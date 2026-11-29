Die onsemi Aktie hat sich zum Wochenschluss eindrucksvoll zurückgemeldet. In der verkürzten Freitagssitzung an der Nasdaq stieg sie um 6,0 Prozent auf 66,24 Dollar, auf Wochensicht steht ein Plus von 8,9 Prozent. Der Blick auf den Jahreschart relativiert die Freude allerdings: Vom 52-Wochen-Hoch bei 134,92 Dollar ist die Aktie 51 Prozent entfernt. Dabei hat der Konzern aus Arizona Anfang November Zahlen vorgelegt, die besser waren als erwartet – und eine Wachstumsgeschichte, die bisher kaum jemand auf dem Zettel hat.
onsemi Aktie: KI-Umsatz plus 175 Prozent, Kurs 51 Prozent unter dem Hoch – der Siliziumkarbid-Spezialist meldet sich zurück
Mit einem Tagesplus von sechs Prozent auf 66,24 Dollar beendet die onsemi Aktie eine starke Woche. Der US-Chipkonzern verdient wieder mehr, sein Geschäft mit KI-Rechenzentren hat sich fast verdreifacht, und eine neue Generation Siliziumkarbid-Chips steht bereit. Trotzdem fehlt mehr als die Hälfte zum alten Hoch. Die große Analyse zur onsemi Aktie.
ON Semiconductor Corporation (onsemi) · ISIN: US6821891057 · WKN: 930124 · Handelssymbol: ON · US-Handelssymbol: ON
Die Zahlen
Der Gewinn wächst schneller als der Umsatz
onsemi baut Chips, die Strom schalten und umwandeln – in Elektroautos, Fabriken und immer öfter in den Stromversorgungen von KI-Rechenzentren.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 1,72 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie legte um 25 Prozent auf 0,79 Dollar zu, bereinigt waren es 0,90 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich das fünfte Quartal in Folge auf 41,2 Prozent. Besonders stark fiel der freie Mittelzufluss aus: 489 Millionen Dollar, 31 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Für das Schlussquartal stellt der Vorstand 1,715 bis 1,815 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,95 bis 1,07 Dollar in Aussicht. Beides liegt in der Mitte der Spanne über dem, was Analysten laut dem Datendienst StockStory erwartet hatten.
Die KI-Story
Aus einem Zehntel soll ein zweites Standbein werden
Rechenzentren: fast verdreifacht
Mit Chips für KI-Rechenzentren setzte onsemi 180 Millionen Dollar um – 39 Prozent mehr als im Vorquartal und 175 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das ist erst gut ein Zehntel des Konzernumsatzes. Das Management erwartet, dass sich dieser Umsatz 2026 mehr als verdoppelt und 2027 noch einmal verdoppelt.
Mehr Wert je Serverschrank
Je stärker die KI-Server werden, desto mehr Leistungshalbleiter brauchen sie. Der Konzern rechnet vor, dass sein möglicher Umsatz je Serverschrank von rund 15.000 Dollar heute auf rund 115.000 Dollar bis 2030 steigen könnte. Das ist eine Projektion des Unternehmens, keine Zusage von Kunden.
Neue Chip-Generation
Am 10. November stellte onsemi die vierte Generation seiner Siliziumkarbid-Chips vor. Sie soll bis zu 30 Prozent mehr Leistung auf gleicher Fläche bringen und die Verluste um bis zu 35 Prozent senken.
Auto bleibt das Hauptgeschäft
Mit 777 Millionen Dollar stammen rund 45 Prozent des Umsatzes aus der Autoindustrie. Dieser Bereich schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um 1 Prozent, während das Industriegeschäft um 10 Prozent zulegte.
Die Börse bewertet onsemi noch als Autozulieferer – das Wachstum kommt längst aus dem Rechenzentrum.
Wolfspeed Inc. · ISIN: US97785W1062 · WKN: A41JEH · Handelssymbol: CR6 · US-Handelssymbol: WOLF
Das Kapital
Der Konzern kauft sich selbst zurück
onsemi will seinen gesamten freien Mittelzufluss über Aktienrückkäufe an die Eigentümer weitergeben. Aus dem im November 2025 beschlossenen Programm über 6 Milliarden Dollar waren Ende September noch 5,3 Milliarden Dollar offen – gemessen am Börsenwert von rund 26 Milliarden Dollar etwa ein Fünftel. Bis 2030 peilt der Vorstand ein jährliches Umsatzwachstum von 12 bis 14 Prozent, eine Bruttomarge von 53 Prozent und eine operative Marge von 38 Prozent an. Das sind Ziele, keine Prognosen. Zudem hat der Konzern den Preis für eine geplante Milliardenübernahme im Chipdesign von 7 auf 5,7 Milliarden Dollar nachverhandelt.
Die Analysten sind gespalten. Laut MarketBeat raten 17 Häuser zum Kauf, 15 zum Halten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur onsemi Aktie
Warum steigt die onsemi Aktie?
Am Freitag erholten sich Chipwerte auf breiter Front. Bei onsemi kommen bessere Quartalszahlen, ein Ausblick über den Erwartungen und das stark wachsende Geschäft mit KI-Rechenzentren hinzu.
Wie wichtig ist Siliziumkarbid für onsemi?
Sehr wichtig. Der Werkstoff ermöglicht sparsamere Leistungschips für Elektroautos, Ladesäulen und Rechenzentren. onsemi fertigt vom Kristall bis zum fertigen Modul alles selbst.
Wie hoch ist der Abstand zum Hoch?
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 134,92 Dollar, das Tief bei 49,13 Dollar. Beim Schlusskurs von 66,24 Dollar fehlen 51 Prozent zum Hoch.
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