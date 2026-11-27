Die Oracle Aktie steht im Mittelpunkt der KI-Debatte: Am Mittwoch, dem 25. November 2026, schloss das Papier (ORCL, ISIN US68389X1054) an der NYSE bei 103,88 US-Dollar und damit 5,13 Prozent im Minus. Im Handelsverlauf rutschte die Oracle Aktie sogar bis auf 99,34 Dollar – laut Marktberichten der erste Handel unter 100 Dollar seit Dezember 2023. Am Freitag, dem 27. November 2026, deutet sich nach Berichten eine Erholung an: Vorbörslich lag der Kurs gegen 11:29 Uhr MEZ bei rund 108,7 Dollar, ein Plus von etwa 4,6 Prozent, getragen von einem breiten Rebound der KI-Werte. Ob dieser Kurs hält, zeigt erst der Handel an der Wall Street, die heute verkürzt von 15:30 bis 19:00 Uhr MEZ geöffnet ist.

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