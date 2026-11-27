Die O'Reilly Automotive Aktie (US-Handelssymbol: ORLY) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Laut Kursliste verliert sie 0,42 Prozent auf 96,28 Dollar. O'Reilly betreibt eine große US-Kette für Autoteile.
O'Reilly Automotive Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Abend – Autoteilehändler leicht im Minus
Die O'Reilly Automotive Aktie steht am Freitag bei 96,28 Dollar und zählt mit minus 0,42 Prozent laut Kursliste zu den Nasdaq100 Verlierern. Was über den Rückgang bekannt ist.
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Kursgrund
Warum die O'Reilly Automotive Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die O'Reilly Automotive Aktie bleibt an einem breiten Gewinntag im Nasdaq 100 leicht zurück. Als Nasdaq100 Verlierer liegt sie nur knapp im Minus.
Häufige Fragen zur O'Reilly Automotive Aktie
Warum ist die O'Reilly Automotive Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der O'Reilly Automotive Aktie?
Am Freitagabend 96,28 Dollar.
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