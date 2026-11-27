Die Orion-Aktie (ISIN: KR7271560005, KRX-Kürzel: 271560) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Süßwaren- und Snackherstellers schloss in Seoul bei 114.900 Won und damit 3,61 Prozent unter dem Vortag.
Orion-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 3,61 Prozent – Choco-Pie-Konzern als sicherer Hafen ausgedient
Die Orion-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Süßwarenkonzern fällt um 3,61 Prozent auf 114.900 Won. Anleger schichten aus defensiven Titeln in Technologie um.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Orion gegen den Markt fällt
Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Orion fiel mit der Branche: Nahrungsmittel und Tabak verloren im KOSPI 1,38 Prozent und waren damit einer von nur zwei Sektoren im Minus. Im Ausverkauf der Vorwochen hatten Anleger in defensiven Konsumwerten Schutz gesucht. Mit der Erholung drehte die Richtung: Ausländische Investoren kauften am Gesamtmarkt netto für rund 1,13 Billionen Won, vor allem Chipwerte. Finanziert wurde das zum Teil durch Verkäufe stabiler Titel. Auch Binggrae gab 3,23 Prozent nach. Orion verkauft seine Snacks vor allem in Korea, China, Vietnam und Russland. Der stärkere Won schmälert die in Auslandswährung erzielten Erlöse.
Häufige Fragen zur Orion-Aktie
Warum ist die Orion-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die Orion-Aktie fiel um 3,61 Prozent auf 114.900 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, defensive Nahrungsmittelwerte wurden zugunsten von Technologie verkauft.
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