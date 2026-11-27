Der Ölpreis bleibt auf dem höchsten Niveau seit gut drei Wochen: Die Nordseesorte Brent kostete am Freitag um 01:40 Uhr GMT (02:40 Uhr MEZ) 96,19 Dollar je Barrel, 38 Cent oder 0,39 Prozent weniger als zuvor. Am Donnerstag war Brent um fast zwei Dollar gestiegen und hatte so hoch wie seit dem 6. November nicht mehr geschlossen, meldet Reuters. US-Leichtöl WTI stand bei 85,41 Dollar, ein Plus von 2,07 Prozent gegenüber dem Mittwochsschluss – wegen des Thanksgiving-Feiertags gab es am Donnerstag keinen WTI-Abrechnungskurs. Beide Sorten steuern auf den ersten Wochengewinn seit vier Wochen zu.
Ölpreis: Raffinerie Jazan getroffen, Bacalhau steht bis zu acht Wochen still – Brent bei 96 Dollar vor der OPEC+-Sitzung: Wer füllt die Lücke?
Der Ölpreis Brent notiert bei 96,19 Dollar und steuert auf den ersten Wochengewinn seit vier Wochen zu. Angriffe auf Saudi-Arabiens Energieinfrastruktur, Ausfälle in Brasilien und Russland und die OPEC+-Sitzung am Sonntag treiben den Markt.
Warum steigt der Ölpreis jetzt?
Es ist kein einzelnes Ereignis, sondern eine Häufung von Angebotsstörungen, die Reuters beschreibt:
Saudi-Arabien: Die Raffinerie Jazan von Saudi Aramco hat nach einem Einschlag am Donnerstag zeitweise Teile des Betriebs gestoppt. Laut Energieministerium kam ein nepalesischer Arbeiter ums Leben, mehrere wurden verletzt. Einen Tag zuvor hatten die Huthi Angriffe auf Ras Tanura sowie auf die Rotmeer-Häfen Dschidda und Jazan reklamiert.
Straße von Hormus: Der Iran setzt Angriffe auf Schiffe in der Meerenge fort und stört damit Ölexporte.
Brasilien: Auf dem Feld Bacalhau (Betreiber Equinor) ruht die Förderung nach einem Zwischenfall auf der Förderplattform voraussichtlich fünf bis acht Wochen. Nach Berichten von Oilprice und Reuters (via Baird Maritime) liegt die Kapazität bei 220.000 Barrel pro Tag; Equinor hält 40 Prozent, ExxonMobil 40 Prozent, Galp über Petrogal Brasil 20 Prozent.
Russland und weitere Raffinerien: Ukrainische Drohnen trafen die Raffinerie Slavyansk ECO in der Region Krasnodar; Brände gab es in Thailands Bangchak-Raffinerie und in Venezuelas Amuay.
Was erwartet der Markt von OPEC+ am Sonntag?
Am Sonntag, dem 29. November, tagt OPEC+. Zwei mit den Gesprächen vertraute Personen erwarten laut Reuters, dass das Bündnis seine Förderziele mindestens für das erste Quartal 2027 unverändert lässt. Das wäre eine Fortschreibung der Pause bei Förderausweitungen. Für den Markt zählt weniger der Beschluss als die Frage, wie viel Fördermenge angesichts der Störungen tatsächlich lieferbar ist.
Die Analysten Brian Martin und Daniel Hynes von ANZ schrieben in einer Notiz, Brent könne auch ohne eine weitere größere Eskalation im Nahen Osten noch über 100 Dollar steigen – dafür brauche es aber Belege, dass das lieferbare Angebot tatsächlich eingeschränkt sei. Das ist die Einschätzung der Bank, keine Prognose von aktiencheck.de.
Warum ist der Brent-Aufschlag auf WTI so groß?
Zwischen Brent (96,19 Dollar) und WTI (85,41 Dollar) liegen rund 10,78 Dollar – das ist eine eigene Rechnung aus zwei Meldungen mit unterschiedlichen Bezugsständen: Brent um 02:40 Uhr MEZ, WTI im Vergleich zum Mittwochsschluss ohne Donnerstagshandel. Der Abstand ist deshalb nur als Größenordnung zu lesen. Hinter dem Aufschlag steht die Logik des Marktes: Brent bildet das seegestützte, weltweit gehandelte Öl ab und reagiert direkt auf Angriffe in Hormus und im Roten Meer. WTI spiegelt stärker den US-Binnenmarkt.
Welche Rohstoff-Aktien profitieren vom Ölpreis?
Ein hoher Ölpreis stützt Förderer wie Exxon, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, Equinor, Occidental oder Aker BP, belastet aber Kostenträger wie Fluggesellschaften und Chemiekonzerne. Für Equinor, Exxon und Galp ist die Bacalhau-Pause ein Förderausfall; Galp teilte laut Reuters mit, die Jahresziele für 2026 bleiben nach aktuellem Kenntnisstand unverändert. Finanzielle Auswirkungen wurden nicht beziffert. Equinor hatte seine Produktionswachstumsprognose für 2026 laut Reuters auf rund 3 Prozent von zuvor rund 4 Prozent gesenkt.
|Sorte
|Preis je Barrel
|Veränderung
|Brent
|96,19 USD
|-0,39 %
|WTI
|85,41 USD
|+2,07 %
Brent und WTI laut Reuters via Investing.com. WTI-Veränderung gegenüber dem Mittwochsschluss, am Donnerstag gab es wegen Thanksgiving keinen Settlement-Kurs.
Quelle: Reuters, Investing.com
Was sollten Anleger beim Ölpreis beobachten?
Zuerst die OPEC+-Sitzung am Sonntag, dann die Nachrichten aus Hormus und Saudi-Arabien. Mittwochs veröffentlicht die US-Energiebehörde EIA ihre Lagerdaten. Dünne Liquidität am verkürzten Handelstag nach Thanksgiving kann Ausschläge verstärken.
Ölpreis: Die wichtigsten Fragen
Wie hoch ist der Ölpreis Brent aktuell? 96,19 Dollar je Barrel (Reuters, 27. November, 01:40 Uhr GMT).
Warum steigt der Ölpreis? Wegen Angriffen auf Saudi-Arabiens Energieinfrastruktur, Hormus-Störungen und Ausfällen in Brasilien und Russland.
Was passiert bei OPEC+? Am Sonntag wird laut Reuters-Quellen erwartet, dass die Förderziele mindestens bis Ende des ersten Quartals 2027 unverändert bleiben.
Welche Aktien hängen am Ölpreis? Förderer wie Equinor, Exxon, Shell oder BP – ein höherer Ölpreis wirkt auf sie über die Verkaufserlöse.
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