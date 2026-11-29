Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 11 Prozent auf 1,72 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie legte um 25 Prozent auf 0,79 Dollar zu, bereinigt waren es 0,90 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich das fünfte Quartal in Folge auf 41,2 Prozent. Besonders stark fiel der freie Mittelzufluss aus: 489 Millionen Dollar, 31 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Für das Schlussquartal stellt der Vorstand 1,715 bis 1,815 Milliarden Dollar Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,95 bis 1,07 Dollar in Aussicht. Beides liegt in der Mitte der Spanne über dem, was Analysten laut dem Datendienst StockStory erwartet hatten.