank-Analyst Falko Friedrichs hält die Investmentthese für intakt, schließt aber nicht aus, dass die mittelfristigen Ziele wegen der Schwierigkeiten bei der Kostenerstattung und längerer Zulassungsverfahren nach unten korrigiert werden. Berenberg verweist auf vorsichtige Managementaussagen und mögliche Aktienverkäufe der Familie Näder nach dem Ende der Lockup-Frist. Jefferies bestätigte am 20. November Buy und 83 Euro, sieht aber ebenfalls mehr Unsicherheit bei den mittelfristigen Zielen, jedoch keinen Hinweis auf schwächere Nachfrage. Am selben Tag markierte die Aktie ihr Allzeittief.
|Analysehaus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Deutsche Bank
|17.11.2026
|Buy
|56 Euro (zuvor 85 Euro)
|Berenberg
|17.11.2026
|Hold
|54 Euro (zuvor 66 Euro)
|Jefferies
|20.11.2026
|Buy
|83 Euro
Kursziele und Einstufungen stammen von den genannten Häusern und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: dpa-AFX, ad-hoc-news.de, stock-world.de
Insider kaufen, der Kurs gibt trotzdem nach
Zwei Insider hatten am 13. November zugegriffen: Verwaltungsrat Oliver Jakobi und Aufsichtsrat Bernd Bohr kauften zusammen 4.470 Aktien für knapp 182.000 Euro, zu Kursen zwischen 40,47 und 41,00 Euro. Die Meldung datiert vom 17. November. Beide Käufer liegen mit ihren Einstandskursen inzwischen leicht im Minus. Wer Insiderkäufe als Signal liest, muss daher Geduld mitbringen: Der Markt ist von der These der Käufer noch nicht überzeugt.
Häufige Fragen zur Ottobock Aktie
Warum ist die Ottobock Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine neue Unternehmensnachricht. Gewinnmitnahmen an der 40-Euro-Marke und die Umschichtung in Technologiewerte belasten die Aktie.
Wie hoch sind die Kursziele für die Ottobock Aktie? Die zuletzt veröffentlichten Kursziele reichen von 54 Euro (Berenberg) über 56 Euro (Deutsche Bank) bis 83 Euro (Jefferies).
Wann legt Ottobock die nächsten Zahlen vor? Der nächste Termin für Geschäftszahlen ist laut Finanzkalender der 16. Februar 2027.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.