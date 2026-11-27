Die On Holding Aktie (Ticker ONON, ISIN CH1134540470) steht an diesem Black Friday im Fokus der Anleger: Das Papier der Schweizer Laufschuhmarke schloss am 25. November an der NYSE bei 31,50 US-Dollar und liegt damit auf Jahressicht mehr als 30 Prozent im Minus. Auslöser der neuen Aufmerksamkeit ist das Jahresausblick-Urteil von JPMorgan für 2027, das adidas und Puma zurückstuft, On aber als einzigen verbliebenen Favoriten im Sportartikelsektor stehen lässt. Diese On Holding Aktienanalyse prüft, was hinter dem Kontrast aus starken Zahlen und schwachem Kurs steckt.
On Holding Aktienanalyse: Umsatz +17 %, Gewinn +37 % – und die Aktie liegt trotzdem über 30 % im Minus: was sieht JPMorgan, was der Markt nicht sieht?
Die On Holding Aktie (ONON, CH1134540470) schloss zuletzt bei 31,50 US-Dollar, deutlich unter dem Niveau von Anfang November. Die On Holding Aktienanalyse ordnet Quartalszahlen, Zollverzerrung, Bewertung, Analystenstimmen und die jüngste JPMorgan-Einschätzung ein.
Auslöser
Was ist bei der On Holding Aktie passiert?
Am 10. November legte On die Zahlen zum dritten Quartal vor: Der Nettoumsatz stieg um 17,2 Prozent auf 931,4 Millionen Schweizer Franken, währungsbereinigt um 17,8 Prozent. Der Nettogewinn sprang um 36,9 Prozent auf 162,8 Millionen Franken. Trotzdem gab die Aktie nach den Zahlen nach, und der Kurs rutschte binnen drei Wochen von 37,36 US-Dollar (Schluss 6. November) auf 31,50 US-Dollar (Schluss 25. November), ein Minus von gut 15 Prozent. Am 13. November markierte die Aktie mit 26,37 US-Dollar ihr 52-Wochen-Tief; das Hoch liegt laut Datenstand vom selben Tag bei 51,08 US-Dollar.
Hinzu kommt der Branchenwind: JPMorgan sieht in seinem Jahresausblick den Luxus- und Sportbereich 2027 bremsen. Für adidas und Puma gab es Herabstufungen. On dagegen bleibt das einzige „Overweight“ im Sportartikelsektor, mit einem Kursziel von 46 US-Dollar.
Was steckt hinter dem Geschäftsmodell der On Holding Aktie?
On ist ein Schweizer Premium-Laufschuh- und Sportmarkenhersteller. Der Umsatz entsteht über zwei Kanäle: den Großhandel (in den ersten neun Monaten 2026 rund 1.510 Millionen Franken, 57,8 Prozent) und den Direktvertrieb an Endkunden über eigene Läden und Onlineshop (1.104 Millionen Franken, 42,2 Prozent). Regional dominiert Amerika mit etwa 53 Prozent des Neun-Monats-Umsatzes, gefolgt von Europa, Nahost und Afrika (EMEA) mit 26 Prozent und Asien-Pazifik mit 20 Prozent. Gerade Asien-Pazifik wächst am schnellsten.
Ein Merkmal des Modells ist der hohe Direktvertriebsanteil: Er trägt zur Bruttomarge bei und gibt On mehr Kontrolle über Preise und Markenauftritt. Im dritten Quartal wuchs das Direktgeschäft um 25,0 Prozent auf 393,3 Millionen Franken.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und wie teuer ist die On Holding Aktie?
Die Rekordmarge des dritten Quartals hat einen Haken: Sie enthält eine einmalige US-Zollrückerstattung von 52,6 Millionen Franken.
Ohne diesen Effekt läge die Bruttomarge bei 66,9 statt 72,6 Prozent, die bereinigte EBITDA-Marge bei 21,9 statt 27,6 Prozent. Die operative Entwicklung bleibt auch bereinigt solide, der Gewinnsprung ist aber zu einem guten Teil Sondereffekt. Das dürfte erklären, warum der Markt die Zahlen nüchterner las als die Schlagzeilen.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Geschäftsjahr 2025
|Nettoumsatz
|931,4 Mio. CHF (+17,2 %)
|3.014,0 Mio. CHF (+30,0 %)
|Bruttomarge
|72,6 % (Vorjahr 65,7 %)
|62,8 %
|Nettogewinn
|162,8 Mio. CHF (+36,9 %)
|203,7 Mio. CHF (−15,9 %)
|Bereinigtes EBITDA
|256,8 Mio. CHF (27,6 %)
|567,0 Mio. CHF (18,8 %)
|Liquidität
|1.339,0 Mio. CHF (30.09.2026)
|1.019,9 Mio. CHF (31.12.2025)
CHF = Schweizer Franken. Q3 2026 enthält 52,6 Mio. CHF Zollrückerstattung; ohne diesen Effekt: Bruttomarge 66,9 %, bereinigte EBITDA-Marge 21,9 %.
Quelle: Unternehmensmitteilungen vom 10.11.2026 und 03.03.2026
Nettoumsatz nach Regionen im dritten Quartal 2026
Mio. CHF
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 10.11.2026
Daten als Tabelle
|Region
|Nettoumsatz
|Amerika
|490,1
|EMEA
|251,4
|Asien-Pazifik
|189,9
Die Prognose für das Gesamtjahr hob On bei der Marge an: Das währungsbereinigte Umsatzwachstum soll im niedrigen 20-Prozent-Bereich liegen, was einem Umsatz von 3,47 bis 3,56 Milliarden Franken zu aktuellen Kursen entspricht. Die Bruttomarge peilt das Unternehmen bei rund 67,5 Prozent an (rund 66 Prozent ohne Zollrückerstattung), die bereinigte EBITDA-Marge bei 21,0 bis 21,5 Prozent (19,5 bis 20,0 Prozent ohne Rückerstattung).
|Kennzahl
|Prognose März 2026
|Prognose November 2026
|Umsatzwachstum (währungsbereinigt)
|mind. +23 %
|niedrige 20er-Prozent
|Bruttomarge
|mind. 63 %
|rund 67,5 % (rund 66 %)
|Bereinigte EBITDA-Marge
|18,5–19,0 %
|21,0–21,5 % (19,5–20,0 %)
Bereinigte Werte ohne US-Zollrückerstattung in Klammern.
Quelle: Unternehmensmitteilungen vom 03.03.2026 und 10.11.2026
Bei der Bewertung ergibt sich ein gemischtes Bild. Zum Stand Mitte November lag das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 17, das nachlaufende bei rund 21. Auf dem zuletzt niedrigeren Kurs fallen diese Multiplikatoren entsprechend etwas kleiner aus. Für einen Wachstumswert mit hoher Marge ist das kein Extrem, für einen Sportartikelhersteller in einem zögerlichen Konsumumfeld aber auch kein Schnäppchenpreis. Die Marktkapitalisierung lag Mitte November bei rund 11 Milliarden US-Dollar. Belastbare Peer-Multiplikatoren für Nike, Deckers oder Amer Sports liegen der Redaktion für diesen Stichtag nicht vor; ein Branchenvergleich ist daher hier bewusst unterblieben.
Analysten
Was sagen Analysten zur On Holding Aktienprognose?
Die Analystenlandschaft ist überwiegend positiv: Je nach Datenanbieter stehen 18 bis 32 Analysten im Konsens, davon die große Mehrheit mit Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 44 bis 45 US-Dollar, die Spanne reicht von 33 bis 65 US-Dollar. Das aktuelle Kursniveau liegt damit rund ein Drittel unterhalb des Konsens-Durchschnitts.
Zu den jüngsten Einzelstimmen zählen Cantor Fitzgerald (Kursziel 46 US-Dollar, 11. November), Wells Fargo (Initiierung mit Kursziel 48 US-Dollar, 4. November) und BTIG (Kursziel 60 US-Dollar, 3. November). Neu hinzu kommt JPMorgan: Im Jahresausblick 2027 für den Sportartikelsektor führt das Haus On als einziges verbliebenes Overweight, Kursziel 46 US-Dollar.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einschätzung zu On stammt von J.P. Morgan Research (Jahresausblick 2027 für den Sportartikelsektor, Overweight, Kursziel 46 US-Dollar). aktiencheck.de gibt sie als Information Dritter weiter und macht sich die Bewertung nicht zu eigen. Die Offenlegungen von J.P. Morgan Research (Ratingdefinitionen, Interessenkonflikte) sind dort einsehbar. Dies ist keine Anlageberatung und keine eigene Kaufempfehlung.
Chart
Wie sieht die Charttechnik der On Holding Aktie aus?
Rein beschreibend: Die Aktie notiert nach dem Rückgang unter dem Niveau von Anfang November und deutlich unter dem Jahreshoch von 51,08 US-Dollar. Das 52-Wochen-Tief von 26,37 US-Dollar vom 13. November ist die markanteste untere Marke, rund 16 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Nach Marktangaben vom 18. November war die Aktie zudem unter ihre 50-Tage-Linie gefallen. Belastbare Werte für 200-Tage-Linie und RSI liegen der Redaktion nicht vor; Leser sollten sie im eigenen Chartprogramm prüfen.
Szenarien
Wie steht es um die On Holding Aktienprognose? Szenarien, die der Markt diskutiert
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Die Diskussion am Markt lässt sich aber in drei Linien fassen, die ausschließlich aus Analysten- und Konsensstimmen stammen:
Optimistische Linie: Kursziele von 60 bis 65 US-Dollar (Spitze der Analystenspanne) setzen voraus, dass das Wachstum im niedrigen 20-Prozent-Bereich anhält und die Marge dauerhaft über 20 Prozent liegt.
Mittlere Linie: Konsens-Ziele von rund 44 bis 48 US-Dollar, darunter JPMorgan, Cantor Fitzgerald und Wells Fargo, unterstellen eine fortgesetzte Normalisierung der Marge nach dem Zolleffekt.
Vorsichtige Linie: Die untere Spanne bei 33 US-Dollar liegt nur knapp über dem aktuellen Kurs und spiegelt die Sorge vor einer Wachstumsabschwächung in Amerika wider.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der On Holding Aktie jetzt?
Margen ohne Zolleffekt: Entscheidend wird sein, ob die bereinigte EBITDA-Marge im Bereich von 20 Prozent hält.
Amerika: Der größte Markt ist die Stellschraube für die Wachstumsprognose.
Frankenkurs: Der CHF/USD-Kurs beeinflusst das berichtete Wachstum.
Termine: Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind noch nicht terminiert; im Vorjahr legte On sie am 3. März vor.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
On Holding AG (ONON): Kaufen, Kursziel 46,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan Research, Jahresausblick 2027 Sportartikel vom 27.11.2026, 10:04 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 27.11.2026, 11:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 27.11.2026, 11:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan Research, Jahresausblick 2027 Sportartikel.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.