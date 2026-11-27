Am 10. November legte On die Zahlen zum dritten Quartal vor: Der Nettoumsatz stieg um 17,2 Prozent auf 931,4 Millionen Schweizer Franken, währungsbereinigt um 17,8 Prozent. Der Nettogewinn sprang um 36,9 Prozent auf 162,8 Millionen Franken. Trotzdem gab die Aktie nach den Zahlen nach, und der Kurs rutschte binnen drei Wochen von 37,36 US-Dollar (Schluss 6. November) auf 31,50 US-Dollar (Schluss 25. November), ein Minus von gut 15 Prozent. Am 13. November markierte die Aktie mit 26,37 US-Dollar ihr 52-Wochen-Tief; das Hoch liegt laut Datenstand vom selben Tag bei 51,08 US-Dollar.

Hinzu kommt der Branchenwind: JPMorgan sieht in seinem Jahresausblick den Luxus- und Sportbereich 2027 bremsen. Für adidas und Puma gab es Herabstufungen. On dagegen bleibt das einzige „Overweight“ im Sportartikelsektor, mit einem Kursziel von 46 US-Dollar.