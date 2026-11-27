Der wichtigste Treiber ist die Sorge um das Angebot aus dem Nahen Osten. Huthi-Rebellen griffen am Donnerstag die Raffinerie Jazan von Saudi Aramco am Roten Meer an; Teile des Betriebs stehen still, ein Arbeiter kam ums Leben, ein Termin für den Wiederanlauf ist offen (esyoil, 27.11.). Jazan war schon im August und September getroffen worden. Zusätzlich wurden am Mittwoch Tanker in der Straße von Hormus beschädigt, und iranische Berichte sprechen von Minen in der Meerenge.

Hinzu kommt der Ausfall des Bacalhau-Felds vor Brasilien: Nach einem Zwischenfall auf der Plattform steht die Förderung fünf bis acht Wochen still, die Kapazität liegt bei 220.000 Barrel pro Tag. Beteiligt sind Equinor und ExxonMobil mit je 40 Prozent sowie Galp mit 20 Prozent. Equinor hat laut Reuters seine Prognose für das Produktionswachstum 2026 von rund 4 auf rund 3 Prozent gesenkt.