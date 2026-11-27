Am Sonntag, dem 29. November, tagt OPEC+. Zwei mit den Gesprächen vertraute Personen erwarten laut Reuters, dass das Bündnis seine Förderziele mindestens für das erste Quartal 2027 unverändert lässt. Das wäre eine Fortschreibung der Pause bei Förderausweitungen. Für den Markt zählt weniger der Beschluss als die Frage, wie viel Fördermenge angesichts der Störungen tatsächlich lieferbar ist.

Die Analysten Brian Martin und Daniel Hynes von ANZ schrieben in einer Notiz, Brent könne auch ohne eine weitere größere Eskalation im Nahen Osten noch über 100 Dollar steigen – dafür brauche es aber Belege, dass das lieferbare Angebot tatsächlich eingeschränkt sei. Das ist die Einschätzung der Bank, keine Prognose von aktiencheck.de.