aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 19:18 9 Min.

Die Oracle Aktie (ORCL, ISIN US68389X1054) fiel zuletzt um 5,1 Prozent auf 103,88 Dollar, die Kosten für Kreditausfallversicherungen stiegen auf ein Rekordniveau. Die Oracle Aktienanalyse zeigt Zahlen, Schulden, Bewertung und die Oracle Aktienprognose des Analysten-Konsenses.

Schlusskurs NYSE, 25.11.2026 (New York) 103,88 $ Tagesveränderung am 25.11. -5,1 % Tradegate, 26.11.2026, 19:05 Uhr (+2,4 %) 96,89 € KGV Geschäftsjahr 2027e (rechnerisch) ca. 12,7 Konsens-Kursziel der Analysten (Ø) 236 $ Quelle : Schlusskurs NYSE 25.11.2026 (am 26.11. US-Feiertag Thanksgiving); Tradegate 26.11.2026, 19:05 Uhr

Oracle Aktie im Fokus Rekord bei der Kreditabsicherung – was steckt hinter dem Absturz der Oracle Aktie?

01 Neues Jahrestief Die Oracle Aktie schloss am Mittwoch bei 103,88 US-Dollar (-5,13 Prozent) und markierte intraday mit 99,34 Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. 02 Risikoprämie auf Rekord Die Kosten der Fünf-Jahres-Kreditausfallversicherung stiegen auf rund 360 Basispunkte – ein Rekord, Mitte 2025 waren es 35. 03 Wachstum mit Kosten Die Cloud-Sparte OCI wuchs im jüngsten Quartal um 121 Prozent, doch der freie Cashflow lag bei minus 5,4 Milliarden Dollar. 04 Erholung am Donnerstag Am US-Feiertag Thanksgiving ruhte die NYSE; auf Tradegate legte die Oracle Aktie um rund 2,4 Prozent zu.

Die Oracle Aktie (ORCL, ISIN US68389X1054) steht im Zentrum der Sorge um die Finanzierung des KI-Booms: Am Mittwoch fiel sie an der NYSE um 5,13 Prozent auf 103,88 US-Dollar, am Donnerstag bleibt die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen. Auf Tradegate notierte die Aktie um 19:05 Uhr bei 96,89 Euro, ein Plus von 2,4 Prozent.

Diese Oracle Aktienanalyse klärt, warum die Aktie seit Jahresbeginn rechnerisch rund 47 Prozent verloren hat und mehr als die Hälfte unter ihrem Hoch von rund 250 Dollar aus dem Juni 2026 liegt – obwohl das Unternehmen Rekordumsätze und einen Auftragsbestand von 664 Milliarden Dollar meldet.

Was ist bei der Oracle Aktie passiert?

Auslöser war ein breiter Ausverkauf bei KI-Werten. Zusätzlich rückte Oracles Verschuldung in den Fokus: Die Kosten der Fünf-Jahres-Kreditausfallversicherung (CDS) erreichten am 25. November rund 360 Basispunkte, ein Rekord; andere Auswertungen nennen 356. Daraus lässt sich rechnerisch eine Ausfallwahrscheinlichkeit von etwa 6 Prozent pro Jahr ableiten – eine Marktpreisrechnung, keine Prognose von Oracle oder den Ratingagenturen. Im Tagesverlauf lag die Aktie zeitweise rund 8 Prozent im Minus, ehe sie sich vom Tagestief bei 99,34 Dollar erholte. Hinzu kam die Nähe zum Kapitalmarkt: Anfang November platzierte Oracle 86,2 Millionen neue Aktien zu 116 Dollar und Anleihen über 10 Milliarden Dollar. Der aktuelle Kurs liegt rund 10 Prozent unter diesem Angebotspreis. Zudem hat Oracle sein Ziel, die Kapitalaufnahme bis zum Geschäftsjahr 2030 auf rund 20 Milliarden Dollar zu begrenzen, damit weitgehend ausgeschöpft.

Wie funktioniert das Geschäft hinter der Oracle Aktie?

Oracle ist vom Datenbank- und Software-Konzern zum Anbieter von KI-Rechenleistung geworden. Das Geschäft besteht aus Cloud-Infrastruktur (OCI), Cloud-Anwendungen, klassischer Software, Hardware und Services. Der größte Wachstumstreiber ist OCI: Dort mieten KI-Entwickler Rechenzentrumskapazität, vor allem OpenAI mit einem Vertrag über rund 300 Milliarden Dollar, dessen Zahlungen ab 2027 anlaufen. Laut Schätzung einer Ratingagentur macht OpenAI etwa die Hälfte des Auftragsbestands aus. Das ist die Stärke – und das Klumpenrisiko – der Oracle Aktie.

Wie sind die Zahlen der Oracle Aktie?

Im ersten Geschäftsquartal 2027 (bis 31. August 2026, Bericht vom 10. September) stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar. Die Cloud-Infrastruktur legte um 121 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn je Aktie lag bereinigt bei 1,92 Dollar. Gleichzeitig hat Oracle enorm investiert: Die Investitionen betrugen 28,5 Milliarden Dollar, der operative Cashflow 23,1 Milliarden Dollar, der freie Cashflow ergab minus 5,4 Milliarden Dollar.

Oracle: Kennzahlen des Geschäftsquartals (bis 31.08.2026) Kennzahl Wert Veränderung Umsatz 19,3 Mrd. $ +30 % Cloud-Umsatz 11,6 Mrd. $ +62 % Cloud-Infrastruktur (OCI) 7,4 Mrd. $ +121 % Auftragsbestand (RPO) 664 Mrd. $ +209 Mrd. $ ggü. Vorjahr Freier Cashflow -5,4 Mrd. $ – Bereinigtes (Non-GAAP) EPS 1,92 $, GAAP-EPS 1,56 $. Zahlen gerundet. Quelle : Oracle, Unternehmensmitteilung vom 10.09.2026

Für das Gesamtjahr stellt Oracle mindestens 90 Milliarden Dollar Umsatz und 8,10 Dollar bereinigten Gewinn je Aktie in Aussicht. Die Investitionen sollen bei 90 bis 95 Milliarden Dollar liegen, davon höchstens 70 Milliarden Dollar als Netto-Mittelabfluss. Für das laufende Quartal peilt das Unternehmen ein Umsatzplus von 30 bis 34 Prozent und 1,85 bis 1,93 Dollar je Aktie an.

Wie hoch sind die Schulden – und was sagen die Ratingagenturen?

Die Schuldenlast ist der Kern der Debatte. Die Ratingagentur Moody's stuft Oracle mit Baa2 und negativem Ausblick ein (bestätigt am 2. November), Fitch mit BBB und stabilem Ausblick; auf die neuen Anleihen vergab S&P BBB-, eine Stufe über dem Ramschbereich. Moody's rechnet mit Schulden von mehr als dem Vierfachen des operativen Ergebnisses vor Abschreibungen. Zudem hat S&P vor schwer kündbaren Rechenzentrums-Leasingverträgen gewarnt, falls OpenAI nicht zahlt. Oracle erklärte dagegen am 20. November, der OpenAI-Vertrag sei voll finanziert.

Ist die Oracle Aktie billig? Bewertung im Vergleich

Auf Basis der Konsens-Gewinnschätzung von rund 8,15 Dollar für das Geschäftsjahr 2027 ergibt sich beim Kurs von 103,88 Dollar ein KGV von rund 12,7; für 2028 (11,06 Dollar) sind es rechnerisch rund 9,4. Der Fünf-Jahres-Schnitt liegt bei rund 21, das Hoch bei 47 im September 2025. Die Dividende beträgt 0,50 Dollar je Quartal, rechnerisch rund 1,9 Prozent Rendite.

Oracle im Vergleich mit KI-Konkurrenten Unternehmen Erwartetes KGV Auftrieb durch KI-Cloud Oracle ca. 12,7 OCI +121 % Microsoft ca. 23–25 Azure +48 % Amazon ca. 25 AWS +39 % SAP ca. 27 (2026) Cloud-Backlog +28 % Erwartetes KGV laut Analysten-Konsens, Stand 24./25.11.2026, gerundet; Oracle: eigene Berechnung auf Basis Geschäftsjahr 2027. Quelle : Analysten-Konsens, eigene Berechnungen

Oracle ist damit deutlich günstiger bewertet als die Peers – der Abschlag spiegelt Verschuldung, negativen freien Cashflow und die Konzentration auf einen Großkunden.

Was sagen Analysten zur Oracle Aktienprognose?

Im Analysten-Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel für die Oracle Aktie bei rund 236 Dollar, das wäre rechnerisch mehr als das Doppelte des aktuellen Kurses; ein Jahr zuvor lag der Durchschnitt noch bei rund 348 Dollar. 42 Analysten beteiligen sich an dieser Schätzung. Die Spanne der Einschätzungen ist groß, und die meisten Häuser haben ihre Ziele in den vergangenen Wochen gesenkt oder bestätigt, nicht angehoben. Die Oracle Aktienprognose hängt damit stark davon ab, ob Oracle die Finanzierung der Rechenzentren ohne weitere Kapitalerhöhungen stemmen kann. Eine Empfehlung von aktiencheck.de ist das nicht.

Wie sieht die Oracle Aktie charttechnisch aus?

Der Chart zeigt einen ungebrochenen Abwärtstrend: Seit dem Hoch im Juni verlor die Oracle Aktie mehr als die Hälfte. Am 25. November lag der Schlusskurs von 103,88 Dollar über dem Tagestief von 99,34 Dollar, es entstand ein langer unterer Schatten. Die Marke von 100 Dollar gilt als psychologische Unterstützung; als Widerstand nennen Beobachter den Angebotspreis der November-Kapitalerhöhung bei 116 Dollar. Der Kurs liegt unter den kurz- und mittelfristigen Durchschnittslinien; Indikatoren wie MACD signalisieren laut Auswertungen weiter Schwäche, der RSI lag zuletzt im neutralen Bereich um 40.

Chancen und Risiken: Was für und gegen die Oracle Aktie spricht

Bull-Case: Was für die Aktie spricht Der Auftragsbestand von 664 Milliarden Dollar sichert Umsätze über Jahre; OCI wächst mit 121 Prozent.

Mit einem erwarteten KGV von rund 12,7 ist Oracle günstiger als die großen KI-Cloud-Konkurrenten.

Oracle strebt positiven freien Cashflow in den kommenden Jahren an; bei Zahlen über Plan könnten Ängste schwinden.

Das Unternehmen betont, den OpenAI-Vertrag finanziert zu haben. Bear-Case: Was gegen die Aktie spricht Der freie Cashflow ist negativ, die Investitionen liegen bei 90 bis 95 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr.

Die Kreditabsicherung steht auf Rekord; Moody's blickt negativ, die Ratings liegen knapp über Ramsch.

Rund die Hälfte des Auftragsbestands hängt laut S&P an OpenAI; die Zahlungen beginnen erst 2027.

Weitere Kapitalerhöhungen könnten die Aktie verwässern.

Risikohinweis: Aktien unterliegen Kursschwankungen bis hin zum Totalverlust; für Anleger im Euroraum kommt das Währungsrisiko des US-Dollars hinzu.

Wie könnte die Oracle Aktienprognose aussehen? Szenarien aus dem Markt

Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert drei Szenarien. Im positiven Fall zeigen die nächsten Zahlen steigende Cloud-Erlöse bei sinkenden Kapitalkosten, die CDS-Prämie fällt, und die Aktie nähert sich dem Konsens-Kursziel. Im Basisfall bleibt Oracle ein Streitwert, der mit KI-Stimmung und Kreditmärkten schwankt, und pendelt rund um die 100-Dollar-Marke. Im negativen Fall verschärfen sich Finanzierungssorgen, Ratings rutschen näher an den Ramschbereich, und der Kurs testet die jüngsten Tiefs erneut. Wie breit die Einschätzungen sind, zeigt allein der Konsens-Abstand von mehr als 100 Prozent zum aktuellen Kurs.

Was Anleger jetzt bei der Oracle Aktie beobachten

27. November 2026Jetzt US-Handel verkürzte Sitzung nach Thanksgiving, Schluss 19:00 Uhr deutscher Zeit Mitte Dezember 2026 Zahlen zum 2. Geschäftsquartal Termin laut Oracle noch nicht bestätigt, erwartet um den 10. oder 14. Dezember Dezember 2026 US-Notenbank Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung, die Finanzierungskosten belasten könnte 2027 OpenAI-Zahlungen Beginn der vertraglichen Zahlungen laut Marktberichten Quelle : Unternehmens- und Marktangaben, Stand 26.11.2026

FAQ: Häufige Fragen zur Oracle Aktie

Warum fällt die Oracle Aktie? Neben dem KI-Ausverkauf belasten rekordhohe Kosten der Kreditabsicherung, negativer freier Cashflow und hohe Investitionen. Die Oracle Aktie schloss am 25. November bei 103,88 Dollar. Wie lautet die Oracle Aktienprognose der Analysten? Im Konsens liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 236 Dollar. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Wie steht es um die Oracle Aktienanalyse zur Bewertung? Das erwartete KGV für das Geschäftsjahr 2027 liegt rechnerisch bei rund 12,7, deutlich unter dem Fünf-Jahres-Schnitt von rund 21. Zahlt die Oracle Aktie Dividende? Ja, Oracle zahlt 0,50 Dollar je Quartal, zuletzt am 23. Oktober 2026. Wann kommen die nächsten Zahlen? Das zweite Geschäftsquartal wird für Mitte Dezember erwartet; ein offizieller Termin liegt noch nicht vor.