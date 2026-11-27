Orion-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 3,61 Prozent – Choco-Pie-Konzern als sicherer Hafen ausgedient

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:11 2 Min.

Die Orion-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Süßwarenkonzern fällt um 3,61 Prozent auf 114.900 Won. Anleger schichten aus defensiven Titeln in Technologie um.

Die Orion-Aktie (ISIN: KR7271560005, KRX-Kürzel: 271560) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Süßwaren- und Snackherstellers schloss in Seoul bei 114.900 Won und damit 3,61 Prozent unter dem Vortag. 271560 271560 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 271560 — — — Tagesminus der Orion-Aktie -3,61 % Schlusskurs in Seoul 114.900 KRW Branche Nahrungsmittel und Tabak im KOSPI -1,38 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Orion gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Orion fiel mit der Branche: Nahrungsmittel und Tabak verloren im KOSPI 1,38 Prozent und waren damit einer von nur zwei Sektoren im Minus. Im Ausverkauf der Vorwochen hatten Anleger in defensiven Konsumwerten Schutz gesucht. Mit der Erholung drehte die Richtung: Ausländische Investoren kauften am Gesamtmarkt netto für rund 1,13 Billionen Won, vor allem Chipwerte. Finanziert wurde das zum Teil durch Verkäufe stabiler Titel. Auch Binggrae gab 3,23 Prozent nach. Orion verkauft seine Snacks vor allem in Korea, China, Vietnam und Russland. Der stärkere Won schmälert die in Auslandswährung erzielten Erlöse. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Währung: Ein starker Won drückt die umgerechneten Auslandsumsätze.

Rotation: Hält die Erholung bei Technologie an, bleiben defensive Titel unbeliebt.

Rohstoffe: Kakao und Zucker bleiben Kostenrisiken. Häufige Fragen zur Orion-Aktie Warum ist die Orion-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Orion-Aktie fiel um 3,61 Prozent auf 114.900 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, defensive Nahrungsmittelwerte wurden zugunsten von Technologie verkauft. Fazit: Stabil, aber nicht gefragt Die Orion-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Am Geschäft liegt es nicht. Der Titel leidet darunter, dass Anleger wieder Risiko suchen.

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