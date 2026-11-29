Sechs Übernahmen hat das Unternehmen abgeschlossen, die größte im Juli: der US-Drohnenbauer DZYNE für 875,8 Millionen Dollar. Im dritten Quartal kam so ein Umsatz von 167,5 Millionen Dollar zusammen, doppelt so viel wie im Vorquartal. Rechnet man so, als hätten alle Töchter schon vor einem Jahr dazugehört, bleibt nach Unternehmensangaben ein Wachstum von 64 Prozent.

Neue Bestellungen über 214 Millionen Dollar hoben den Auftragsbestand auf 835 Millionen Dollar. Für das Schlussquartal stellt Ondas mehr als 250 Millionen Dollar Umsatz in Aussicht, für das Gesamtjahr mindestens 550 Millionen. 2027 sollen es mindestens 1,1 Milliarden Dollar werden.