Oracle Aktie: Blauer Tsunami erschüttert KI-Aktien - Bernstein bestätigt 325 USD Kursziel!

In ihrer Aktienanalyse vom 06. November 2026 bestätigen die Branchenexperten das Kursziel von 325 USD und halten am Rating "outperform" für Oracle fest. Die zentrale Botschaft: Der sogenannte "blaue Tsunami" hat die KI-Branche zwar erschüttert, doch die Marktreaktion erscheint Bernstein Research übertrieben. Besonders interessant ist die Erwartung, dass neu gewählte politische Entscheidungsträger ihren Widerstand gegen den Ausbau von KI-Rechenzentren letztlich abschwächen könnten. Für Anleger stellt sich damit eine entscheidende Frage: Wird der politische Gegenwind zum dauerhaften Problem oder eröffnet die Nervosität an der Börse neue Chancen für Oracle?