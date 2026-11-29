Die Okta Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 207,46 Dollar geschlossen, ein Plus von 2,82 Prozent. Am Dienstag, 1. Dezember, legt der Spezialist für digitale Identitäten nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate wird das Unternehmen mit dem rund 125-Fachen bewertet. Der Börsenwert liegt bei gut 36 Milliarden Dollar.
Okta Aktie: 125-faches Gewinnmultiple vor den Zahlen – am Dienstag zählt jeder Cent
Die Okta Aktie geht mit 207,46 Dollar in die Quartalszahlen am 1. Dezember. Analysten erwarten 816 Millionen Dollar Umsatz. Bei dieser Bewertung reicht ein knapper Treffer womöglich nicht.
Okta, Inc. · ISIN: US6792951054 · US-Handelssymbol: OKTA
Die Erwartung
Zehn Prozent Wachstum als Messlatte
Analysten rechnen nach Angaben von Benzinga mit einem Umsatz von 816,17 Millionen Dollar nach 742 Millionen im Vorjahresquartal. Der Gewinn je Aktie soll von 82 auf 93 Cent steigen. Das entspricht einem Umsatzwachstum von rund zehn Prozent. Im Geschäftsjahr 2026 war der Umsatz um 11,84 Prozent auf 2,92 Milliarden Dollar gewachsen.
Im August hatte Okta die Erwartungen übertroffen. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 Dollar statt erwarteter 0,97 Dollar, der Umsatz bei 805 Millionen statt 793 Millionen Dollar. Das Unternehmen hob damals seinen Jahresausblick an. Seither ist die Okta Aktie nach einer Auswertung von Earnings Whispers um gut 15 Prozent gestiegen.
Bei einem Unternehmen, das nur noch zehn Prozent wächst, trägt die Bewertung die Hoffnung auf mehr. Der Ausblick muss sie bestätigen.
Die Themen
KI-Agenten brauchen eine Identität
Okta verwaltet, wer sich in Unternehmensnetze einloggen darf. Neue Produkte sollen künftig auch KI-Agenten absichern, also Software, die selbstständig Aufgaben erledigt und dafür Zugriffsrechte braucht. Dazu kommt das Geschäft mit Großkunden. Dagegen stehen nach Angaben von Yahoo Finance Druck auf die Marge und ein langsameres Wachstum.
Die US-Bank Citigroup bestätigte am 15. Oktober 2026 die Einstufung „Neutral“ und hob ihren Zielwert von 205 auf 215 Dollar an. Den Durchschnitt der Zielwerte gibt Yahoo Finance mit 216,80 Dollar an, nur knapp über dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Citigroup Inc. · ISIN: US1729674242 · WKN: A1H92V · Handelssymbol: TRVC · US-Handelssymbol: C
Häufige Fragen zur Okta Aktie
Wann legt Okta Zahlen vor?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Was erwarten Analysten?
816,17 Millionen Dollar Umsatz und 93 Cent Gewinn je Aktie.
Wo schloss die Okta Aktie am Freitag?
Bei 207,46 Dollar an der Nasdaq.
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