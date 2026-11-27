Welches Umsatzziel hat Oracle?

Mindestens 225 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2030.

Wie viel Kapital nahm Oracle auf?

Rund 20 Milliarden Dollar aus neuen Aktien und Anleihen.

Was sagt Stephens?

Overweight mit einem Kursziel von 213 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Oracle Aktie?

ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC, US-Handelssymbol ORCL.