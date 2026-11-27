Die Oracle Aktie erlebte im Herbst ein Wechselbad. Nach dem Investorentag sprang sie um 12 Prozent, weil Oracle für das Geschäftsjahr 2030 mindestens 225 Milliarden Dollar Umsatz und ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2028 einen positiven freien Cashflow in Aussicht stellte. Anfang November schloss sie bei 116,10 Dollar.
Oracle Aktie: 225 Milliarden Umsatzziel und 20 Milliarden frisches Kapital – Befreiungsschlag oder Verwässerungsfalle?
Erst ein Kurssprung von 12 Prozent nach dem Investorentag, dann minus 9 Prozent wegen einer milliardenschweren Kapitalaufnahme: Die Oracle Aktie ist das Barometer für die Kosten des KI-Booms. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Oracle Aktie trägt die ISIN US68389X1054 und die WKN 871460. In Deutschland lautet das Handelssymbol ORC, in den USA wird sie an der New York Stock Exchange unter dem US-Handelssymbol ORCL gehandelt.
Die Finanzierung
Neue Aktien für die KI-Offensive
Kurz nach dem Investorentag platzierte Oracle 86,2 Millionen neue Aktien zu je 116 Dollar und erlöste rund 9,9 Milliarden Dollar. Hinzu kommen vorrangige Anleihen über 10 Milliarden Dollar. Die Aktie fiel nach der Ankündigung um 9 Prozent, weil Anleger eine Verwässerung fürchteten. Oracle will die zusätzliche Kapitalaufnahme bis 2030 auf diese 20 Milliarden Dollar begrenzen.
Oracle hat dem Markt ein Preisschild für den KI-Ausbau gegeben. Die Frage ist, ob es bei 20 Milliarden bleibt.
Die Analysten
Hochstufung trotz Schulden
Stephens stufte die Aktie auf Overweight hoch und nannte ein Kursziel von 213 Dollar, Goldman Sachs senkte sein Ziel auf 206 Dollar. Bernstein bestätigte Outperform. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für die Oracle Aktie bleibt die Nettoverschuldung von rund 132 Milliarden Dollar der größte Belastungsfaktor.
Häufige Fragen zur Oracle Aktie
Welches Umsatzziel hat Oracle?
Mindestens 225 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2030.
Wie viel Kapital nahm Oracle auf?
Rund 20 Milliarden Dollar aus neuen Aktien und Anleihen.
Was sagt Stephens?
Overweight mit einem Kursziel von 213 Dollar. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Oracle Aktie?
ISIN US68389X1054, WKN 871460, Handelssymbol ORC, US-Handelssymbol ORCL.
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