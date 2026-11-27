Der Druck auf die Ottobock Aktie ist nicht neu. Am 12. November legte der Konzern Zahlen zum dritten Quartal vor: Der Umsatz im Kerngeschäft stieg um 9,0% auf 433,4 Mio. Euro, organisch um 6,4%, die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 27,7%. Die Jahresprognose bestätigte Ottobock mit 6-8% organischem Wachstum und einer Marge von mehr als 27%. Trotzdem brach die Aktie an diesem Tag zeitweise um rund 10% ein. Als Bremse nannte das Unternehmen ein anspruchsvolleres Erstattungsumfeld, laut dpa-AFX verzögern komplexere Kostenerstattungsverfahren in Westeuropa die Umsatzrealisierung. Für das vierte Quartal erwartet das Management ein moderateres saisonales Wachstum.

Am 17. November senkten gleich zwei Häuser ihre Kursziele. Deutsche Bank-Analyst Falko Friedrichs hält die Investmentthese für intakt, schließt aber nicht aus, dass die mittelfristigen Ziele wegen der Schwierigkeiten bei der Kostenerstattung und längerer Zulassungsverfahren nach unten korrigiert werden. Berenberg verweist auf vorsichtige Managementaussagen und mögliche Aktienverkäufe der Familie Näder nach dem Ende der Lockup-Frist. Jefferies bestätigte am 20. November Buy und 83 Euro, sieht aber ebenfalls mehr Unsicherheit bei den mittelfristigen Zielen, jedoch keinen Hinweis auf schwächere Nachfrage. Am selben Tag markierte die Aktie ihr Allzeittief.