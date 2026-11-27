Die Oracle Anleihe ist ein Lehrstück dafür, was der KI-Boom am Kreditmarkt kostet. Nach den Berichten von Reuters (BNN Bloomberg, 2. November 2026) und Daily Upside (3. November 2026) hat der Softwarekonzern Oracle 20 Milliarden US-Dollar über Anleihen und Aktien eingesammelt; laut Daily Upside entfielen je 10 Milliarden auf Anleihen und auf Eigenkapital. Die Nachfrage war riesig, der Preis aber hoch: Die längsten Laufzeiten wurden mit 3,35 Prozentpunkten über US-Staatsanleihen bepreist, was nach Daily Upside etwa der typischen Rendite von Hochzinsanleihen entspricht. Die Angaben stammen von Anfang November, Kupons, Preise und ISIN der einzelnen Tranchen nennen die gelesenen Quellen nicht.
Oracle Anleihe: 10 Milliarden Dollar, längste Laufzeiten mit 3,35 Prozentpunkten Aufschlag auf Treasuries, Nachfrage bis 38 Milliarden – wie viel kostet der KI-Kredit bei BBB-?
Oracle hat Anfang November 10 Milliarden Dollar über Anleihen und 10 Milliarden über Aktien aufgenommen. Die Oracle Anleihe war laut Bloomberg bis zu 38 Milliarden Dollar überzeichnet, die längsten Laufzeiten zahlten aber rund 3,35 Prozentpunkte über US-Staatsanleihen.
Die Eckdaten
Wie ist die Oracle Anleihe aufgebaut?
Reuters beschreibt in der Meldung zum Angebot sechs Tranchen mit Fälligkeiten von 2029 bis 2046, eine davon variabel, fünf fest verzinst; Zinssätze und Kurse waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Daily Upside berichtet unter Berufung auf eine Bloomberg-Quelle von fünf Tranchen mit Laufzeiten von drei bis 20 Jahren. Der Abstand zu bereits ausstehenden Oracle-Anleihen betrug laut Daily Upside 0,3 Prozentpunkte. Der Erlös dient laut Reuters allgemeinen Unternehmenszwecken, darunter Investitionen, Schuldentilgung, Übernahmen, Dividenden und Aktienrückkäufe.
|Merkmal
|Angabe
|Gesamtvolumen
|20 Mrd. USD aus Anleihen und Aktien
|Davon Anleihen
|10 Mrd. USD (Daily Upside)
|Laufzeiten
|3 bis 20 Jahre bzw. 2029 bis 2046 (Quellen uneinheitlich)
|Aufschlag längste Laufzeiten
|rund 3,35 Prozentpunkte über Treasuries
|Nachfrage
|Spitze bei 38 Mrd. USD (Bloomberg)
|S&P-Rating
|BBB- seit Juli
|Notes payable und sonstige Verbindlichkeiten
|125,34 Mrd. USD zum 31. August
|Umsatz Geschäftsjahr 2026
|67,36 Mrd. USD
Kupons und Preise der Tranchen nennen die Quellen nicht. Rating-Ausblick und Moody's-Rating sind in den Quellen nicht angegeben.
Quelle: BNN Bloomberg/Reuters (2.11.2026), Daily Upside (3.11.2026)
Das große Bild
Was bedeutet BBB- für Oracle Anleihe und Aktie?
BBB- ist die unterste Stufe des Investment Grade. Rutscht ein Emittent eine Stufe tiefer, gilt er als Hochzinsschuldner, und viele Anleger dürfen die Anleihen nicht mehr halten. Genau deshalb achtet der Markt bei Oracle so genau auf Schulden: Der Konzern hat zugesagt, bis zum Geschäftsjahr 2030 höchstens 20 Milliarden Dollar zusätzliche KI-Finanzierung aufzunehmen, die Investitionen sollen im laufenden und im nächsten Geschäftsjahr ihren Höhepunkt erreichen. Positiver Free Cashflow wird laut Daily Upside erst in der zweiten Hälfte des nächsten Geschäftsjahres erwartet.
Die Oracle Aktie reagierte negativ: Laut Daily Upside fiel sie am Montag, dem 2. November, um 9 Prozent, nach rund 30 Prozent Minus seit Jahresbeginn. Wer mehr Anleihen ausgibt und zugleich Aktien verkauft, verwässert Altaktionäre und erhöht die Zinslast; Gläubiger erhalten dafür eine Prämie.
Der Markt
Wie teuer sind KI-Anleihen im Vergleich?
Reuters berichtete am 22. September, dass Anleihen KI-bezogener Emittenten nach Goldman-Daten rund 115 Basispunkte über Treasuries rentieren, der breite Investment-Grade-Markt dagegen nur 78 Basispunkte (ICE BofA). Anleger zeigten sich laut Reuters wählerisch, Konzentrationslimits würden bei einzelnen Namen knapp. Am 10. November meldete Reuters für den US-Markt Spreads von 93 Basispunkten bei Investment-Grade-Anleihen und 348 bei Hochzinsanleihen (ICE BofA, Stand 5. November). Finimize nennt unter Berufung auf Reuters für Oracle einen Rekordstand der Kreditausfallversicherung (Fünfjahres-CDS) von 325,45 Basispunkten im Oktober.
Dieser CDS-Wert ist eine Einzelquelle und nicht gegengeprüft. Ein Credit Default Swap ist eine Versicherung gegen den Ausfall einer Anleihe; je höher der Preis, desto größer schätzt der Markt das Risiko ein. Ein Spread ist der Renditeaufschlag gegenüber einer risikofreien Anleihe wie der Treasury gleicher Laufzeit.
Häufige Fragen
FAQ zur Oracle Anleihe
Wie viel hat Oracle über Anleihen aufgenommen? Nach Daily Upside 10 Milliarden US-Dollar, zusammen mit 10 Milliarden aus Aktien (3. November 2026).
Welches Rating hat Oracle? S&P stufte die Schulden im Juli auf BBB- ab; zum Rating von Moody's liefern die Quellen keine Angabe.
Was ist ein Spread bei einer Unternehmensanleihe? Der Renditeaufschlag gegenüber einer Staatsanleihe gleicher Laufzeit, er entlohnt für das Kreditrisiko.
Wo finden Anleger Kupon und ISIN? In den Anleihebedingungen und im Prospekt bzw. der Emittentenseite von Oracle; die gelesenen Quellen nennen sie nicht.
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