Der Ölpreis steuert auf den ersten Wochengewinn seit vier Wochen zu. Brent zur Lieferung im Januar kostete am Freitag um 08:53 Uhr MEZ 97,61 Dollar je Barrel und lag damit rund 1 Prozent über dem Vortag, den vierten Tag in Folge im Plus (dpa-AFX). Seit Handelsbeginn der Woche summiert sich der Anstieg auf etwa 6 Prozent. WTI notierte bei rund 86 Dollar. Auslöser sind Angriffe auf Energieinfrastruktur am Golf und ein Produktionsausfall in Brasilien, dazu kommt am Sonntag die Sitzung der OPEC+.
Ölpreis: Brent vor dem ersten Wochengewinn seit vier Wochen – was entscheidet die OPEC+-Sitzung am Sonntag?
Angriffe auf die saudische Raffinerie Jazan, Tanker in der Straße von Hormus und ein Ausfall des Bacalhau-Felds treiben den Ölpreis. Am Sonntag tagt die OPEC+, die Ziele dürften laut Reuters unverändert bleiben.
Zur Einordnung der Kurse: Kursdienste zeigten am Freitagmorgen unterschiedliche Brent-Werte. wallstreet-online nannte um 08:30 Uhr 92,61 Dollar (plus 1,14 Prozent), dpa-AFX um 08:53 Uhr 97,61 Dollar für den Januar-Kontrakt. Die Differenz dürfte an unterschiedlichen Kontrakten liegen; das ist eine Einschätzung der Redaktion und nicht belegt.
Ölpreis aktuell
Warum steigt der Ölpreis gerade?
Der wichtigste Treiber ist die Sorge um das Angebot aus dem Nahen Osten. Huthi-Rebellen griffen am Donnerstag die Raffinerie Jazan von Saudi Aramco am Roten Meer an; Teile des Betriebs stehen still, ein Arbeiter kam ums Leben, ein Termin für den Wiederanlauf ist offen (esyoil, 27.11.). Jazan war schon im August und September getroffen worden. Zusätzlich wurden am Mittwoch Tanker in der Straße von Hormus beschädigt, und iranische Berichte sprechen von Minen in der Meerenge.
Hinzu kommt der Ausfall des Bacalhau-Felds vor Brasilien: Nach einem Zwischenfall auf der Plattform steht die Förderung fünf bis acht Wochen still, die Kapazität liegt bei 220.000 Barrel pro Tag. Beteiligt sind Equinor und ExxonMobil mit je 40 Prozent sowie Galp mit 20 Prozent. Equinor hat laut Reuters seine Prognose für das Produktionswachstum 2026 von rund 4 auf rund 3 Prozent gesenkt.
Das große Bild
Wie knapp ist das Rohöl-Angebot wirklich?
Die Lage ist widersprüchlich. Einerseits sind die Verschiffungen durch die Straße von Hormus laut einem Reuters-Bericht vom 18. November etwa auf Vorkriegsniveau zurückgekehrt, und Vortexa zählt im November mehr Tanker-Passagen als im Oktober (esyoil). Andererseits meiden große Supertanker die Route, und die Lagerbestände sind niedrig. Die EIA beziffert den Durchfluss durch Hormus laut einer Zusammenfassung von wallstreet-online im dritten Quartal 2026 auf 9,1 Millionen Barrel pro Tag, nach 21,6 Millionen im vierten Quartal 2025; das liegt weiterhin 58 Prozent unter Vorkriegsniveau.
Der Preis spiegelt das: Vor dem Krieg lag Brent bei 60 bis 70 Dollar (esyoil). Saul Kavonic von MST Marquee meint laut dpa-AFX, der Markt gewöhne sich an die Instabilität; Richtung 100 Dollar gehe es erst, wenn Angriffe zunähmen und Förder- oder Exportmengen deutlich sänken. Die ANZ-Analysten Brian Martin und Daniel Hynes halten Brent auch ohne große Eskalation über 100 Dollar für möglich, sofern das lieferbare Angebot knapper wird. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
|Treiber
|Richtung
|Stand
|Huthi-Angriff auf Raffinerie Jazan
|Preistreibend
|Teile still, Wiederanlauf offen
|Tanker-Angriffe, Minenberichte Hormus
|Preistreibend
|Mittwoch, 25.11.
|Bacalhau-Feld (220.000 b/d)
|Preistreibend
|5 bis 8 Wochen Ausfall
|Hormus-Verkehr im November
|Preisdämpfend
|mehr Passagen als im Oktober
|Fed-Zinserhöhungserwartung, starker Dollar
|Preisdämpfend
|Sitzung 8./9. Dezember
Stand der Quellen: Freitag, 27.11.2026, vormittags.
Quelle: dpa-AFX, esyoil, Reuters (via aktiencheck.de), wallstreet-online
Termine
Was passiert bei der OPEC+-Sitzung am Sonntag?
Die OPEC+ tagt am Sonntag, 29. November. Laut Reuters rechnen zwei mit dem Vorgang vertraute Personen damit, dass die Förderziele mindestens bis zum ersten Quartal 2027 unverändert bleiben. Eine Überraschung nach oben oder unten würde den Ölpreis am Montag bewegen. Dämpfend wirkt weiter die Geldpolitik: Eine mögliche Zinserhöhung der Fed im Dezember stützt den Dollar und bremst Rohstoffpreise (Reuters, 18.11.). Die US-Lagerbestände waren in der Woche bis 13. November laut EIA um 3,4 Millionen Barrel auf 417,8 Millionen gestiegen.
Öl-Aktien
Was bedeutet der Ölpreis für Exxon, Equinor, Shell und BP?
Höhere Preise stützen die Einnahmen der Produzenten, Ausfälle wie in Bacalhau treffen einzelne Konzerne direkt. Equinor und ExxonMobil tragen je 40 Prozent des Bacalhau-Felds, Galp 20 Prozent. Öl-Aktien wie Shell, BP oder Repsol zählten am Freitagmorgen zu den Gewinnern an ihren Börsen. Verlierer sind ölabhängige Verbraucher, etwa Fluggesellschaften: Die Lufthansa-Aktie wurde am Morgen wegen des Ölpreises zum MDAX-Verlierer.
FAQ
Häufige Fragen zum Ölpreis
Wie hoch ist der Ölpreis aktuell? Brent (Januar) kostete am Freitag um 08:53 Uhr MEZ 97,61 Dollar je Barrel (dpa-AFX), WTI rund 86 Dollar. Andere Kursdienste zeigten zeitgleich niedrigere Brent-Werte.
Wann tagt die OPEC+? Am Sonntag, 29. November 2026. Laut Reuters wird erwartet, dass die Förderziele mindestens bis zum ersten Quartal 2027 gleich bleiben.
Warum ist die Straße von Hormus für den Ölpreis so wichtig? Durch die Meerenge läuft ein erheblicher Teil der weltweiten Rohölexporte. Der Durchfluss liegt laut EIA noch 58 Prozent unter Vorkriegsniveau.
Was heißt das für Öl-Aktien? Produzenten wie Exxon, Equinor, Shell und BP reagieren auf den Ölpreis, aber auch auf eigene Produktionsausfälle und Währungen.
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