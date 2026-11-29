Sechzehnmal so viel Umsatz wie vor einem Jahr – und die Aktie fällt. Ondas aus Florida ist das am schnellsten wachsende Unternehmen unter den bekannten Drohnen-Aktien. Die Ondas Aktie kostete am Freitag im frühen US-Handel dennoch nur rund 4 Dollar. Das sind 59 Prozent weniger als zu Jahresbeginn und fast drei Viertel weniger als beim 52-Wochen-Hoch von 15,28 Dollar. Der Grund liegt nicht im Wachstum, sondern in seinem Preis.
Ondas Aktie: Umsatz versechzehnfacht, Flugzeugbauer aus Brandenburg gekauft – warum die Börse trotzdem flieht
Ondas steigert den Quartalsumsatz von 10 auf 167,5 Millionen Dollar und greift nach dem deutschen Flugzeugbauer Stemme. Die Ondas Aktie hat seit Jahresbeginn dennoch 59 Prozent verloren. Die große Analyse: was hinter dem Wachstum steckt, was der Zukauf in Strausberg bringen soll und warum die Marge zum Problem geworden ist.
Die Stammdaten für Anleger: Die Ondas Aktie hat die ISIN US68236H2040 und die WKN A2QLNR. Das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet ONDS, das deutsche Handelssymbol 1B8.
Das Wachstum
Gekauft, nicht nur gewachsen: woher die Umsätze kommen
Ondas ist 2026 vor allem durch Zukäufe groß geworden.
Sechs Übernahmen hat das Unternehmen abgeschlossen, die größte im Juli: der US-Drohnenbauer DZYNE für 875,8 Millionen Dollar. Im dritten Quartal kam so ein Umsatz von 167,5 Millionen Dollar zusammen, doppelt so viel wie im Vorquartal. Rechnet man so, als hätten alle Töchter schon vor einem Jahr dazugehört, bleibt nach Unternehmensangaben ein Wachstum von 64 Prozent.
Neue Bestellungen über 214 Millionen Dollar hoben den Auftragsbestand auf 835 Millionen Dollar. Für das Schlussquartal stellt Ondas mehr als 250 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht, für das Gesamtjahr mindestens 550 Millionen. 2027 sollen es mindestens 1,1 Milliarden Dollar werden.
Ondas: Quartalsumsatz
Mio. Dollar
- Ziel des Managements
Der Wert für das vierte Quartal ist die Untergrenze des Unternehmensziels, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Ondas, Quartalsberichte 2025 und 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|3. Quartal 2025
|10,1
|2. Quartal 2026
|83,8
|3. Quartal 2026
|167,5
|4. Quartal 2026
|über 250
Der Zukauf
Stemme: Aufklärungsflugzeuge aus Strausberg
Am 5. November vereinbarte Ondas den Kauf der Stemme GmbH mit Werken in Strausberg bei Berlin und im vorpommerschen Pasewalk. Den Preis nennt Ondas nicht, gezahlt wird in bar. Der Abschluss ist für das erste Quartal 2027 geplant und braucht noch behördliche Genehmigungen.
Stemme baut Motorsegler. Auf dem Modell S12 beruht das unbemannte Aufklärungsflugzeug ULTRA, das nach Angaben von Ondas mehr als 70 Stunden in der Luft bleibt, über 180 Kilogramm Nutzlast trägt und bei der US-Luftwaffe im Einsatz ist. Bisher entstehen laut dem Fachdienst Defense Daily etwa zwei Maschinen im Monat. Bis 2028 sollen es zehn sein, ein Teil davon aus einer neuen Fertigung in den USA.
Der Preis
Was das Wachstum kostet
Die Marge halbiert sich
Von jedem Dollar Umsatz blieben nach Herstellungskosten nur noch 21,8 Cent, im Vorquartal waren es 43,1 Cent.
Hoher Betriebsverlust
Der operative Verlust lag bei 189,5 Millionen Dollar. Dass der Nettoverlust mit 64,7 Millionen Dollar kleiner ausfiel, lag an Buchgewinnen von 125,1 Millionen Dollar aus der Bewertung von Optionsscheinen.
Immer mehr Aktien
Die Zahl der Aktien stieg seit Jahresende um rund 55 Prozent auf 590,2 Millionen.
Viel Firmenwert in der Bilanz
Firmenwerte und andere immaterielle Posten machen laut einer Auswertung von FourWeekMBA rund 63 Prozent der Bilanzsumme von 4,03 Milliarden Dollar aus.
Das Management hat reagiert. Vorstandschef Eric Brock kündigte am 23. November an, das Tempo bei Übernahmen zu drosseln und sich auf die vorhandenen Geschäfte zu konzentrieren. Die Gewinnschwelle beim bereinigten operativen Ergebnis soll im dritten Quartal 2027 erreicht werden. In der Kasse lagen Ende September 820,3 Millionen Dollar.
Häufige Fragen zur Ondas Aktie
Warum fällt die Ondas Aktie trotz Rekordumsatz?
Die Bruttomarge hat sich halbiert, der operative Verlust ist hoch und die Zahl der Aktien stark gestiegen. Hinzu kommt die allgemeine Schwäche der Drohnen-Aktien.
Was hat Ondas mit Deutschland zu tun?
Ondas will den Flugzeugbauer Stemme aus Strausberg übernehmen, der die Flugzeugzelle der Aufklärungsdrohne ULTRA fertigt.
Wie lauten ISIN und WKN der Ondas Aktie?
ISIN US68236H2040, WKN A2QLNR, Nasdaq-Symbol ONDS.
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