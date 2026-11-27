BBB- ist die unterste Stufe des Investment Grade. Rutscht ein Emittent eine Stufe tiefer, gilt er als Hochzinsschuldner, und viele Anleger dürfen die Anleihen nicht mehr halten. Genau deshalb achtet der Markt bei Oracle so genau auf Schulden: Der Konzern hat zugesagt, bis zum Geschäftsjahr 2030 höchstens 20 Milliarden Dollar zusätzliche KI-Finanzierung aufzunehmen, die Investitionen sollen im laufenden und im nächsten Geschäftsjahr ihren Höhepunkt erreichen. Positiver Free Cashflow wird laut Daily Upside erst in der zweiten Hälfte des nächsten Geschäftsjahres erwartet.

Die Oracle Aktie reagierte negativ: Laut Daily Upside fiel sie am Montag, dem 2. November, um 9 Prozent, nach rund 30 Prozent Minus seit Jahresbeginn. Wer mehr Anleihen ausgibt und zugleich Aktien verkauft, verwässert Altaktionäre und erhöht die Zinslast; Gläubiger erhalten dafür eine Prämie.