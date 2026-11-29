Die Okta Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 207,46 Dollar geschlossen, ein Plus von 2,82 Prozent. Am Dienstag, 1. Dezember, legt der Spezialist für digitale Identitäten nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate wird das Unternehmen mit dem rund 125-Fachen bewertet. Der Börsenwert liegt bei gut 36 Milliarden Dollar.